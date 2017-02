AGENDA POLÍTICA

Por: Juan Antonio Lerma

Gerardo Peña, el fuerte del cabecismo

El PRI anda demasiado lento de reflejos

El respaldo a las acciones del DIF Mante

En el azul hay muchos tiradores abiertos y ocultos a los cargos de elección popular que estarán en juego por Tamaulipas en 2018: Senadurías, diputaciones federales y las 48 alcaldías.

Para la próxima contienda electoral, nuestra entidad contará con un distrito más, según lo manifestado en tiempo y forma por el presidente de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE).

Por el PRI y por el PAN, muchos son los que ya están levantando la mano para ser tomados en cuenta en la distribución de las candidaturas.

Pero mientras en el PRI no se ponen de acuerdo para designar al nuevo dirigente estatal, los del PAN, en cuestiones de estrategias, artimañas y manipulaciones aprendieron rápido y hasta superaron a sus maestros los priistas, pues no es ningún secreto que desde una importante secretaría de estado como de la propia dirigencia estatal del PAN, encabezada por “KIKO” ELINZONDO e ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA se mueven las piezas del ajedrez político tamaulipeco. Ahí, se tejen las maniobras y el juego político sucio de cara el próximo proceso electoral. En las reglas del juego, siendo una de las más importantes de la divide y vencerás, es bien aplicada por la cúpula del PAN. Actualmente al interior de este partido político y de los grupos diversos tutifrutis andan a la greña no solamente disputándose los cargos públicos sino también las dirigencias municipales a fin de estar en condiciones de pelear por las candidaturas al senado, a las diputaciones federales y a las alcaldías, aunque cabe señalar que muchos alcaldes panistas ya han recibido “luz azul” para reelegirse.

Al trabajo de operación política con miras a ganar todo en Tamaulipas a favor del PAN, se suman CÉSAR AUGUSTO VERÁSTEGUI OSTOS, quien tiene entre sus colaboradores cercanos a destacados estrategas políticos como ELISEO TREJO y GUSTAVO CEDILLO, ambos oriundos del Mante.

Tan efectivos operadores políticos son para el PAN, ELISEO y GUSTAVO, que desde hace algunas semanas se ha desatado una campaña sucia, de calumnias y difamatorias.

Ambos políticos se manejan de forma discreta en sus respectivas encomiendas, son conservadores y no parecen tener problema con darle continuidad a las estrategias que se implementaron en la elección local pasada y que dieron como resultado, prácticamente la desaparición del PRI del mapa político tamaulipeco, pues el PAN y sus vientos de cambio ganaron la gubernatura, el control absoluto del Congreso local y la mayoría de las alcaldías.

El reto y desafío ahora es mayor, van por la grande (presidencia de la república), a recuperar las senadurías, obtener la mayoría de las diputaciones federales y las alcaldías tamaulipecas. El PAN no le quiere dejar nada al PRI.

Los azules lanzarán a sus mejores “gallos” a la próxima contienda electoral, y aunque en algunos medios de comunicación se insiste en la posibilidad de que el ex alcalde de Xicoténcatl, ex diputado federal, ex dirigente del PAN en la entidad y actual Secretario General de Gobierno CÉSAR AUGUSTO “EL TRUCO” VERÁSTEGUI OSTOS sea postulado como candidato al Senado de la República, el propio “TRUCO” no ha dado color sobre si buscará dicho cargo político. Se mantiene muy ocupado en su trabajo.

En cambio, quien parece andar en campaña desde que asumió su chamba, es el titular de Bienestar Social en la entidad, GERARDO PEÑA FLORES, quien aprovecha todo tipo de eventos relacionados con su área, así como del gobierno y del DIF para hacer acto de presencia por todo el territorio tamaulipeco, para dejarse apapachar por la gente de las colonias y del campo, pero también para tomarse la selfie y terminen por conocerlo, pues en realidad su problema es cuestión de identidad.

La línea que siguen los azules bien identificados con el mandatario FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA es darle todo el apoyo al titular de Bienestar Social, parece ser el “gallo” fuerte no solamente para una senaduría sino también para la propia gubernatura.

