ENFOQUE POLÍTICO

POR: JUAN MANUEL MARTÍNEZ SUSTAITA.

*.- Hijo de Joel de la Rosa, se lanza contra gobierno estatal.

*.- Agarraran lo que les den, dice el dirigente cooperativista.

Durante la asamblea informativa del pasado domingo, el hijo de Joel de la Rosa González, apoderado legal de la sociedad Cooperativa del Ingenio Mante, se lanzó en contra el gobierno del estado, que encabeza Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Jorge Joel de la Rosa Ramírez, al hacer uso de la palabra pidió presionar para que les resuelvan el caso y expresó que a los gobiernos que ofrecen y humillan a la clase social a los cooperativistas, no se les debe ver con respeto, que era un pensamiento muy personal.

Enseguida, el hijo de Joel de la Rosa González; dijo que esta lucha tiene que avanzar, tiene que arder más, ahí sentados esperando a que llegue el famoso cheque o que el señor gobernador se decida a firmar el papelito, pueden pasar muchos meses más.

Jorge Joel de la Rosa Ramírez, pidió que hay que presionar, que se los viene diciendo desde hace un par de meses, hay que presionar, y que si al gobierno estatal o federal le gusta el “circo”, hay que darle espectáculo y hay que darle “circo” también.

Pregunto, que hasta cuando los cooperativistas van a seguir esperando, a mí en lo personal, me humilla el actuar de este gobierno, venir y ver las caras de cada uno de ustedes, de desesperación, en la pobreza.

Al momento – aclaró- que también tienen que entender, que ha sido un sexenio difícil, un año difícil para todos, yo que soy empresario también lo veo, y que no hay ideas en este gobierno.

Jorge Joel de la Rosa Ramírez, dijo que como es posible que llegues a tu Ciudad acabada, como es posible que llegues a las zonas rurales y las veas acabadas, como es posible que vengan con los cooperativistas y sigues viendo la misma desesperación.

Comento que una licenciada del gobierno del estado, dijo “nosotros no rompimos la piñata”, no se trata de romper la piñata, sino es de responsabilidades y lamentablemente al gobierno de García Cabeza de Vaca le toco la “bolita” y tiene que responder.

Además, solicito a los cooperativistas que no se duerman, porque de repente los veo dormidos, no se me duerman, pues si se duermen García Cabeza de Vaca, no va a firmar he, le va a valer.

Jorge Joel de la Rosa González, manifestó y como dijo aquí el compañero Blas Gregorio, que no nos vayan a hacer una “chicanada”. Y comento que decente te vistes compañero, que no salga con sus chingaderas.

Los cooperativistas ya no soportar más y recordó de que antes cuando el gobernador era candidato, tenían tiempo para los cooperativistas, y que lamentable yo le he tocado la puerta al gobierno del cambio y nadie me abre, dijo que no hay ideas.

Al final de su participación, expresó No migajas para los cooperativistas, es el pastel completo señores, que lo oigan aquí en este municipio y que se vayan a Victoria, señor gobernador, los cooperativistas son de trato completo, no de tratos a medias.

Por su parte el Apoderado Legal de la Sociedad Cooperativa de Ejidatarios y Obreros del Ingenio Mante, Joel de la Rosa González; manifestó que las organizaciones se tienen que trasladar a la Ciudad de México, porque aquí en su tierra no les hacen justicia.

Joel de la Rosa González, dijo que van para el futuro y que esas reformas van a perjudicar a la clase marginada, a la que reclama su derecho y que ahora si abra autoridad, sobre a que si te disciplinas o aquí te vas a la cárcel.

Enseguida expresó, que por eso hay que hablar con cordura y que él tiene todavía, como dijo al principio de la plática, tengo fe, y esta fe es la que me ha movido durante muchos años, para lograr los objetivos, bajo la fe que ha tenido.

Joel de la Rosa González, menciono que tiene fe que aquí hay una palabra empeñada, de nuestro señor gobernador a los cooperativistas, y el señor gobernador jamás ha dicho que no va a ayudar a los cooperativistas por la petición que debemos pedir.

Indico que también hay que ver, que cuando se critica hay que ver la causa, vean ustedes en qué estado encontró la casa en donde iba a trabajar toda saqueada, todo un desorden, drogas aquí, drogas allá.

Joel de la Rosa González, dijo que es imposible que luego de como dejan tu casa, quieras recibir invitados y pasarlos a la sala si es un desecho lo que tienes, hay que arreglar la casa para poder invitar a pasar a la gente.

Se preguntó qué es lo que están haciendo, pero que si no van a esperar mucho, Yo digo vamos a ver mañana y pasado porque a mi muy claro me dijeron, hasta el día 20 se trabaja aquí en Victoria. Por lo que vamos a esperar para traernos esa noticia.

Joel de la Rosa González, menciono que es necesario que ahora el gobierno cumpla, porque de otro modo está quedando en un papel desastroso y se vienen elecciones próximas, donde se va necesitar del conglomerado, se va a necesitar de los cooperativistas para el voto.

Agregó que entonces esas medidas, me imagino que ya las tienen bien fijadas, por eso puedo asegurar al 100 por 100 que ese dinero, aquí lo tenemos ya nomás para que no lo den así, dijo que lo están calentando pero que ya no es de ellos.

Joel de la Rosa González, dijo que si hablan de migajas, es porque precisamente no nos van a dar las perlas de la Virgen, y nos van a decir aquí esta, o lo quieres, lo tomas o lo dejas, claro que hay que recibirlo para repartirlo entre la gente.

