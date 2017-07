AGENDA POLÍTICA

Por: Juan Antonio Lerma

Cabeza de Vaca, sin contrapesos

Los candidatos de la reelección

Exigen la renuncia de Osorio

A poco menos de un año de la toma de posesión del Gobernador tamaulipeco FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, el principal signo de la crisis política se localiza en la oposición y dejar ver el problema de un PAN sin contrapesos reales de poder: El PRI quedó derrumbado luego de la derrota y el PRD casi desapareció del mapa político estatal, producto de la desmedida ambición de sus tribus que perdieron su línea política.

El papel de oposición no es el de oponerse a la primera mayoría, sino el de operar como un verdadero contrapeso político. Sin embargo, el PRI extravió el rumbo político y el PRD ignora cuál es su discurso de ideas y se mueve entre la violencia en la protesta social y la carencia de propuestas alternativas, tan así es, que una buena parte de ciudadanos que no quieren saber nada ni del PRI ni del PAN, ahora en lugar de voltear a ver al PRD en Tamaulipas, optan mejor por darle una oportunidad de crecimiento electoral rumbo al 2018 a la MORENA de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

La victoria electoral del PAN en Tamaulipas, hace poco más de un año orilló al resto de los partidos políticos a una redefinición ideológica.

Para muchos electores, la verdadera lucha política se seguirá dando en los próximos procesos entre el PAN, PRI y MORENA, en tanto que el resto de los partidos de llamada “chiquillada”, no ofrecen más que más de lo mismo, puesto que sus líderes traen en la sangre los colores del tricolor.

Todo indica que el Partido Revolucionario Institucional no ha entendido o no han querido entender lo que la ciudadanía les dijo en las urnas en el proceso electoral del pasado año y quienes están al frente de este partido a nivel nacional insisten en seguir cometiendo este mismo tipo de errores y lo peor, los multiplican o los amplifican.

En la próxima reestructuración de este partido político, mucho se habla de “renovarse o morir”, de transformarse o darle oportunidad a los nuevos cuadros, a las llamadas caras nuevas, pero la realidad, es que ahí siguen incrustados y adueñados del partido los mismos dinosaurios de siempre y los mismos personajes que se han pasado casi toda su vida de puesto en puesto en el Congreso de la Unión, así como también en algunas alcaldías, diputaciones federales, y hasta en algunas dependencias del Gobierno Federal donde los arropan y les dan cobijo a sus fechorías y actos de corrupción y de impunidad.

Seamos sinceros y honestos: en las elecciones pasadas la gente salió a sufragar porque está cansada y harta de tanta corrupción de los políticos, porque la gente está harta de tanta impunidad y de tanto enriquecimiento ilícito por parte de funcionarios y políticos.

Por ello nos atrevemos a señalar que el PRI no entendió el mensaje, o bien no lo ha querido entender.

Ya basta. El PRI debe entender que no hubo traidores en ese proceso electoral, que no busquen culpables en personas de su mismo partido (porque de lo que los hay los hay). Deben darse cuenta de que lo sucedido hace poco más de un año fue un hartazgo generalizado de los tamaulipecos, un hartazgo a la impunidad, a la corrupción, al enriquecimiento, al abuso de autoridad de algunos ex gobernadores que aún continúan placeándose como si nada malo hubiesen realizado y a muchas cosas más.

Ciertamente, en el PAN, muchos de sus políticos no cantan mal las rancheras, también tienen lo suyo en cuanto a historias de corrupción, pero para su fortuna, hoy tienen el poder, el control político de la entidad y han demostrado desde el Gobierno local y desde el CDE que no están dispuestos a compartir con otros actores políticos lo que tanto les ha costado ganar.

Desde las altas esferas del poder estatal, el PAN ya se mueve en toda la entidad, a través de sus operadores políticos para impulsar a una buena mayoría de sus alcaldes a que redoblen su trabajo con la finalidad de estar en condiciones de reelegirse y quedarse en el cargo por cuatro años más, además de fijarse como reto ganar la mayoría de las diputaciones federales y senadurías que estarán en juego el próximo año.

Tanto el primer panista en el Estado como su segundo de abordo en la Secretaría General, así como los dos dirigentes del CDE del PAN, FRANCISCO ELIZONDO e ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA ya mueven los hilos del poder y sus fichas en el tablero político en cada uno de los municipios y distritos tamaulipecos. Ya varemos.

