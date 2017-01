AGENDA POLÍTICA

El Gobernador de Tamaulipas, FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA y sus principales colaboradores tendrán que tejer fino en estos días con el reparto de cargos públicos que se están dando en la mayoría de los municipios en lo que se refiere a las Oficinas Fiscales, delegaciones de ITAVU, Registro Civil, ITEA, Jurisdicciones Sanitarias, jefaturas educativas, coordinaciones del programa Bienestar Social, entre otras, donde ya se ha empezado la entrega de nuevos nombramientos.

El ejercicio de unidad y fortalecimiento en torno al gobierno panista, debe de ser un éxito y dejar contentos a la mayoría de las mujeres y hombres que en la elección local de junio del año pasado se la jugaron con el proyecto de los vientos de cambio. La repartición de los cargos públicos, se supone deberá de ser justa y equitativa para los grupos políticos diversos que se la jugaron con el Partido Acción Nacional y con el ahora gobernador tamaulipeco. El pastel debe de alcanzar para todos y no, solamente para los privilegiados.

Muy distinto a lo que ocurrió con el arribo del priista EGIDIO TORRE CANTÚ a la gubernatura, quien llegó con la espada desenvainada, no repartió el pastel de manera justa, desconoció los liderazgos de los grupos políticos, nunca se preocupó por darle credibilidad ni mucho menos fortalecer su gobierno, cometió muchos actos de corrupción y saqueo, dividió al PRI y terminó por entrega la gubernatura, aunque se diga que lo anterior es parte de una negociación de muy alto nivel que salió desde la Secretaría de Gobernación.

Los panistas de corazón pasaron más de 80 años fuera de las mieles del poder, son muy pocos los que han tenido el privilegio como dicen- de “comer con manteca de puerco”.

Pasaron tiempos difíciles. Sin empleos, ni negocios y sin esperanzas, pero cuando algunos cuantos miembros destacados de este partido político tuvieron la oportunidad de estar en el presupuesto, fueron designados diputados federales o senadores y hasta delegados federales durante los dos gobiernos federales panistas de VICENTE FOX y de FELIPE CALDERÓN.

Es por eso, que ahora que vienen los buenos tiempos para los panistas tamaulipecos con el arribo de los vientos de cambio al poder estatal, pelean las jefaturas de las dependencias públicas que operan en los municipios, donde no están dispuestos a cederle espacios a los priistas ni a ninguna otra persona que no se identifique con el partido y con el grupo político en el poder.

Desde el lunes pasado se han estado llevando a cabo la entrega de nombramientos a los nuevos jefes de las delegaciones del ITAVU, de Registro Civil, de los programas sociales y de muchas otras dependencias estatales que operan en los municipios de la entidad, donde los afortunados hasta ahora son figuras panistas.

Se supone que ahora sí va la de ellos. Habrá trabajo. Habrá sueldos jugosos. Habrá empleos para los amigos y para la familia. Y Oportunidades para todos. Ahora sí hay un pastel que anhelaron por años. Es un pastel grande y jugoso, tan jugoso que ha hecho ricos a ex gobernadores priistas como; MANUEL CAVAZOS LERMA, TOMÁS YARRINGTON RUVALCABA, EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES y EGIDIO TORRE CANTÚ, sólo por citar a algunos de los muchos políticos que han probado las mieles del poder en el estado, sin olvidar a los municipales, ex alcaldes y ex diputados locales que han servido con palas grandes.

Entendemos que el nuevo gobernante tiene todo el derecho de decidir a qué personas nombrará en las diferentes dependencias, coordinaciones y jefaturas que operan en los municipios, además de otro tipo de concesiones, para que estas además de ser de su confianza, le “garanticen” una ejecución clara y correcta de las funciones encomendadas.

Lo que no entiendo, y esto ha pasado en la mayoría de los gobiernos que recuerdo, es que se designe en posiciones que requieren cierto tipo de estudios y experiencia a personas que no llenan los requisitos, simplemente porque ese puesto representa lo que se conoce como un “botín político”.

Pero el PAN- Gobierno tiene que reflexionar ahora lo que harán con la gubernatura, con las alcaldías que tienen en su poder, así como todas las dependencias estatales que operan en los 43 municipios, donde pueden y lo están haciendo colocar a los suyos. No pueden llegar a agandallarse los cargos y recuperar el botín. Ya lo ha dicho varias veces el mandatario tamaulipeco. “Venimos a poner orden, a limpiar el gobierno y a trabajar por todos y para todos”.

DEL ARCHIVERO…

A propósito, lo que vemos hasta ahora en cuanto a la repartición de cargos públicos en el nuevo gobierno y que por supuesto no es nada nuevo, ya que el PRI así lo hizo por décadas es la presencia del compadrazgo, el chambismo y el amiguismo.

Me dolería escuchar esa famosa frase de que “si otros lo hicieron, por qué nosotros no”, además de justificaciones sesgadas para avalar nombramientos inadecuados, que supongan un insulto a los profesionales que se han quemado el cerebro estudiando y partiéndose la mandarina en gajos durante muchos años dentro del panismo para merecer ser tomados a la hora de la repartición de las dependencias por las cuales los diversos grupos políticos se andan dando hasta por debajo de los codos.

Por cierto, este martes el director del ITAVU en la entidad, SALVADOR GONZÁLEZ GARZA, acompañado por el director de delegaciones regionales de esta dependencia FRANCISCO ELIZONDO hicieron la entrega del nuevo titular del ITAVU Mante RODRIGO ENRIQUEZ PEREZ. Evento protocolario que se efectuó en la delegación del ITAVU Mante, donde también se le dio nombramiento como responsable de esa dependencia, pero en el vecino municipio de González a la ex regidora panista VERONICA RAMIREZ SÁNCHEZ. Se trata de dos verdaderos militantes del PAN, con amplio trabajo partidista y de servicio público en sus respectivos municipios.

