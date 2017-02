AGENDA POLÍTICA

Algunos de los funcionarios estatales del gobierno de los vientos de cambio están decepcionados. Se imaginaron que cobrarían unos súper sueldos, que nadie les llamaría la atención por usar los vehículos oficiales en asuntos familiares, de paseo o de compras y que podrían gozar de protección y de impunidad a la hora de cometer alguna irregularidad durante el desempeño como servidor público.

Pronto, vieron y se dieron cuenta de que el jefe no se anda por las ramas y se mandó un mensaje muy claro en el sentido de que el que la riegue, se va. Sino pregúntenle a ROBERTO SALINAS, quien por andar ebrio y de “chocante” fue echado a la calle tras haberse desempeñado como Subsecretario del Medio Ambiente.

Otros que han cometido errores y excesos, que no saben el significado del servicio público, también se han ido.

La administración estatal parece la Torre de Babel, cada quien habla su propio idioma y no están en sintonía con el jefe.

Otros funcionarios abusan de la confianza del mandamás y no solamente se placean por la entidad para ganar popularidad en el terreno político sino que también usan programas, vehículos oficiales y recursos del gobierno para su promoción política de tipo personal.

Es evidente que más de un secretario anda alborotado para competir por una candidatura, ya sea a la senaduría o a una diputación federal, cargos políticos que estarán en juego el año entrante al igual que las alcaldías tamaulipecas.

Cada uno de los colaboradores del mandatario tiene su formación, cargan sus propios prejuicios. Sin embargo, es claro que su óptica social es diferente, que no saben de tiempos ni de formas y que mucho menos conocen las reglas del juego en cuestiones políticas.

Y aunque presumen haber llevado al poder estatal al PAN, ni siquiera conocen la doctrina ni los estatutos de ese partido. Sus orígenes son opuestos y lo único cierto que han ganado hasta ahora- es que la gente los califique de inexpertos y acelerados.

Prometieron poner orden en el gobierno y a cinco meses de haber tomado las riendas del estado, no se ven resultados en muchos temas de importancia para la sociedad tamaulipeca.

Hay también algunos servidores públicos realizando enormes esfuerzos para ajustarse a la realidad y hacer quedar bien el nuevo gobierno. Aunque por el hecho de ser elitistas los “obliguen” a saludar a lo que consideran “chusma”, es decir a la gente humilde.

El servicio público no es cuestión de juego ni de andar inventando ideas, mucho menos es pasarse de listo, engañar al jefe a la gente con promociones políticas para ganar beneficios personales. Gobernar es saber de institucionalidad y de resto a los tiempos políticos. Es saber unificar visiones y criterios y de tener metas comunes en beneficio de todos los ciudadanos, no de unos cuantos.

El nuevo gobierno de los vientos de cambio, efectivamente llegó al poder estatal en octubre del año pasado tras derrotar al PRI, que mantuvo el poder por más de 80 años.

Los panistas llegaron al poder con el portafolio lleno de compromisos de quienes los apoyaron para ganar la histórica elección, pero también repleto de problemáticas a resolver.

Muchos de esos compromisos, no se están cumpliendo y obliga a los diferentes jefes de las tribus y diversos grupos políticos de todo el estado, de abandonar la esperanza de los vientos de cambio y buscar nuevas oportunidades en otras corrientes políticas.

Lo vemos en el sur, donde muchos se están brincando a MORENA, la organización política de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR. Lo vemos en el norte, donde las cosas no andan bien y los pleitos políticos entre gobernantes están a la orden del día. Lo vemos en el centro, específicamente en la capital tamaulipeca, gobernada localmente por el PRI, donde las cosas tampoco andan nada bien, aunque se reconoce el esfuerzo del alcalde priista, de la corrientes “geñistas”, por llevar la fiesta en paz.

Y en la región cañera, es decir Xicoténcatl, El Mante, Ocampo, Nuevo Morelos y Antiguo Morelos, los alcaldes trabajan bien y a rajatabla.