Señaló que de otro modo, si decimos no, ni modo que se vayan a enojar ellos, los enojados vamos a ser nosotros porque ahora sí, ni una cosa ni otra, porque ellos tienen el sartén por el mango, y ellos van a decir que cantidad nos van a dar.

Quiero decirles a ustedes también, que hace tres semanas les dije, que había un documento que tenía que llegar de la Comisión Interamericana, desgraciadamente que no hubo contacto con el asesor que esta llendo a Washington con nuestros abogados y este jueves ya hubo contacto, y que se disculpó el asesor, le dijo nuestros abogados que sentía mucho lo que había prometido pero que salió.

Indicó también dijo que para antes de que finalice este mes, va tener el escrito que yo les prometí a ustedes para que vean lo que viene de Washington, lo que quiere decir que lo que les han comentado, platicado son verdades.

Joel de la Rosa González, señaló y que solo falta nada más comprobarlo para enseñarles dicho escrito y que en esta idea que tienen a Victoria, inmediatamente de una forma u otra yo les hare llegar los resultados, si hubo la “campana” o definitivamente no hubo nada.

Para concluir y desde nuestro enfoque, consideramos que Jorge Joel de la Rosa Ramírez, tiene razón al hablar de la desesperación entre los cooperativistas y también su papa Joel de la Rosa González, cuando adelanta lo que puede pasar en esta semana.

EN FRECUENCIA Y CONTINUAMOS….. El pasado sábado, el

Congreso del Estado, aprobó el paquete económico para el ejercicio fiscal 2018, el cual fue enviado a este Poder por el Gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, mismo que resulta solidario con la economía de las familias tamaulipecas, a través de la implementación de los ejes estratégicos de paz y prosperidad, seguridad ciudadana y desarrollo económico sostenible, y que está estimado en los 49 mil 858 millones 558 mil 962 pesos, lo que representa un incremento del 2.49 por ciento….. Previo a su aprobación, los Diputados CARLOS ALBERTO GARCÍA GONZÁLEZ, así como ALEJANDRO ETIENNE LLANO, OSCAR MARTÍN RAMOS SALINAS, JOSÉ CIRO HERNÁNDEZ ARTEAGA, MARÍA DE LA LUZ DEL CASTILLO TORRES y demás legisladores de las diferentes fuerzas políticas, expusieron cambios de última hora, esto a fin de establecer lo que más conviene a los tamaulipecos….. Como parte de la actividad legislativa del pasado sábado, se aprobaron las Leyes de Hacienda, de Transito, la Reglamentaria para el Establecimiento de Bebidas Alcohólicas, de Seguridad Pública, la Orgánica de la Administración Pública del Estado, de Coordinación Fiscal, así como el Código Fiscal, esto en un marco de diálogo y la participación de los representantes populares, encabezados por los Coordinadores de las Bancadas del PAN, PRI, MC y PANAL, como los demás integrantes de la actual Legislatura ….. Como es ya conocido, durante la semana pasada; se llevó a cabo la renovación de uno de los sectores del PRI, la CNOP que durante la pasada elección que se perdió en su totalidad, estuvo a cargo de JAVIER CHIU LUNA; quedando en su lugar el ex – dirigente local de la organización juvenil “México Nuevo” y el ahora ex – regidor, EDUARDO LÓPEZ GONZÁLEZ; por cierto hermano del ex – diputado local y ex – alcalde de El Mante, HÉCTOR LÓPEZ GONZÁLEZ, ambos amigos de un servidor….. En otro de los cambios efectuados durante la semana pasada en el PRI municipal que preside GUADALUPE ACEVEDO DÍAZ, es en la organización filial llamada OMPRI; la cual sin pena ni gloria por un tiempo fue representada por la ex – regidora MARY GARZA y que ahora estará bajo la responsabilidad de la también ex – regidora y ex – secretaria General del Comité Directivo Municipal, ALMA EDITH MARTÍNEZ MONTELONGO, felicidades amiga…. En cuestiones de índole oficial, tenemos que el gobierno municipal que preside el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA de manera coordinada con autoridades de salud, iniciaron la campaña de prevención de accidentes Navidad Blanca 2017, que lleva un mensaje de concientización y de prevención a conductores de unidades de fuerza motriz….. En la campaña Navidad Blanca 2017, además de autoridad municipal encabezada por el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; habrá de participar el sector salud y en cuyo evento de banderazo fue representado por JUAN MANUEL RAMÍREZ CARRIZALES, mismo que represento al Jefe de la Jurisdicción No. 6 de base en esta Ciudad, ABRAHAM BENAVIDES GONZÁLEZ; asistiendo por los organismos de auxilio y apoyo, el Presidente del Consejo Local de la Cruz Roja Mante, MARCIANO RUIZ DURÁN; como el subdirector del Centro de Emergencias Mante, ENRIQUE MURILLO RODRÍGUEZ; el Delegado de la Policía Estatal, EDUARDO FONSECA GONZÁLEZ; como la encargada de la Operación de la Dirección de Tránsito y Vialidad en El Mante, CLAUDIA TAVARES HERNÁNDEZ; la Coordinadora de Promoción de la Salud, CLAUDIA DENISE LÓPEZ IBARRA; el responsable del Programa de Prevención de Accidentes de la Jurisdicción Sanitaria No. VI, RAYMUNDO GONZÁLEZ OBREGÓN, miembros del cabildo y funcionarios.

