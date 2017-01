AGENDA POLÍTICA

¿Cuál será el resultado para el PRI en la elección federal de 2018 y qué pasará con el curioso personaje de ENRIQUE OCHOA REZA y patrón ENRIQUE PEÑA NIETO?.

Son las dos preguntas que los priistas se hacen, pero que nadie puede contestar con certeza.

Y es que primeramente, el PRI de ENRIQUE PEÑA NIETO y de OCHOA REZA tendrá que pasar su prueba de fuego en las elecciones próximas que se efectuarán tanto en el Estado de México, como en Coahuila y Nayarit, gobernadas actualmente por el tricolor con ERUVIEL ÁVILA, RUBÉN MOREIRA y ROBERTO SANDOVAL.

Luego de que el año pasado, el PRI sufrió la mayor derrota electoral en su historia en elecciones estatales, ahora luchará este año por conservar dos de sus principales bastiones (Estado de México y Coahuila), en donde nunca ha habido alternancia, y mantener el control en Nayarit, que recuperó en 2005 tras seis años de gobierno de una alianza PAN-PRD.

El próximo 4 de junio será la jornada electoral de este año. Además de esas tres entidades, en Veracruz hay comicios en los 212 ayuntamientos.

El PRI se alista para ganar en estos comicios y recuperarse del descalabro electoral del pasado año, cuando perdió en 7 de 12 entidades con elecciones, incluyendo cuatro bastiones que no habían vivido alternancia: Durango, Quintana Roo, Veracruz y Tamaulipas.

Sin duda alguna que de las tres gubernaturas en disputa. La que más impacto político tendrá es la del Estado de México; no sólo por ser la entidad con mayor número de votantes a nivel nacional y ser la cuna priista donde nunca ha perdido el partido gobernante, sino por ser también el territorio del presidente ENRIQUE PEÑA NIETO. Aquí la cúpula tricolor y el grupo Atlacomulco se la jugarán con todo, no hay de otra, pues saben que ganar el Estado de México no sólo mejoraría el ánimo caído de los priistas, sino que los reposicionaría rumbo a 2018; perder lo que por décadas es considerado como la cuna de los priistas sería una verdadera catástrofe histórica y confirmaría los terribles augurios que hoy se tienen sobre el partido gobernante de cara a la elección presidencial.

Podría darse un choque de trenes entre el presidente ENRIQUE PEÑA NIETO y el Gobernador del Estado de México, pues ambos tienen a sus respectivos “gallos”.

A diferencia de PEÑA NIETO que le ha dado muy mala imagen al PRI, ERUVIEL AVILA se mantiene fuerte y con mejor imagen. De ganarse esa elección, sería gracias al trabajo del gobernador.

En marzo próximo será el registro de candidatos y hasta el 31 de mayo se llevará a cabo la campaña.

El PRI ya comenzó a revisar a los posibles aspirantes a la candidatura: ALFREDO DEL MAZO, ex presidente municipal de Huixquilucan y primo del presidente PEA NIETO es una de las cartas priistas.

El posible “gallo” del gobernador es JOSÉ MANZUR, en tanto que otros aspirantes a la candidatura tricolor son: CARLOS IRIARTE MERCADO y ALFONSO NAVARRETE PRIDA.

En el PRD, se había filtrado que se la volverían a jugar con ALEJANDRO ENCINAS, aunque se hablaba de una posible alianza con el PAN. Este lunes 23 de enero venció el plazo para el registro de alianzas. El PRI irá en alianza con el PANAL, Partido Verde y Encuentro Social.

En el propio Estado de México, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR no descartó que su organización política MORENA dé la sorpresa en la próxima elección.

En Nayarit, se dice que el actual dirigente nacional de la CNC, MANUEL COTA JIMÉNEZ, sería el candidato a la Gubernatura por ser quien garantiza el triunfo y la permanencia del PRI en el poder.

En Coahuila, la pelea será entre el PRI y el PAN. El primero llevaría como candidato al “delfín” de los hermanos MOREIRA: MIGUEL ÁNGEL RIQUELME SOLÍS, y el segundo al ex senador GUILLERMO ANAYA.

Y muy posiblemente MORENA postule a la gubernatura al empresario taurino ARMANDO GUADIANA.

Por lo tanto, lo que al menos queda claro es que la próxima elección en el Estado de México será decisiva para todos los partidos políticos con miras a la sucesión presidencial de 2018. El territorio de ENRIQUE PEÑA NIETO puede ser, en este 2017, su gloria o su tumba política.

