36 Judocas tamaulipecos destacan en Copa Judotecnia con 28 medallas.

Diciembre 18 de 2017

CIUDAD VICTORIA, Tam.- Los judocas tamaulipecos que participaron en la Copa Judotecnia 2017 lograron importantes resultados que se reflejaron en 28 medallas; 8 de oro, 7 de plata y 13 de bronce.

En total fueron 36 los deportistas que participaron en México DF, de los cuales Kevin Lara (Sub 15), Sebastián Arizpe (Sub 15), Eduardo Sagastegui (Sub 13), Christian Zavala (Pre infantil) lograron la medalla de oro.

Por otra parte, Angy Téllez (67k), Jorge Pérez (51k), Carlos Pablos (27k) y José Wiedmer (60k) también subieron a lo más alto del podio.

Las medallas de plata fueron para Emiliano Arizpe (Sub 13), Carlos Sagastegui (Sub 17), Sebastián Pérez (Pre Infantil), Hebert Orlando Velázquez Martínez (Pre Infantil), Kevin Daniel Torres Martínez (Infantil B), Athenea Dimas (Sub 13) y Ricardo Montemayor (Sub 17).

Los bronces fueron para Rubén Sagastegui, Ana Quinta, Guillermo Valdez, Christian Trejo, Enrique Acosta, Ángel Gutiérrez, Oscar González, Frida Wiedman, Ana Toy, Rubén Juárez, Tony Moctezuma, Moisés Rocha Flores y Víctor Calzada.

Además de estos resultados los atletas tamaulipecos obtuvieron 5 quintos lugares; Jorge Silva, Carlos de la Garza, Darío Rodríguez, Monserrat Fuentes y Miranda Fuentes.

El plano competitivo fue de alto nivel donde los judocas mostraron una buena técnica y estrategia que los colocó dentro de los primeros planos.

Los atletas son originarios de Ciudad Victoria y Tampico dirigidos por la entrenadora Cecilia Martínez y Eduardo Araujo, respectivamente.

Los seleccionados tamaulipecos cuentan con el apoyo y el respaldo del Instituto del Deporte de Tamaulipas quien se mantiene cercano a sus necesidades..

Me gusta: Me gusta Cargando...