Es inevitable que los vientos de ahora soplan dirección del grupo político en el poder y que su carta fuerte para procesos electorales próximos es GERARDO PEÑA FLORES, pero coincidimos con lo que nos comentan algunos analistas políticos en el sentido de que al flamante secretario de Bienestar Social le falta carisma e identidad con los tamaulipecos; tiene muy poco roce con el sector popular y con el campesino, en pocas palabras, casi no es conocido.

En tanto que otros aspirantes al senado como CARLOS CANTÚROSAS VILLARREAL y LETY SALAZAR han estado trabajando muy fuertemente dentro y fuera del panismo; pero eso tampoco garantiza que tengan ventaja sobre otros aspirantes; sólo hay que recordar que la política no es una ciencia exacta. Tiempo al tiempo.

DEL ARCHIVERO…

En la zona sur tamaulipeca entre los alcaldes panistas que pudieron tener “luz azul” desde la cúpula del poder estatal para la reelección en el próximo año destacan: GUILLERMO VERLAGE, de González; FRANCISCO LÓPEZ, de Gómez Farías; JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, del Mante y VICENTE JAVIER VERÁSTEGUI OSTOS, de Xicoténcatl.

VICENTE VERÁSTEGUI trae mucho trabajo y ruido político, motivo por el cual es considerado por el PAN como uno de sus mejores “gallos” a la diputación federal por el 06 distrito electoral.

El nombre del diputado Dr. PEDRO LUIS RAMIREZ también figura en la lista de prospectos a la diputación federal.

Los nombres de BEDA LETICIA GERARDO HERNÁNDEZ y NOÉ RAMOS FERRETIZ con manejados con frecuencia como posibles aspirantes panistas a la alcaldía de Mante. El conservador y mesurado MATEO VÁZQUEZ ONTIVEROS, también hace su luchita.

Empresarios, comerciantes, profesionistas y muchos ciudadanos de la urbe cañera que se han sumado a la Asociación Todos Unidos por un Nuevo Mante, le ven tamaños a MATEO para la que sigue.

En cambio, la escasez de prospectos a las candidaturas de 2018 por el PRI ha provocado que se dé rienda suelta a las especulaciones. Una de ellas da cuenta de que “Los Geños” quieren apoderarse del PRI estatal para tener el control y manejar las próximas candidaturas a su antojo. Quieren el regreso de su amo EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES como posible prospecto al Senado de la República.

Pero, las figuras no sobran en lo que queda del tricolor tamaulipeco. Cada tribu o grupo tiene su jefe. Es difícil hacer un pronóstico sobre quién puede cohesionar a este fraccionado partido desde la dirigencia estatal y más aún, si el chistoso y curioso líder nacional ENRIQUE OCHOA REZA no tiene ni voluntad ni mucho interés de que el PRI tamaulipeco retorne al poder. Por algo será.

Cambiando de tema y pasando a otros asuntos de mayor importancia, tenemos que tras ser recibida por el alcalde de Mante, JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA y su esposa JUANITA LARA DE LEAL, la directora del DIF Tamaulipas, OMEHEIRA LÓPEZ REYNA realizó un recorrido por las instalaciones del Centro de Rehabilitación Integral así como de la Casa Hogar del Adulto Mayor de ciudad Mante, constatando los servicios qué se brindan en cada uno de éstos lugares y los beneficios que prestan a la ciudadanía en general.

En el CRI, la maestra JUANITA LARA DE LEAL explicó a detalle cada una de las áreas que visitaron siendo las de terapia de rehabilitación en dónde constataría el servicio que se brinda a los pacientes que requieren de estas terapias, mientras que la señora OMEHEIRA LÓPEZ REYNA escuchaba atenta las indicaciones de los expertos quiénes diariamente ofrecen las consultas y tratamientos a los muchos pacientes que acuden desde temprana hora a este lugar.

Posteriormente junto con el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA y las autoridades del DIF estatal y municipal se dirigieron a la casa hogar del adulto mayor en dónde la directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado saludo a cada uno de los abuelitos que residen en este lugar constatando el trabajo y cuidado que se da de parte del personal. Ambas autoridades establecieron el compromiso de buscar apoyos y beneficios para lugares visitados así como recurrir a programas del sistema DIF y poder encausar las solicitudes de beneficios para atender a la demanda social.