A este gran esfuerzo, se suman también el alcalde de González, GUILLERMO VERLAGE, así como el de Llera, HECTOR DE LA TORRE VALENZUELA y el de Aldama, FAISAL SMER.

En estos municipios, los alcaldes hacen lo suyo, pero algunos de ellos, tienen problemas porque desde arriba no se cumplen algunos compromisos que se hicieron con grupos, asociaciones y organizaciones políticas que los apoyaron fuertemente durante lo que fue la exitosa campaña política.

Hoy más que nunca existe la obligación de empezar a dar verdaderos resultados y de que quienes prometieron el cambio, realicen el esfuerzo necesario y den toda su capacidad para cumplir con la expectativas, pues es más que evidente que así como hubo enamoramiento rápido para sacar al PRI del poder estatal, la desilusión también está haciendo acto de presencia en una buena mayoría de la sociedad que ya con ansias espera y desea cobrar factura en las urnas el próximo 2018. Es momento de trabajar en serio si no quieren salir raspados.

DEL ARCHIVERO…

A propósito de políticos y funcionarios “acelerados” nos comentan que este lunes andará de nueva cuenta en gira de trabajo por El Mante, relacionada a su cargo de Secretario de Bienestar Social en la entidad GERARDO PEÑA FLORES.

Aunque sus voceros no nos comparten su agenda de trabajo, se sabe que su visita está relacionada con la entrega de cuartos dormitorios, pero le comentamos además que lo de “acelerado” se lo ha ganado a pulso, dado a que no es ningún secreto que ande tendido en busca de simpatías con miras a lograr en un futuro no muy lejano ser candidato del PAN a una Senaduría.

En González, a PEÑA FLORES, sus aliados- los hermanos VILLELA, existen evidencias que lo involucraron por meter las manos en un proceso interno del PAN, donde pretendía imponer por los suyos a FRANCISCO VILLELA.

Y aunque esa elección ya quedó atrás y se impuso la razón finalmente, fue ENRIQUE VILLELA el que fue evidenciado en un audio, donde involucra el apoyo oficialmente no solamente del Gobernador sino también de PEÑA FLORES y de otros secretarios del gabinete azul.

Pero la bronca no ha parado ahí, ENRIQUE y FRANCISCO VILLELA serían denunciados ante la comisión nacional de procesos internos y de honor y justicia, donde buscan expulsarlos del PAN por haber cometido tremendas irregularidades de orden político, que según el propio GERARDO PEÑA FLORES ya fueron sancionadas por el propio partido en el estado. La pregunta es- ¿Le corresponde a PEÑA FLORES dar esa información de partido?. Pero qué necesidad, diría el ex divo de Juárez.

En Ocampo, PEÑA FLORES fue acusado por andar haciendo entrega de las despensas oficiales del Gobierno estatal exclusivamente a las personas que figuran en padrón de militantes panistas, situación que contradice a lo expuesto por el mandatario FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA en el sentido de que ha pedido que dichos apoyos sociales lleguen realmente a las personas que lo necesiten y que no se politice la entrega de los mismos.

Por cierto, ahí mismo en Ocampo, Tamaulipas, desde el pasado viernes por la noche frente a Palacio Municipal y a un costado de la plaza principal dio inicio durante tres días- (viernes, sábado y domingo)- El Festival Huasteco 2017, que reúne a los mejores exponentes de las décimas y sones huastecos, acompañados de la quinta, violín y la jarana de seis estados de la República como: Hidalgo, Puebla, Veracruz, Querétaro, San Luis Potosí y Tamaulipas.

El evento que fue encabezado por el alcalde PEDRO JAVIER MUÑIZ CAMACHO y la Asociación Cultural del Tamoanchan A.C. fue todo un éxito, pues no solamente se consolidó la unión familiar sino que se hermanaron varias ciudades de los estados antes mencionados, además de impulsar fuertemente la cultura huasteca.