DEL ARCHIVERO…

En González, todo parece indicar que la mayoría de los ciudadanos están dispuestos en apoyar a su alcalde panista GUILLERMO VERLAGE BERRY para la reelección.

Este alcalde desde el inicio de su administración marcó su línea de trabajo. No hay día que deje de trabajar, llevando alguna obra o beneficio a las comunidades rurales y colonias del municipio.

“MEMO”, ya dio cumplimiento a las promesas que hizo durante su campaña política, pero no baja el ritmo de trabajo y realiza más obras y acciones que transformen a González.

La gente lo ve bien, quieren reelegirlo, pero existe un pequeño detalle: Que el dirigente local del PAN no ha hecho su trabajo y los grupos políticos están completamente divididos.

Se necesitará la mano de algún poderoso político del gabinete estatal para que vuelva a poner orden entre los grupos panistas.

Por el lado del PRI, se habla mucho de que MANUEL GONZÁLEZ PARREÑO, RAUL GARCÍA VALLEJO y MEMIN GONZÁLEZ ORTEGA, los tres ex alcaldes podrían ser los gallos de ese partido para recuperar la plaza.

Pero si se trata de una dama, el tricolor podría echar mano de la señora BETY NADOLPH DE ORTEGA.

Por el lado de MORENA, se comenta mucho que el ex alcalde priista JUAN RAFAEL “EL CACHO”OSORIO GARZA podría ser su candidato a la alcaldía.

En El Mante, también se da por hecho, que el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA buscará la reelección, pero en el PAN existen más tiradores a la candidatura para la alcaldía como son: MATEO VÁZQUEZ ONTIVEROS y NOE RAMOS FERRETIZ.

Una dama que viene haciendo mucho ruido y trabajo para ser tomada en cuenta para la alcaldía del Mante por el PAN, es la Dra. BEDA LETICIA GERARDO HERNÁNDEZ, en tanto que su esposo, el también diputado local PEDRO LUIS RAMIREZ PERALES, quiere ser candidato a diputado federal por el VI Distrito Electoral.

Por el PRI figuran para la diputación federal por el Mante, TINO SÁENZ COBOS, PABLO ALBERTO GONZÁLEZ LEÓN y el alcalde de Ocampo, PEDRO JAVIER MUÑIZ CAMACHO, este último que por cierto es muy bien visto en la CNC nacional y puede que estos días ocupe un importante cargo a nivel nacional dentro del sector campesino.

Políticamente, el alcalde del llamado vergel tamaulipeco PEDRO JAVIER MUÑIZ CAMACHO es ahijado de la ex dirigente de los campesinos en el estado LUPITA FLORES, tiene excelentes relaciones con los cuadros directivos de la CNC tanto en Tamaulipas como a nivel nacional y puede que se convierta en el representante de los alcaldes priistas cenecistas en todo el país. Ya veremos.

En cambio, el que parece no tener ningún problema para la reelección o para ser candidato a diputado federal por el PAN, es el alcalde de Xicoténcatl, VICENTE JAVIER VERÁSTEGUI OSTOS.

“CHENTE”, es un gallo fuerte, calado en las urnas y con plumas finas, pero se dice- que en lo personal no ha tomado la decisión, aunque sabe que tiene el respaldo no solamente de su poderoso hermano “EL TRUCO” sino también del CDE del PAN y desde luego, el apoyo del Gobernador.

Nos comentan, que VICENTE VERÁSTEGUI puede que dé la sorpresa en una buena cartera en la Unión Nacional de Productores de Caña de Azúcar de la CNC.

Por último, le comentamos que aficionados al fútbol están demandando la renuncia del señor OSORIO, pero no de OSORIO CHONG sino más bien de JUAN CARLOS OSORIO, el técnico supuestamente de la selección mexicana ante los pésimos resultados.

Si bien es cierto, el fútbol mexicano es hermoso para nosotros los mexicanos y más para quienes lo jugamos, lo mismo que para los aficionados a este gran deporte, la realidad es que desde que tomó las riendas de la selección mexicana, el señor OSORIO no ha hecho otra cosa más que el ridículo al igual que los jugadores, cuya mayoría presumen de jugar en Europa. Que se vaya ya OSORIO!.

Y en cuanto al otro OSORIO, el chino Secretario de Gobernación, pues no hay que perderlo de vista, ya que forma parte de la terna presidencial del PRI donde destacan también: JOSÉ ANTONIO MEADE y don JOSÉ RAMÓN NARRO.

