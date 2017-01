AGENDA POLÍTICA

DEL ARCHIVERO…

La designación de ENRIQUE MURILLO RODRÍGUEZ como responsable de la coordinación estatal de Protección Civil en el Mante ha causado indignación y mucho coraje por ejemplo a muchos de los que se dicen panistas.

Como dirigente del PAN en el Mante, ENRIQUE MURILLO no aportó nada a la campaña política ni a los vientos de cambio, sino que durante un buen tiempo hizo todo lo contrario, pues no solamente dividió al verdadero panismo en la urbe cañera y hasta se daba el lujo de asistir como “invitado especial” a los eventos y giras de trabajo que el ex gobernador tamaulipeco EGIDIO TORRE CANTÚ realizaba por El Mante.

Mucho se llegó a decir entre los panistas de hueso colorado que MURILLO y algunos de sus colaboradores se habían entregado de brazos a lo que fue antes de junio del año pasado el PRI-Sistema. ¿Será?. Por lo pronto, ya lo premiaron con ese cargo que salió desde los altos mandos de la Secretaría General de Gobierno.

En estos días, seguirá la entrega de nombramientos para los nuevos responsables de las oficinas estatales que operan en Ciudad Mante, estaremos muy atentos, pues si bien es cierto que existen perfiles impactantes también es cierto que existen malos elementos que no deberían tener cabida en estos llamados vientos de cambio, pues cuentan con pésimos antecedentes y negras historias de corrupción.

En otro tema, le comentamos que el pasado 4 de enero, día en que se celebra El Día del Periodista, el alcalde de Mante, JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA encabezó dicho festejo y convivió con periodistas locales y de la región.

Acompañado por algunos de sus colaboradores, el alcalde LEAL GUERRA expresó su reconocimiento a la incansable labor que realizan los periodistas quienes ejercen la segunda profesión más peligrosa en el mundo según la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y reiteró que por su parte seguirá apoyando el trabajo de los mismos con quienes además de establecer un vínculo fuerte de trabajo ha logrado una amistad basada en el respeto y admiración a su carrera.

En este importante evento, los periodistas tuvieron un momento de esparcimiento con música y rifa de algunos aparatos electrónicos, donde le entraron también el propio alcalde, el gerente de la Comapa, JUAN MANUEL SALDIVAR, el secretario particular del alcalde, ENRIQUE AREGULLÍN, el Secretario del Ayuntamiento JUAN GERARDO CRUZ RAMOS, el Tesorero Municipal, CARLOS HERNÁNDEZ, así como también el director de Bienestar Social en el municipio NOÉ RAMOS FERRETIZ, quienes le entraron a la vaquita para que la mayoría de los periodistas alcanzaran premios.

En Xicoténcatl, el alcalde VICENTE VERÁSTEGUI OSTOS ofreció un convivio a los periodistas de la región cañera, evento donde no pudo asistir por tener compromisos de último momento en la Ciudad de México, pero el cual estuvo muy coordinado y representado por el Profesor, MARCOS DOMINGUEZ FONSECA, director de comunicación social, así como todo su equipo de trabajo que siempre estuvo atento para que el evento fuera un éxito.

Por cierto, en ese mismo municipio por instrucciones del alcalde VICENTE VERÁSTEGUI se lleva a cabo el revestimiento de los accesos a esa ciudad, brindando una mayor seguridad al ingresar tanto a vehículos provenientes del norte y del sur del estado y de otras entidades.

El revestimiento, rehabilitación y pavimentación de algunas vialidades, le están dando sin duda otro rostro a Xicoténcatl.

Y quienes también celebraron a los periodistas en su día, tal y como lo tenían previsto, fueron los directivos de la Asociación Todos Unidos por un Nuevo Mante que dirige JUAN TORRES RODRÍGUEZ, pero en donde además destaca la presencia de MATEO VAZQUEZ ONTIVEROS, así como del diputado local CLEMENTE GÓMEZ JIMÉNEZ, GUILLERMO HERNÁNDEZ DE LA TORRE, quien es secretario general de la organización, así como también, el Tesorero CARLOS ALBERTO UGALDE, PEPE MARTÍNEZ, además de la participación del Ingeniero CÉSAR GARNIER, PEPE MANRIQUE RODRÍGUEZ, MANUEL MORALES BETANCOURT y del empresario DIEGO TORRES OROZCO.

El evento, donde hubo rifa de regalos y otros obsequios, se efectuó en conocido restaurante La Tiznada, y en ese mismo lugar, los directivos de la Asociación Todos Unidos por un Nuevo Mante, anunciaron estar listos para celebrar El Día de Reyes, en los terrenos de la feria, donde habrá miles de regalos, muchos premios para los niños y niñas del Mante, pero además muchas sorpresas para las familias que acudan este sábado 7 de enero a partir de las 2 de la tarde.

Por último, le comentamos que este jueves por la mañana, en la sala de cabildo de la Presidencia Municipal del Mante se llevó a cabo la ceremonia de entrega de becas, encabezada por el Alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, en donde se dieron estímulos a alumnos de excelencia de la Asociación de estudiantes foráneos.

En su mensaje de bienvenida el edil municipal destacó el compromiso y esfuerzo que realizan estos estudiantes originarios de la ciudad y quienes realizan su preparación académica en diferentes lugares, por lo cual los conminó a seguir luchando por destacar y poner en alto el nombre de esta ciudad en sus diferentes casas de estudios en donde actualmente se preparan Académicamente día a día para ser hombres y mujeres de provecho para esta ciudad y para el futuro de Tamaulipas.