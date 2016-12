AGENDA POLÍTICA

El Presidente Municipal de El MANTE, Ingeniero, JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA dijo que no porque viene un nuevo año necesariamente habrá cambios en el Gabinete. Pero pareciera que con la entrevista que concedió a este escribano dio rienda suelta a la clase política para especular. En algunas columnas y en redes sociales circulan ya las listas de posibles cambios y nuevos nombramientos en las oficinas estatales que operan en esta ciudad. Todas coinciden en algo: el Arquitecto NOÉ RAMOS FERRETIZ, quien se desempeña como director de Bienestar Social en el municipio, podría pasar a ocupar la coordinación estatal de esa dependencia que en el estado dirige GERARDO PEÑA FLORES, un fuerte aspirante por cierto, del PAN a la Senaduría de la República. El otro prospecto a ese mismo cargo es el actual Secretario General de Gobierno, ex alcalde de Xicoténcatl, Tamaulipas y ex diputado federal CÉSAR AUGUSTO “EL TRUCO” VERÁSTEGUI OSTOS. La otra candidatura al Senado por Tamaulipas tendrá que ser una dama ¿Qué mujer panista le gusta para ese cargo? ¿LETY SALAZAR?, pero bueno, ya veremos a su debido tiempo, lo cierto es que el año entrante habrá muchas sorpresas no solamente en cuestiones de los nuevos gobiernos que trajeron los llamados “vientos de cambio” sino también en el político, en los partidos, el oficial que hoy es gobierno en esta entidad, PAN, en el PRI, donde aún no se ponen de acuerdo para dejar a un verdadero operador políticos que sepa ser opositor.

En este sentido, hay quienes dicen que a MANUEL MUÑOZ CANO se le esfumó de las manos su posibilidad de dirigir el PRI Tamaulipas, a raíz del escándalo que destapó el Gobierno local del panista FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA con lo de los 6 mil millones de pesos que le autorizó el Congreso local cuando era gobernador en el 2009, recursos que no se sabe hasta ahora a dónde fueron a parar o en qué se gastaron.

Y es que con ese asuntito nada serio por cierto, el PAN frenó toda posibilidad de que “GEÑO” trate de apoderarse del PRI, además de que siga imponiendo a los suyos en las delegaciones federales y de que se siga placeando por la entidad como si nada debiera.

El PAN- Gobierno, no quiere a sus adversarios cercas, motivo por el cual ha emprendido una especie de cacería política en contra del ex gobernador tamaulipeco EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES, quien más ruido hace y se mueve como pez en el agua para ganar terreno en lo político y de cara al 2018.

De hecho en los círculos políticos ha trascendido que EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES buscaría una candidatura por el PRI para escalar al Senado de la República, pero que en caso de que la lumbre le llegue al cuello, pues buscaría imponer a uno de los suyos, aprovechando la excelente relación que tiene con el Secretario de Gobernación MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG, un serio aspirante también a la candidatura del PRI a la Presidencia de la República.

Hay quienes dicen que gobernadores priistas y panistas, así como operadores de estos dos partidos políticos impulsarían por órdenes de “arriba” una gran alianza para candidatear a OSORIO CHONG a la Presidencia de la República.

Aseguran que sólo así, PRI-PAN y la demás chiquillada que se les sumen estarían en posibilidades reales de ganarle al político tabasqueño ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR. Pero como lo dijimos antes, esas son sólo especulaciones, lo mismo que los posibles cambios que se den tanto en el Gobierno del Estado como en el Gobierno Municipal.

Lo que sí es un hecho, es que existen funcionarios estatales y municipales que no están dando el ancho y que lejos de cumplir de manera eficiente con su responsabilidad, lo único que han provocado es que en las redes sociales le tiren que todo a los nuevos gobernantes de los vientos de cambio.

La verdad es que siempre se habla cada viene un nuevo año, de cambios en el gabinete y este escribano considera que la atribución para hacer cambios en los respectivos equipos de trabajo del Gobernador y del alcalde local pueden darse en cualquier momento, en cualquier tiempo, cuando se estime necesario, pero no tiene que obedecer necesariamente a la llegada de un nuevo año.

Por lo pronto, lo que nos dice el Ingeniero JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA es que no tiene contemplado realizar cambios en su equipo de trabajo, que se quedará por el momento con la gente que tiene, ya que considera, son personas afines a su ideología de trabajo y que reúnen los perfiles que caracterizan a su administración municipal que son: Disciplina y humildad, disciplina porque El Mante es de los 43 municipios tamaulipecos que figura dentro de los primeros 6 que cumple al cien por ciento con temas importantes como el de transparencia y rendición de cuentas, además de ser de los pocos alcaldes que cumple también con la declaración 3 de 3 y el manejo cuidadoso de las finanzas públicas. “Mi gobierno también es incluyente, la gente a veces dice que tengo personas de otros partidos, pero les digo que soy incluyente, que el 5 de junio ya pasó y que nosotros vamos hacer un equipo que trabaja con hechos y que no defraudaremos la confianza que nos dio la gente del Mante”.

