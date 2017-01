AGENDA POLÍTICA

Un día después de las elecciones de junio del año pasado ya había candidatos presuntos para los comicios de 2018. Empezaron a perfilarse en Tamaulipas los nombres de todo tipo de personajes que simpatizan o que militan tanto en el PRI como en el PAN para las próximas alcaldías, las diputaciones federales y las senadurías.

En muchos cuarteles políticos ya se trabaja en lo relacionado a las elecciones del próximo año. El PAN ahora en el Gobierno local no encuentra como sentarse en el poder y descuida lo político, aunque “KIKO” ELIZONDO en su calidad de dirigente estatal realiza los reajustes necesarios y reacomodo de piezas en los comités municipales de su partido.

En el Gobierno, el PAN, quiere “amarrar” a todos los líderes y personajes que se la jugaron con los vientos de cambio en la pasada elección, pero es fecha, que no saben cómo repartir el pastel.

Aún falta que se entreguen nombramientos en muchas dependencias de gobierno y dependencias estatales, donde cunde la desesperación entre quienes consideran ser merecedores de un carnoso y jugoso “huesillo”.

Por su respectivo lado, tanto “KIKO” ELINZONDO como ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA en calidad de directivos del PAN en el estado realizan el movimiento de piezas en los comités municipales, donde al más viejo estilo de PRI imponen “nuevos” directivos.

Lo hacen con la creencia de que el ahora partido en el poder local se habrá de fortalecerse de cara al próximo proceso electoral federal, donde estará en juego la Presidencia de la República, y en donde el PAN quiere volverla a recuperar, ya sea con RICARDO ANAYA, MARGARITA ZAVALA o RAFAEL MORENO VALLE. Los tres amigos del actual gobernador FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA, aunque en el caso de MORENO VALLE le apostó y le invirtió canicas en Tamaulipas a los llamados vientos de cambio.

Es casi seguro que muchas mujeres y hombres del gabinete estatal panista dejarán en tiempo y forma sus respectivas chambas para ser postulados por el PAN a las diputaciones federales, senadurías y alcaldías.

En el caso de las alcaldías, muchos presidentes que llegaron con la bandera del PAN recibirán luz verde para que realicen los movimientos necesarios para la reelección, en tanto que a otros ya les dijeron que ni se alboroten.

Entre los prospectos azules para las senadurías destacan; CÉSAR AUGUSTO “EL TRUCO” VERÁSTEGUI OSTOS y GERARDO PEÑA FLORES, además de “MAKI” ORTIZ y LIDYA MADERO, pero seguramente irán surgiendo más prospectos.

Para la diputación federal por el VI distrito electoral que tiene como cabecera el Mante, por el partido del bolillo se manejan dos nombres de fuertes prospectos: VICENTE JAVIER VERÁSTEGUI OSTOS y el diputado local DR. PEDRO LUIS RAMIREZ. Su esposa BEDA LETICIA está interesada en pelear la alcaldía del Mante.

Pero en el PAN, para la alcaldía también suenan fuertemente los nombres de NOÉ RAMOS y MATEO VÁZQUEZ ONTIVEROS.

En próximas entregas, iremos mencionando prospectos a las alcaldías de otros municipios vecinos por el PAN, pero también por el PRI, donde en este instituto político ya están a la espera de las convocatorias para reestructuras tanto la dirigencia estatal como los comités municipales.

Y mientras en el PRI están por darle respiración artificial para resucitarlo de la paliza electoral que le propinaron en la elección local del año pasado, el PAN aprende a ser gobierno en la entidad.

Después de que sacaron al PRI del poder estatal, el PAN que prometió el cambio, ahora está obligado a cambiar hasta el estilo de gobernar aunque muchos digan que no se nota la diferencia, que no hay cambio alguno y que al igual que el pasado, en Tamaulipas no pasa nada cuando la realidad es que pasa de todo.

DEL ARCHIVERO…

Aunque la convocatoria para la reestructuración del PRI Tamaulipas debe salir en los próximos días, algunos grupos políticos no dan su brazo a torcer por obtener el control de este instituto político que fue atropellado de manera brutal en la pasada elección.

Se ha dicho que MANUEL MUÑOZ CANO tiene ya en la bolsa la dirigencia estatal, pues su padrino, el ex gobernador de Tamaulipas, EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES ya movió sus influencias en Los Pinos para salirse con la suya.

El llamado grupo Victoria quiere el control del PRI, como ya lo tiene al menos en el PES con el mantense RIGOBERTO RODRÍGUEZ RANGEL.

“RIGO”, tiene una misión especial en la entidad. Tiene que obtener el 3% en votación estatal en la próxima elección federal para que el PES no pierda el registro como sucedió con el Partido del Trabajo.