DEL ARCHIVERO…

Como anfitrión y coordinador del Foro regional para la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo en el que se espera la presencia del gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA este martes, el gobierno municipal que preside JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA en coordinación con el estado habrá de desarrollar este importante evento.

Representantes de los diferentes municipios que habrán de participar como Xicoténcatl, Ocampo, Antiguo Morelos, Nuevo Morelos, Bustamante, Palmillas, Gómez Farías, Llera, Tula y González de la mano con los del municipio ya están listos para integrar las mesas de trabajo en donde concentrarán los proyectos y prioridades que demandan para sumarlas al plan estatal.

Las mesas de trabajo abordarán los temas de Salud, Seguridad, Desarrollo Rural, Inversión y Empleo, Bienestar Social y mixto, por lo que ya se esperan en ellas las aportación de la sociedad civil las cuales con el respaldo del gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA poder cristalizarlas

Será en Hobby Gran Salón en punto de las 9:00 horas de este martes, cuando sociedad y gobierno se reúnan para juntos poner en práctica esta consulta ciudadana dando así continuidad al proyectó renovador de la región y de Tamaulipas.

En más información local, tenemos que este lunes conmemorando el aniversario luctuoso CLI de la muerte del General y Tamaulipeco Pedro José Méndez, el gobierno del Mante que preside JUAN FRANISCO LEAL GUERRA rindió un merecido homenaje a la insigne tamaulipeco que inició con una ceremonia cívica en la plaza principal.

Acompañado por el teniente coronel C. CLAUDIO GONZÁLEZ RUIZ DELGADO Regional de la Policía estatal acreditable Fuerza Tamaulipas en el Mante, el Sub oficial de cadetes de infantería C.JOSÉ LUIS VELÁZQUEZ GARCÍA responsable de la zona Mante del Pentathlon Deportivo Militarizado en Mante, Secretario del ayuntamiento Lic. JUAN GERARDO CRUZ RAMOS, síndicos y regidores además de autoridades educativas, el alcalde LEAL GUERRA encabezó los honores de ordenanza a nuestros símbolos patrios.

Alumnos de planteles educativos, de instituciones de seguridad y de protección civil así como personal del DIF municipal acompañados por su presidenta Profesora JUANITA LARA DE LEAL escucharon con atención el discurso oficial, el cual estuvo a cargo de la primera regidora del ayuntamiento local LIC. CORAL FENTANES MAYORGA.

En su exposición la regidora CORAL FENTANES dio a conocer los pasajes e historia de la vida y obra de este importante tamaulipeco y la gran contribución que tuvo para vencer al invasor francés en nuestro estado, así como su muerte a consecuencia de las balas extranjeras en el Ejido Tantoyuquita. Este héroe es recordado y reconocido como uno de los grandes personajes de la historia que dieron libertad a nuestro país, y cuyos restos se encuentran en la capital de nuestro estado en la rotonda de los hombres ilustres.

Posteriormente, el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA junto con miembros del cuerpo edilicio colocó una ofrenda floral sobre el busto del general J. Méndez ubicado en la plaza de la colonia obrera número 1 en donde también se montó guardia de honor.

Luego, se trasladó a la escuela Pedro José Méndez ubicada en la colonia Moderna, en donde tras participar en los honores a los símbolos patrios y colocación de ofrenda floral, manifestó su reconocimiento y admiración hacia este personaje tan importante de la historia nuestro estado a quién le destacó como un ejemplo de lealtad y de amor a la patria para las nuevas generaciones.

Pasando a otro municipio, tenemos que en Ocampo, el Sistema DIF que dirige la C.P. MARGARITA COMPEAN DE MUÑIZ invita a la ciudadanía en general a que aprovechen los beneficios que serán brindados durante la Campaña Oftalmológica de la Carlota, la cual se llevará a cabo el próximo 2 de febrero del presente año, a partir de las 11:00 horas, en el Auditorio Municipal, en donde personal del DIF con personal médico especializado de La Carlota procederán a realizar los servicios de examen de la vista, diagnostico de cataratas, pterigion, retinopatía diabética, glaucoma estrabismo.

Para el DIF Ocampo, es importante la salud visual de las familias más vulnerables, dijo la señora MARGARITA COMPEAN DE MUÑIZ.