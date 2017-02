AGENDA POLÍTICA

Por: Juan Antonio Lerma

Comapa Mante; saqueo y corrupción impune

Los ex gerentes se burlan de las autoridades

Denuncian penalmente a ex alcalde de Llera

Cuando en octubre del año pasado, el Licenciado JUAN MANUEL SALDIVAR RODRÍGUEZ fue designado como nuevo gerente de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado en el Mante, reconoció que la dependencia la recibió con serios problemas administrativos, operativos y financieros, con una deuda de poco más de 80 millones de pesos que ha venido arrastrando la dependencia por décadas.

Los miembros del Consejo de Administración, que preside el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA votaron por unanimidad y le dieron la confianza al Notario Público para desempeñarse como gerente de la COMAPA.

SALDIVAR, reconoció que en su mayoría, los anteriores gerentes de la COMAPA no tuvieron seriedad, ni responsabilidad ni orden en el tema administrativo, de tal modo que le tocó como quien dice- “bailar con la más fea”.

Durante parte de octubre, noviembre y diciembre de 2016, y enero de este año 2017, SALDIVAR RODRÍGUEZ enfrentó serios retos. Puso orden en lo administrativo, pero también en lo operativo y en lo financiero, cuando menos estabilizó un poco a la dependencia que en ese momento se encontraba en serios problemas de todo tipo.

Se desconoce actualmente cuál es la situación financiera de la COMAPA, y en qué condiciones la heredará SALDIVAR RODRÍGUEZ quien ya no seguirá al frente de la dependencia, por cuestiones de salud.

Para nombrar nuevo gerente en la COMAPA, se tendrá que reunir el Consejo de Administración, el cual habrá de sesionar para tal efecto, pero también para recibir un informe sobre el estado que guardan las finanzas de la citada dependencia. Eso se dice, se efectuará en cualquier momento.

Tanto el Gobernador, FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA como la Secretaría General de Gobierno, tiene información sobre los perfiles de JOSÉ MARTÍNEZ CRUZ y de ALBERTO TRUJILLO, prospectos a ocupar la gerencia de la COMAPA. Pero también se comenta que podría existir un tercero en discordia.

De hecho, este miércoles nos llamó mucho la atención la visita de un hermano del ex diputado local JESÚS EUGENIO ZERMEÑO GONZÁLEZ, quien acudió a saludar al alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, pero se hizo acompañar por el propio SALDIVAR RODRÍGUEZ y otro funcionario en activo de la COMAPA.

No queremos decir ni siquiera insinuar que por ahí puede venir la sorpresa para la COMAPA, pero desconocemos los motivos de su visita, puesto que la familia ZERMEÑO desde hace tiempo abandonó tierras cañeras. ¿A qué vendría “El Ruso?.

Pero bueno, lo que sí es un hecho, es que la COMAPA se encuentra sin titular, y además sigue pendiente el tema de las auditorías y todo tipo de investigaciones para saber en qué se gastaron o a dónde fueron a parar los poco más de 80 millones de pesos que andan danzando.

La COMAPA Mante, sigue necesitando de una persona muy profesional, con capacidad administrativa, pero también con gran sentido humano a fin de hacerla más eficiente en todos los aspectos.

De ninguna manera el saqueo de recursos públicos, las anomalías y todo tipo de irregularidades que algunos de los ex gerentes de la dependencia cometieron, no deben de quedar en la impunidad.

Muchos de esos ex gerentes, ahora viven como virreyes, tienen propiedades y negocios que adquirieron seguramente con recursos de la COMAPA, no hay otra explicación, pues sumando los sueldos que pudieron haber percibido no les alcanzaría para lo que ahora ostentan.

A propósito, como ya lo hemos dicho antes. Alguien va a tener que pagar el desorden financiero que desde hace varios años viene arrastrando la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado en El Mante.

De arranque, el valiente o la valiente que se aventó ese boletito se metió a la boca del lobo. Ahí en el saqueo, desfalco o desorden como se le quiera llamar hay muchos personajes del Partido Revolucionario Institucional metidos hasta las manitas. El más chimuelo mascó millonarias sumas de dinero. Nos referimos a los ex gerentes que en su mayoría se pitorrean de las autoridades.