De lograrlo, se puede dar por hecho que el ahijado político de RICARDO GAMUNDI ROSAS será diputado federal por la vía plurinominal.

En cambio, otro aspirante a dirigir el PRI estatal que en los últimos días ha andado muy aplacado, es el diputado EDGARDO MELHEM SALINAS.

RAMIRO RAMOS SALINAS, quiere volver a dirigir el PRI, pero también le tira a ser candidato al Senado de la República.

ALEJANDRO GUEVARA COBOS, también le tira al Senado y por el momento el PRI estatal no está en su mente.

Grupos políticos del sur y centro de la entidad, ven al mejor hombre idóneo para dirigir al PRI sin problema alguno y con la seguridad que por ser una persona con capacidad, conciliador, bonachón, con carisma y con auténtico liderazgo le daría mucha fortaleza al tricolor de cara al próximo proceso electoral federal, su nombre; TINO SÁENZ COBOS, actual dirigente de la CNC en la entidad, uno de los sectores, tal vez el único sector más fuerte y con presencia real que tiene el tricolor en estos momentos.

TINO SAENZ COBOS, ex alcalde de Mante y ex diputado local, tiene una amplia trayectoria política y del servicio público intachable.

Grupos políticos del sur y centro de la unidad, empezarían a pronunciarse a favor de TINO SÁENZ COBOS como el hombre idóneo que merece la dirigencia estatal del PRI. No hay que perderlo de vista.

Pasando a otros temas, le comentamos aunque sea de forma breve porque no salió del todo bien el Foro de Consulta que el Gobierno del Estado realizó este martes en el Mante y en donde participaron algunos municipios de la región.

El Gobernador, FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA acompañado por varios miembros de su gabinete, entre ellos el secretario de desarrollo rural GONZALO ALEMÁN MIGLIOLO y el titular de la Secretaría General de Gobierno CÉSAR AUGUSTO VERÁSTEGUI OSTOS, así como del Secretario de Bienestar Social GERARDO PEÑA FLORES, encabezó en el Mante el Foro Ciudadano para la conformación del Plan Estatal de Desarrollo.

La bienvenida estuvo a cargo del alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, apoyado por representantes de la sociedad en las diferentes mesas de trabajo, donde convinieron en la búsqueda de una integración sólida a fin de lograr que distintos rubros puedan darse las condiciones óptimas y lograr un futuro promisorio para todos los tamaulipecos.

Teniendo como sede el Gran salón Hobby, y la presencia de alcaldes de la región como TONY RIVERA, de Nuevo Morelos, PEDRO JAVIER MUÑIZ CAMACHO, de Ocampo; VICENTE JAVIER VERÁSTEGUI OSTOS, de Xicoténcatl, entre otros, el Gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA hablo fuerte y claro sobre lo que pretende su gobierno con el Plan Estatal de Desarrollo: Resarcir el tejido social con mayor participación de todos. Devolver la confianza en el tema de la seguridad para garantía de que las familias pueda estar tranquilas reforzar los proyectos que presentan los sectores activos de la entidad y en particular la gente del Mante que está ávida de resultados en materia económica, social, entre otros rubros.

El gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA pidió confianza a la sociedad y agradeció la participación tan entusiasta que ha tenido la ciudadanía en esta segunda de las seis jornadas que se realizarán a lo largo de todo el estado por lo que respaldando toda acción que sea tomada en cuenta para la integración de este plan en el cual participan los municipios de Antiguo Morelos, Nuevo Morelos, Bustamante, Palmillas, Llera, Tula, Ocampo, Xicoténcatl González y Mante.

Por su parte y como anfitrión de esta importante reunión de trabajo, el alcalde de Mante, JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA reconoció que el gobierno de CABEZA DE VACA está siempre al pendiente del bienestar de los tamaulipecos y señaló como acertada está consulta ciudadana para la elaboración de este plan estatal de desarrollo y agradeció la participación de los once municipios reunidos en este recinto invitándolos a unir esfuerzos para juntos hacer el cambio que tanto necesita nuestro estado.

Por último, le comentamos que GERARDO PEÑA FLORES, secretario de Bienestar Social en la entidad, junto al responsable de la Sedatu federal, SERGIO GUAJARDO MALDONADO, el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA y el titular de Bienestar Social Municipal NOÉ RAMOS FERRETIZ inauguraron este día una cancha de fútbol rápido en el sector de las colonias Burocráticas como parte del programa de espacios públicos. También se inauguró una cancha de usos múltiples en la colonia Nacional Colectiva Tercera Etapa, estando presentes también niños de diferentes instituciones educativas del municipio.