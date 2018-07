4 DE JULIO

(Día trágico en la Isla del Padre)

Por José Manuel Izaguirre

Hace algunos años Lupita, Flor, Manolo y yo fuimos a Brownsville, Tex., coincidentemente el 4 de Julio. Hará cosa de 10 años. Les dije: ¿Quieren ir a la Isla del Padre para disfrutar de la pirotecnia de festejo? Ni tardos ni perezosos dijeron que si y enfilamos rumbo a la citada Isla.

Llegamos a eso de las 4 de la tarde, nos estacionamos estratégicamente y nos fuimos a visitar caminando las tiendas de la multicitada isla. Tiendas, más tiendas, más tiendas. Llegó la noche y con ella el espectáculo. Terminada la función nos fuimos a cenar a Burger King y hasta aquí todo pura diversión, risas, disfrute.

Desafortunadamente yo andaba en la edad en que todo empieza a mal funcionar y no creo que haya varón en el mundo que escape de la traicionera inflamación de la próstata, ustedes saben a lo que me refiero. Les cuento, sucede que empiezas a orinar con inusitada frecuencia, apenas acabas de vaciar la vejiga y a los pocos minutos ya tienes ganas otra vez. Bueno, pues yo andaba en esas. Para colmo en el mendigo Burger King el baño estaba clausurado y no pude usarlo. Saliendo de allí ya no aguantaba y bauticé un jardín que estaba al lado del restaurante. Decidimos entonces regresar al hotel en Brownsville y abordamos el carro.

Nunca imaginamos la cantidad de gente y vehículos que intentamos regresar al mismo tiempo, eran tantos, que prácticamente el tráfico quedó sin avanzar. Íbamos a vuelta de rueda. Al cabo de media hora ya nos encontrábamos transitando por el larguísimo puente que une la isla y el pueblo y aquí también el tráfico se movía infernalmente despacio. Adivinaron, la próstata empezó a castigarme. Los autos casi no se movían, el tiempo pasaba y las ganas de hacer pi pi aumentaban. Más y más y más ganas de hacer pi pi. No aguanté más y grité ¡¡alguien trae una bolsa en sus pertenencias!!. Tal era la desesperación que mi hija Flor dijo; yo solo traigo una de sabritas. Échala rápido grité. Me pasaron la bolsa, la tomé, le dije a mi esposa que tomara el volante y así lo hizo, me bajé el zíper y vacié el contenido en la mentada bolsa, no sin antes darle una bañada al asiento. Por supuesto, mi esposa, mi hija y mi nieto no paraban de reír contemplando el espectáculo.

Terminé con alivio la maniobra, torcí la punta de la bolsa y la tomé como el Doctor Chapatín. En una mano la bolsa y en la otra el volante cruzamos el puente. Salimos e inmediatamente hice alto para tirar la susodicha bolsa y aproveché para desalojar los residuos que aún conservaba en mi organismo, por supuesto, en otro jardín. Deben haber dado flores como nunca.

Camino a Brownsville pasamos por una tienda de conveniencia y mi esposa sentenció; tu no te bajas del carro, “andas bien miado”. No tuve más que decir, ok. Dejé que entraran a la tienda y me bajé del carro, me desfajé la camiseta y la estiré para que cubriera la parte mojada del pantalón y me interné en el recinto. Al verme mi esposa pegó el grito en el cielo diciendo, “no te dije que no te bajaras, la gente se va a dar cuenta que andas súper miado”. Y qué, al cabo no es pecado contesté. Pensarán que andaba en la playa y me metí al mar con todo y ropa.

Compramos y nos fuimos para el hotel.

Pongan cuidado mis amigos contemporáneos, no les pase lo mismo que a mí.

Un abrazo a todos.