DEL ARCHIVERO…

A propósito, a casi tres meses de haber iniciado su gobierno y de cumplir los primeros 100 de administración el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, dijo que está contento con lo realizado y se declaró listo para seguir cumpliendo a los mantenses en materia de seguridad, educación, cultura, deporte, desarrollo social, salud, obra pública y en muchos otros rubros.

“Vienen cosas buenas y lo vamos a hacer juntos, sociedad y gobierno, viene mucha obra pública para el próximo año, estamos muy optimistas porque independientemente del programa de ingresos y egresos que ya fue aprobado por el Cabildo, ya tocamos puertas en la Ciudad de México, donde metimos muchas solicitudes en el Congreso de la Unión, en Pemex y en muchas otras dependencias federales, por lo que vendrá mucho apoyo para los centros turísticos, darles auge porque generarán importantes fuentes de empleos y vamos estar muy afines con los programas que nos ha marcado el Gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA”, afirmó el alcalde, al mismo tiempo en que aprovechó la entrevista con este columnista para enviarle a la sociedad en general un mensaje con motivo de la navidad.

“Queremos que sea una navidad de armonía, de mucha paz pero sobre todo de mucha convivencia familiar, que eso es lo que distingue a las navidades, la participación y convivencia en familia, por eso hemos estado llevando posadas navideñas y alegría a nuestra gente, porque además estamos muy contentos por el respaldo que sentimos de la sociedad, misma que se siente atendida por este nuevo gobierno”.

En otro orden de ideas, le comentamos que en días pasados, se llevó a cabo la entrega de apoyos extraordinarios a figuras educativas que otorga el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), donde se contó con la presencia del Licenciado, ENRIQUE AREGULLÍN, en representación del Alcalde, así como también de la Profesora, ELSA MARÍA MARTÍNEZ CISNEROS, Jefa del Centro Regional de Desarrollo Educativo en el Mante y del Licenciado, PEDRO HUGO MEDINA SALAZAR, quien es Delegado Federal de CONAFE en Tamaulipas.

En esta entrega de apoyos extraordinarios a figuras educativas, el licenciado ENRIQUE AREGULLÍN, en nombre del alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA hizo el exhorto a seguir preparándose para poder llevar el mensaje de superación a sus educandos ya que estos tienen la importante misión de enseñar a las futuras generaciones en las comunidades en donde son asignadas.

Por su respectivo lado, PEDRO HUGO MEDINA SALAZAR, quien por cierto desde que asumió la delegación federal de CONAFE ha hecho una excelente labor que ha merecido reconocimientos nacionales y estatales de los diferentes niveles de gobierno. El delegado de CONAFE en Tamaulipas, agradeció la entrega y decisión de la cual han promotores llevando la educación a quienes la necesitan en las diferentes comunidades o sectores por lo que los exhortó a seguir dando lo mejor en esta actividad que es la de enseñar.

Cambiando de municipio, le comentamos que un nuevo logro que se apunta el alcalde de Nuevo Morelos, Tamaulipas TONY RIVERA es haber logrado que más personas se sumen a la lista de los beneficiarios del programa PROSPERA.

Tras encabezar una importante reunión de trabajo con los Enlaces de este programa federal en esta región, ERICK GARCÍA y OMAR GAMALIEL, al Alcalde TONY RIVERA le fue aprobada la lista de beneficiarios que se extenderá para que más personas de Nuevo Morelos reciban el beneficio de PROSPERA.

De tal forma, que el alcalde TONY RIVERA demuestra una vez más su preocupación para lograr el bienestar de las familias de Nuevo Morelos.

En Ocampo, el alcalde PEDRO JAVIER MUÑIZ CAMACHO y su esposa MARGARITA COMPEAN DE MUÑIZ, han sido parte de sanas convivencias con las decenas de asistentes a las magnas posadas navideñas que se vienen realizando en las diversas comunidades del Vergel tamaulipeco, eventos donde una vez más se reafirman los lazos de familiaridad de los residentes de este municipio.

Tras la entrega de regalos, golosinas y piñatas, así como la presentación de payasitos, un mensaje de amor, paz, armonía y mucha salud externaron el alcalde y su esposa para esta Navidad, y el deseo que al año venidero sea de prosperidad y mucho bienestar.

En Xicoténcatl, Tamaulipas, el Alcalde VICENTE JAVIER VERÁSTEGUI OSTOS y su esposa NOEMY GONZÁLEZ DE VERASTEGUI recibieron un significativo reconocimiento por parte de estudiantes, maestros y padres de familia de la escuela Justo Sierra matutina como muestra de agradecimiento por los beneficios obtenidos en materia de educación en lo que va de su administración municipal.

Finalmente, le comentamos que en la próxima columna, le adelantaremos algunos de los nombres de impactantes perfiles panistas que a partir del 2 de enero del próximo año ocuparán los puestos estatales que operan en Ciudad Mante.