En esta gran fiesta huasteca que llenó de colorido y ambiente familiar a Ocampo, Tamaulipas hicieron acto de presencia los huapangueros representativos como el trio resplandor huasteco, tigrillos de Hidalgo, Nativos Tamaulipecos, trio Fascinación huasteca, trío micro sónicos de Tancanhuitz, Cielo Huasteco, trio Santa Cecilia de ciudad Victoria y no podría faltar el trio anfitrión los internacionalmente conocidos Los Hermanos Balderas.

Acompañado por su esposa MARGARITA COMPEAN DE MUÑIZ, sus pequeñas hijas, demás miembros de su apreciable familia, funcionarios municipales y de los diversos contingentes representativos de la música de las seis huastecas, el alcalde PEDRO JAVIER MUÑIZ CAMACHO hizo un llamado a la unidad familiar para disfrutar de esta Gran Fiesta Huasteca que como antes lo dijimos fue todo un éxito.

Obvio que independientemente de esta fiesta, el alcalde MUÑIZ CAMACHO no descuida ni un instante su compromiso de seguir trabajando en favor de las familias de Ocampo para lograr el progreso y desarrollo que esta ciudad requiere.

En cambio, me preguntaba un amable lector qué fue lo que pasó en la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Mante, donde se supone que todo estaba listo para entregarle el nombramiento al contador JOSÉ MARTÍNEZ CRUZ como nuevo gerente en sustitución de JUAN MANUEL SALDIVAR, quien como se sabe, renunció a dicho cargo por motivos de salud.

Resulta que el pasado jueves por la tarde Sesionó el Consejo de Administración de la COMAPA que encabeza el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, y lo que trascendió ahí, y que posteriormente se confirmó el viernes por la mañana con su presentación como Responsable de Despacho de dicha dependencia (lo cual creo suponer que quiere decir- en calidad de mientras) es que se nombró a MARCO ANTONIO MOTA TURRUBIATES.

Pero- ¿Quién demonios es MOTA TURRUBIATES? Se preguntará mi querido lector. Lo que le informó es que para los directivos de operación de la COMAPA Mante no es un tipo nuevo.

MARCO ANTONIO MOTA TURRUBIATES ha desempeñado la gerencia de la COMAPA en varios municipios tamaulipecos.

Sirvió durante muchos años al viejo sistema priista. Siempre lo utilizaron los gobiernos del tricolor y creo que el nuevo gobierno panista de los vientos de cambios también lo utilizará como “apagafuegos” . Es decir que se trata de un hombre del sistema que está prácticamente capacitado por la CEAT antes CEAPA para desempeñar cualquier cargo dentro del tema relacionado con el agua.

Y si mi preguntan que si es panista o priista, les diré que fue fiel trabajador del sistema priista y que incluso anduvo muy activo en lo que fue la campaña política del ex candidato a la gubernatura BALTAZAR HINOJOSA OCHOA.

Lo también es cierto, es que MOTA TURRUBIATES es un viejo lobo de mar que pondrá orden en la COMAPA Mante, y que aguantará seguramente los embates acostumbrados a darse cuando lamentablemente la dependencia sigue siendo vista no solamente como “caja chica” de muchos políticos sino también como trampolín para saltar a un cargo de elección popular.

El Gobierno panista estatal, trae una muy seria cacería contra los priistas supuestamente a quienes no quiere cederles espacios públicos ni políticos, pero en el Mante, específicamente en la COMAPA pusieron a un viejo lobo a cuidar las ovejas.

Finalmente, les comento que no hay que perder de vista lo que sucederá en los próximos días tanto con el diputado federal priista ALEJANDRO GUEVARA COBOS como con su suplente JULIO PORTALES MARTÍNEZ.

Vienen cosas buenas a favor de estos dos personajes del Mante y si alguien pensaba que el PRI está muerto, no hay que minimizarlo ni darlo como tal. Sí, el PRI pronto cumplirá un año más de vida, ya está viejón y chochando, pero sigue fuerte, sólido y vivo y si a eso, le agregamos que estos dos personajes podrían ser factor de fortaleza para ese partido en los procesos electorales que vienen. Efectivamente vienen cosas buenas para los tricolores.