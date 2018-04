A Nueva Alianza lo fortalece la gente que se está sumando a los maestros: Ramos

De la Redacción

“Nueva Alianza es un Partido formado por los trabajadores de la educación, pero también de padres y madres de familia, estudiantes y sociedad en general, a algunos se les olvidó en tiempos de política y se fueron a otros Partidos, lo que no saben, es que a Nueva Alianza lo fortalece la gente”, manifestó el Candidato al Senado, Oscar Martín Ramos Salinas.

Lo anterior, al encabezar un encuentro de ciudadano a ciudadano, con militantes y simpatizantes de Ciudad Victoria, donde los candidatos del PANAL, dieron a conocer propuestas relativas a educación, arte y cultura, parte del proyecto que abanderan los aliancistas rumbo al Senado de la República.

Ramos Salinas, precisó que “Hay que aprender a servir y no a servirse, palabras que me dijera mi primer director, y que jamás he olvidado; antes se aprovechaban de nosotros otros Partidos y estábamos detrás de la cortina, pero ahora, la diferencia que tenemos, es el apoyo de la gente, los padres de familia y maestros”, añadió.

Recalcó que algunos se fueron a otros Partidos, ya que creen que les darán oportunidad de ganar, sin embargó, resaltó que la sociedad va a hacer una alianza ciudadana, porque ya no creen los políticos y Partidos de siempre,

