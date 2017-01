AGENDA POLÍTICA

Por: Juan Antonio Lerma

El candidato de los Trump en México

Los desafíos de Cabeza de Vaca

El de Leal, gobierno que dará resultados

Ciertamente, el 5 de junio del año pasado, se realizó una jornada electoral de donde salió triunfador el primer gobernador de origen panista, FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, quien pasa a la historia política como el que sacó al PRI del poder en la entidad.

Su gran carisma, su valentía para encarar al régimen y su hablar como uno más de la raza, lo convirtieron en la figura política que convenció a la gran mayoría del electorado tamaulipeco. La esperanza de un cambio en el quehacer político y por lo tanto el bienestar de todas las familias que habitan este estado norteño alcanzaba en ese entonces su más alto nivel.

A cien días de ese relevante momento en la vida política de nuestro estado, esa esperanza aún persiste entre miles de familias que apoyaron por ese proyecto político, tienen aún la confianza de que la cosas realmente cambien y que el gobierno local verdaderamente gobierne para todos y por todos con una alta responsabilidad de gran sentido humano.

Es la hora de la verdad. Atrás quedan las historias y leyendas de su ascenso mediático. Los resultados serán la mejor carta de presentación para todo lo que viene de aquí en adelante en materia política.

No sólo los tamaulipecos, sino también algunos grupos políticos nacionales del poder político, así como del PAN tienen puestos los ojos en FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA. Insistimos en que aún persiste la esperanza de que iniciado un nuevo año tan importante donde se darán cambios y sucesos importantes tanto en nuestra entidad como en el país y en el vecino país de los Estados Unidos con el arribo del polémico DONALD TRUMP a la Casa Blanca- se actúe de forma congruente con todo lo que se prometió y se piense en el sentido de regresarle la paz a los tamaulipecos y trabajar por el bienestar de esta sufrida entidad.

Sin embargo, sabemos que el gobernador tamaulipeco caminará en peligro, no serán pocos quienes lo quieran “tumbar” de su cargo. No será camino fácil.

Sus colaboradores deberán de estar en sintonía con él, deberán tener su temple, no podrá solo. La contundencia marcará su gobierno. Antes de la campaña política lo conocieron entrón, y así lo quieren ver como gobernador.

Y lo menos esperado es que quiera a la mitad del largo camino arrojar la toalla. A estas alturas, el gobernador tamaulipeco que llegó con los vientos de cambio ya debió de haber valorado el nivel de responsabilidad en el que está parado. No es asunto de buenas intenciones ni de bonitos y alegres discursos. Las acciones y hechos reales que realice le pondrán la marca a su mandato.

Así, el gobernador de los vientos de cambio, sólo cuenta con seis años, ya sea para llenar de gloria su figura, a su partido y de quien vale la pena apostarle a los proyectos del cambio, o para hacerla añicos. Y aunque cien días son muy pocos para lanzar juicios contra un nuevo mandatario de un partido diferente al que estuvo en el poder por más de 8 años, suceden cosas en la entidad que ponen en entre dicho eso que llaman una forma de diferente de gobernar, pero irónicamente, a la par de la esperanza que aún persiste entre una buena mayoría de tamaulipecos, otra buena parte de la sociedad siente al temor al desencanto, a llegar a sentirse decepcionados y defraudados por haberle dado la oportunidad de gobernar a quienes ni idea pudieran tener de lo que significa gobernar una entidad como Tamaulipas.

Tan no es nada fácil, que una de las principales promesas de poner orden en la entidad y regresarle la seguridad y tranquilidad a los tamaulipecos, hoy más que nunca está en duda.

Lo sucedido en días pasados en Nuevo Laredo con la ejecución de los cuatro servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE); RICARDO MARTÍNEZ CHAVEZ, AGUSTÍN JONATHAN ROSALES GARCÍA, CARLOS ALBERTO PASARAN HERNÁNDEZ y DANIEL AGUILAR GUIJARRO, así como un “accidente” automovilísticos que acabó con la vida de altos mandos de la PFP que estaban comisionados en esta entidad, es un claro desafío para el gobierno panista, un mensaje director y contundente para el gobernador. Las primeras advertencias de que nuestra entidad no estará nada bien en los próximos años ya fueron lanzadas y viene lo peor. Que Dios nos libre de ese tipo de escenarios porque el gobierno no creemos que lo haga.

DEL ARCHIVERO…

A propósito, ante ese tipo de graves situaciones, el gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA ha dicho que nada ni nadie frenará las acciones emprendidas en su Administración para regresar la paz al Estado, ni dará un paso atrás para el combate del crimen.

En cambio, si las cosas andan mal en nuestra entidad, si imagina usted cómo anda nuestro país con eso de los “gasolinazos” de PEÑA NIETO, los saqueos y todo tipo de desmanes y desorden provocados por el propio Gobierno Federal a fin de justificar su descarado saqueo de recursos.

Es parte del caos provocado por el propio presidente de nuestro país y por eso es que los recientes rumores sobre la posibilidad de que en México ocurra un golpe de Estado encabezado por militares no constituye un hecho nuevo. Al menos existen circunstancias semejantes en la historia política de nuestro país durante los gobiernos autoritarios del PRI.