VERÓNICA, es esposa de RICARDO ESCOBAR, quien ha sido candidato panista a la presidencia municipal y cuyo grupo político pintó su rayita con el gobierno local. Lo mismo que han hecho los hermanos ENRIQUE y FRANCISCO VILLELA, quienes controlarán el programa Bienestar Social en González, pues son consentidos tanto del mandatario tamaulipeco como del titular de Bienestar Social en el estado GERARDO FLORES PEÑA.

En González, los grupos del PAN ya se han dividido de cara al proceso electoral federal 2018 y todo apunta que uno de los VILLELA podría ser candidateable para la próxima alcaldía.

Pero en el PRI de ese municipio, tampoco están con los brazos cruzados, ya que nos dicen que los grupos políticos de ese partido están pensando en algún prospecto joven que le dé aire fresco al tricolor y ven con buenos ojos a OSCAR BERNAL para la dirigencia local.

Los priistas ya no quieren perder la alcaldía de González y van enfocando desde ahora su mirada a una dama que podría recuperar esa plaza para el tricolor, BETTY HELEN NADOLPH DE ORTEGA esposa del ex presidente municipal JESÚS MIGUEL “MEMIN” ORTEGA GONZÁLEZ.

Desde luego que siguen muy activos otros dos personajes que podrían recuperar la alcaldía para el tricolor a los que no hay que perderles la huella: MANUEL GONZÁLEZ PARREÑO y ANDRÉS NÚÑEZ RAMOS.

Pasamos a temas locales, para dar a conocer que con recursos propios derivados de los primeros ingresos paga la ciudadanía en el Mante del Impuesto Predial, el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA este martes por la mañana inició la rehabilitación y bacheo de algunas vialidades deterioradas de céntrico sector de la urbe cañera, calles que por cierto ya eran intransitables como los son un tramo de la Paniagua entre Manuel Cavazos Lerma y Galeana, así como el boulevard “Ch Ramírez” y Obregón, las cuales ya están siendo rehabilitadas con concreto asfáltico a fin de una mejor circulación vial.

Otro alcalde que no afloja el paso en cuanto a la gestión de programas y recursos para su municipio, es el de Ocampo, PEDRO JAVIER MUÑIZ CAMACHO quien el pasado lunes durante el festejo del Día del Periodista, dio a conocer que este año Ocampo tendrá mucha obra pública importante que fortalecerá rubros como la salud, educación, vivienda, desarrollo rural, desarrollo social, turismo, sector económico, bienestar social, entre muchos otros.

Destacó el alcalde PEDRO JAVIER MUÑIZ CAMACHO que gracias a las gestiones que ha realizado ante el Gobierno Federal, ante el Congreso de la Unión, así como en dependencias federales, Ocampo se verá muy beneficiado en obras de infraestructura educativa y de salud, que son prioridad de su gobierno y donde ya existen millonarios recursos etiquetados para obras de techumbres, viviendas, parques deportivos y centros de salud.

Y ya que hablamos de alcaldes trabajadores, tenemos que el de Xicoténcatl, VICENTE JAVIER VERÁSTEGUI OSTOS continúa también apretando fuertemente el paso, llevando obras de infraestructura vial, de educación, de alumbrado, de salud y de bienestar familiar a las distintas comunidades rurales y colonias del municipio.

Dice el alcalde VICENTE VERÁSTEGUI estar satisfecho por los avances y logros que se tienen en Xicoténcatl en estos primeros 100 días de su gobierno, donde se ha contado con el respaldo del Gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, así como del DIF Tamaulipas que encabeza la señora MARIANA GÓMEZ DE GARCÍA CABEZA DE VACA, quien a través del DIF Xicoténcatl que preside la señora NOEMY GONZÁLEZ DE VERASTEGUI ha venido destinando programas de beneficio para las familias más vulnerables de Xicoténcatl.

Por cierto, el día de ayer se dio inicio con la campaña de vacunación contra la influenza estacional, donde el alcalde VICENTE VERÁSTEGUI puso el ejemplo entre los trabajadores del Ayuntamiento en aplicarse la primera vacuna de las Mil 260 dosis que se aplicarán en el municipio a niños, mujeres embarazadas y personas de la tercera de edad a fin de protegerlos durante esta temporada invernal, ya que la salud de las familias de Xicoténcatl, dijo el alcalde VERÁSTEGUI OSTOS es una de la prioridades de su gobierno.

Posteriormente, el alcalde acompañado por servidores públicos partió la tradicional rosca por El Día de Reyes, conviviendo con el personal, deseándoles éxito en este año y exhortándoles a redoblar esfuerzos para seguir trabajando y cumpliéndoles a las familias de esta urbe cañera.

Por último, le comentamos que la llegada de JULIO CÉSAR SÁNCHEZ a Bienestar Social en el Mante era inminente, pero al menos este martes no se dio ningún nombramiento al respecto, por lo que se espera que sea este día y antes del viernes cuando eso ocurra, además del resto de los nombramientos pendientes en Oficina Fiscal, ITEA, Jurisdicción Sanitaria, Hospital General, Jefatura Educativa, entre otras, donde figuran perfiles impactantes, tanto panistas como miembros de la Asociación Todos Unidos por un Nuevo Mante. Ya veremos.

lerma2002@hotmail.com