Y aunque el grave asunto de la COMAPA explotó ahora con el arribo de los vientos de cambio del Ingeniero JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA al poder local, la verdad es que de ese espinoso caso de corrupción se descubrió cuando en la administración pasada que encabezó el ex alcalde priista PABLO ALBERTO GONZÁLEZ LEÓN comisionó a NORMA LILIAN BENAVIDES RODRÍGUEZ como responsable del área de comisaría.

La dama que hoy es síndico en el Ayuntamiento panista se guardó una valiosa información que involucra a varios ex gerentes de esa dependencia en una serie de irregularidades. Mucha de esa información ha sido ventilada en algunos medios de comunicación, tanto de la localidad como de la capital del estado, pero por la vía judicial no hay ni ha habido quién se aviente el tiro de denunciar la podredumbre, el saqueo y la corrupción.

En cambio, le comentamos que el alcalde de Mante, JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA ha girado instrucciones a la dirección de obras públicas que encabeza JESÚS MARTINEZ BALTAZAR para que de forma personal atiendan las denuncias y demandas de la ciudadanía en todo lo referente al renglón de obras y servicios públicos.

Al respecto, el propio JESÚS MARTÍNEZ BALTAZAR, nos explica que de entrada existe una página de Facebook con el nombre de Obras Públicas del Mante, donde la ciudadanía puede expresar algún tipo de demanda o denuncia de algún servicio público. Por ejemplo de alguna calle en mal estado, una banqueta, un bache, una lámpara que no funciona y muchas cosas más.

Señaló el director de obras públicas, que adicional al trabajo que a diario se realizar en favor del Mante, los fines de semana se hace acompañar por varios colaboradores que visitan las colonias del Mante, donde de forma personal conocen la problemática en cuanto a la necesidad de rehabilitar alguna calle, alguna banqueta, un puente peatonal, un puente vehicular o alguna lámpara.

“El Ingeniero JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA hizo el compromiso de encabezar un gobierno cercano a la gente, que escuche sus problemas y que atienda sus demandas y eso es lo que estamos haciendo. Arreglar alguna calle de alguna colonia o de algún ejido, una lámpara que no funcionaba, un poste caído, una banqueta en mal estado, un bache y muchas cosas más que provocan que nuestra ciudad no luzca bien. Tratamos de trabajar de la mano gobierno y sociedad y nos está dando buen resultado”, dijo MARTÍNEZ BALTAZAR.

El funcionario de obras públicas invita a la sociedad en general a consultar la página de Facebook Obras Públicas del Mante, donde pueden exponer la problemática o necesidad de su ejido o colonia y se buscará la manera de darle atención, pero sin caer en las agresiones ni las ofensas, puesto que la obligación de la autoridad municipal es servir a su gente, pero en ocasiones existen personas que utilizan las redes sociales no para criticar de manera constructiva sino para lanzar ataques mediáticos, ofensas y campañas de desprestigio.

Cambiamos de municipio para dar a conocer que el alcalde independiente de Llera de Canales, HECTOR “EL SAPO” DE LA TORRE VALENZUELA no se anda con rodeos ni por las ramas y su gobierno ya interpuso una denuncia en días pasados ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGE) en contra del ex alcalde de ese municipio JOSÉ PABLO VALADEZ HERNÁNDEZ “EL PAVIS”, pero en contra de varios ex funcionarios municipales, de los cuales se presume cometieron un sinnúmero de irregularidades y actos de corrupción con los dineros que le pertenecen a las familias de Llera.

El alcalde DE LA TORRE VALENZUELA denunció públicamente en su momento, pero también de lo cual fue informado el Gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA que desde la Entrega- Recepción no se recibió documentación, no se entregaron archivos de bienes materiales ni estados financieros y administrativos.

La citada denuncia se desarrolló en apego al artículo siete constitucional Municipal, por lo que las investigaciones en contra del ex alcalde priista JOSE PABLO VALADEZ HERNÁNDEZ y varios de sus ex colaboradores siguen su curso y tendrán que acudir a declarar en los próximo días muy seguramente ante la PGJE, donde se ratificó la denuncia y de la cual tiene conocimiento el titular de la Procuraduría de Justicia, licenciado, LIC. IRVING BARRIOS MOJICA.