La estrategia del rumor del saqueo y la violencia, son viejas tácticas de los aparatos de inteligencia de nuestro gobierno que se ponen en práctica en tiempos de crisis social y política, que por cierto les funcionó como cortinas de humo para frenar las manifestaciones de los gasolinazos, como también les funcionará el hecho de que salgan públicamente los secretarios de estado, aplaudiendo las reformas estructurales del presidente, así como la decisión de los gasolinazos como medidas excelentes a fin de no meterles tijera a los programas sociales, a la salud, a los recursos supuestamente destinados para el seguro popular, a la educación, al campo, entre otros muchos rubros que se verían afectados si no se hubiesen tomado esas “magnificas” decisiones.

Pero tan mal anda el Gobierno Federal que ya entre sus propias tribus del PRI traen una terrible guerra interna de dimes a diretes.

Por un lado, ex gobernadores y ex dirigente del CEN del PRI, acusan a ENRIQUE OCHOA REZA, actual líder nacional tricolor de ser un entreguista del gobierno y de olvidar que representa a un partido político y no, a una institución del Gobierno como en su tiempo lo hizo en la CFE, donde sin tentarse el corazón apoyó los aumentos descarados a las tarifas de energía eléctrica.

En el mismo PRI se está armando una rebelión que es encabezada por el ex dirigente MANLIO FABIO BELTRONES RIVERA, así como por algunos ex gobernadores como PATRICIO MARTÍNEZ, de Chihuahua, quienes culpan de alguna manera al presidente PEÑA NIETO y a LUIS VIDEGARAY de ser los responsables de la mala imagen que tiene el partido, pero lo más importante, de ser también quienes han provocado un caos político y financiero en nuestro país.

Para colmo, al presidente PEÑA NIETO, eso le vale máuser y nombra a su ex Secretario de Hacienda LUIS VIDEGARAY como nuevo Secretario de Relaciones Exteriores en sustitución de la sobrina consentida del ex presidente CARLOS SALINAS DE GORTARI, CLAUDIDA RUIZ MASSIEU, sin importarle tampoco el berrinche que hizo el llamado “Jefe de Jefes” por dicha maniobra “maestra” supuestamente en el ajedrez político y que tiene como finalidad tender un puente de comunicación con el yerno del próximo presidente de los Estados Unidos DONALD TRUMP, un joven de nombre JARED KUSHNER, sin experiencia política, pero que tiene buena relación con LUIS VIDEGARAY.

JARED KUSHNER, está casado con IVANKA, hija de DONALD TRUMP, quien ha estado con su padre en las reuniones diplomáticas y tiene mucho peso en las decisiones de su padre a la hora de recibir a diplomáticos, presidentes o a líderes autoritarios.

De hecho, el puesto de LUIS VIDEGARAY como nuevo diplomático es gracias a ella, con quien junto a su esposo JARED se trabajó en aquella visita de DONALD TRUMP a México. ¿La recuerdan?.

¿Será LUIS VIDEGAY quien logre convencer a TRUMP para que no construya el muro, para que se fortalezca el TLC y nos siga dando chance a los mexicanos de ir a chambear a Estados Unidos sin tener broncas?. Ya veremos. Entonces no lo descarten como héroe y después lo quieran imponer en la Presidencia de la República por órdenes de TRUMP y así, a México le irá bien con el próximo gobierno de EU. ¿Cuál sería el objetivo? – Al paso que vamos que entreguen toditito nuestro país a los gringos. Por eso aunque VIDEGARAY diga que no es diplomático, que viene a aprender, no hay que perderlo de vista mientras no le caiga bien a los mexicanos por lo pronto, pero sí a la hija y al yerno de TRUMP, relación que de fortalecerse, bien nos podría convenir a todos los mexicanos. ¿Usted qué está pensando?- como dice el Facebook.

En temas locales, le diremos que el alcalde de Mante, JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA empieza bien el año.

Encabezó el festejo del Día del Periodista y posteriormente lo hizo con enfermeras y enfermos de las instituciones de salud locales por el Día de la Enfermera.

También partió la tradicional Rosca de Reyes con empleados y funcionarios e hizo entrega de nombramiento como nuevo vocero del Ayuntamiento del Mante al Ingeniero, ALFREDO GARCÍA BECERRA, donde anunció la posible visita del gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA.

Hay dos temas; uno la inauguración de una cancha de fútbol que se construyó en el sector de las colonias burocráticas, misma que ya está lista para su inauguración y el otro, es la realización del Foro Regional para el Plan Estatal de Desarrollo, que se efectuará en un salón de eventos de conocido hotel de ciudad Mante el próximo 24 de enero a las 10:00 horas, donde también se espera la visita de Secretarios de diferentes dependencias del Gobierno del Estado.

El Mante junto con los municipios de Xicoténcatl, Ocampo, Antiguo Morelos, Nuevo Morelos, Bustamante, Palmillas, Llera, Tula y González, estarán participando en la jornada para la realización del Foro Regional para el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022.

El alcalde LEAL GUERRA dijo que también este 2017, es el año de la esperanza en el cual se verán cristalizados muchos proyectos que en materia de obra pública se tienen contemplados poner en marcha una vez que estén aterrizando los recursos del presupuesto de su Gobierno Municipal.

