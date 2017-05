AGENDA POLÍTICA

Tal como lo habíamos escrito en esta columna en días pasados los diputados locales BEDA LETICIA GERARDO HERNÁNDEZ y PEDRO LUIS RAMÍREZ, se llevó a cabo con gran éxito el festejo a los niños y a mamás del Mante, terruño de los legisladores panistas, quienes demostraron su “músculo político” de cara al próximo proceso electoral de 2018, donde seguramente se podría confirmar que el galeno irá por la candidatura a la diputación federal por este VI distrito electoral, en tanto que su esposa irá por la candidatura a la alcaldía de Mante.

En las imágenes que circularon en algunos medios de comunicación, se pudo apreciar que por lo menos tres conocidos priistas abandonaron a este partido para sumarse a los proyectos políticos de BEDA y PEDRO LUIS. Se trata del ex dirigente de la CNOP, JAVIER “EL GÜERO” CHIU LUNA, la ex secretaria general del tricolor, LOLIS ROMERO y JUSSEF MOLINA CONTRERAS, del Club Rotaract de Ciudad Mante.

En el festejo a los niños y mamás del municipio que se efectuó en los terrenos de la feria, también asistieron NOÉ NÁJERA, dirigente local del Partido Acción Nacional, el ex dirigente de ese mismo partido, ENRIQUE MURILLO RODRÍGUEZ, el ex alcalde FERNANDO PEDRAZA CHAVERRI, su esposa, ARMIDA PERALES DE PEDRAZA, así como también el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, entre otros invitados especiales.

Ciertamente, tanto el Doctor PEDRO LUIS como su esposa BEDA LETICIA no son ningunos improvisados en cuestiones políticas, pues traen trayectoria, respaldo de poderosos grupos políticos y sindicales del seguro social, pero también demasiado trabajo territorial que les servirá en su momento para la “ardua batalla” que seguramente se dará al interior del panismo en la urbe cañera, puesto que no son los únicos aspirantes a los cargos de elección popular que estarán en juego el año entrante.

En la lista se suman también nombres como NOÉ RAMOS, MATEO VÁZQUEZ, CORAL FENTANES y del actual alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, este último con muchas posibilidades de la reelección, aunque en el caso de los primeros mencionados son serios aspirantes a la alcaldía local.

El Doctor PEDRO LUIS y su esposa BEDA LETICIA, ambos legisladores panistas como ya lo remarcamos anteriormente, a querer o no, demostraron músculo, fuerza política, liderazgo territorial y también, que hay muchos ciudadanos mantenses que les tienen afecto, pues durante el festejo se comprobó el poder de convocatoria de ambos.

En estos días, los citados legisladores locales festejarán también a los maestros, independientemente de una agenda de actividades a desarrollar tanto en el Mante como en algunos municipios de la región.

Se de demostrar músculo se trataba en el festejo a los niños y mamás del Mante, el Doctor PEDRO LUIS RAMÍREZ y su esposa BEDA LETICIA GERARDO HERNÁNDEZ lo hicieron, les lució el evento. Ambos legisladores lograron la unidad escenográfica de sus principales liderazgos en su territorio.

No es poca cosa lograr esta conjunción de personalidades. Es la imagen que dice mucho más que un arranque de dos proyectos políticos que empiezan a dar color rumbo al 2018. La batalla al interior del panismo se empieza a poner muy pero muy interesante.

DEL ARCHIVERO…

El Presidente Municipal de Ocampo, Tamaulipas, PEDRO JAVIER MUÑIZ CAMACHO llevó a cabo el festejo del Día del Maestro en el auditorio municipal, en reconocimiento a su labor diaria de la Educación de los niños y niñas del Vergel tamaulipeco. El alcalde hizo entrega de regalos con una amena cena-baile reconociendo el esfuerzo y entrega a esta noble tarea en bien de la Educación en el municipio.

Y es que para el alcalde PEDRO JAVIER MUÑIZ CAMACHO el tema de la educación es de suma importancia, ya que desde que inició su administración municipal ha dejado en claro el apoyo y respaldo a este sector.

Pero no solamente trabaja en lo relacionado a la educación sino que también efectúa obra pública, apoya y fomenta el deporte y la cultura, atiende las principales demandas de la sociedad y su esposa MARGARITA COMPEAN DE MUÑIZ, ha sido en estos siete meses de gobierno un pieza fundamental, ya que a través del DIF Ocampo se atiende sin distingos de colores ni de partidos a todas las familias que requieren de la mano amiga de la noble institución.

Gracias a su constante trabajo, pero también a los resultados que se han dado en estos siete meses de gobierno, el alcalde PEDRO JAVIER MUÑIZ CAMACHO se encamina seguro y sin problema alguno a la reelección, pues es un alcalde que está dando excelente resultados a su pueblo.

En cambio, tenemos que el que sigue con el sueño guajiro de ser candidato a diputado federal por la vía de la mayoría, pero también plurinominal por el Partido Verde Ecologista de México, es el chistoso diputado local HUMBERTO RANGEL VALLEJO.

De hecho, el legislador verde se ha caracterizado de vivir de la política y su intención ahora, después de cansar a la gente de Matamoros, es incursionar en su natal Mante, donde pretende la diputación federal por este VI distrito electoral.

Independientemente de que le falta carisma, el legislador verde no tiene estructura y los pocos amigos que se acuerdan de él, pues con sus votos no le alcanza para ganar una elección, pero como no le gusta dar paso sin huarache trata de convencer a los directivos nacionales del partido verde de que él, y solamente él, les garantiza una alta votación en Tamaulipas. ¿Será?.

En más temas locales, tenemos que se efectuó el cambio de Director en la Unidad Académica Mante Multidisciplinaria Mante (UAMM), recayendo dicha responsabilidad en el Ingeniero CÉSAR CRUZ TREJO, quien tras ser nombrado por el Consejo Técnico sustituye a ALFONSO NAVA DE LEÓN.

Cabe señalar que a nombre del grupo Renovación Universitaria que preside el Ingeniero ERNESTO RANGEL TORRES, el nuevo director de la UAMM, agradeció la confianza depositada en su persona y se comprometió de la misma manera a abrir un puente de comunicación que permita establecer relaciones académicas como facilitadores para toda la comunidad universitaria.

Finalmente, les comentamos que la presidenta del sistema DIF Mante, Profesora, JUANITA LARA DE LEAL y la encargada en ciudad Mante de la fundación Michou y Mau, MARIA ALEJANDRA MARTÍNEZ llevan a cabo campañas informativas en escuelas e instituciones de salud en el municipio.

Recorren las instituciones de educación de los diferentes niveles, con el mensaje de prevención y cuidado sobre los accidentes relacionados con fuego temas como “no te quemes, aplicando las siete reglas” así como el manejo del paciente quemado en estado crítico, son sólo algunas de las pláticas que se realizan con alumnos y personal de salud.

lerma2002@hotmail.com