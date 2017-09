AGENDA POLÍTICA

Por: Juan Antonio Lerma

· El Informe, los destapes y el 2018

· La sacudida en el gabinete de Leal

· Los alcaldes que van por la reelección

Es muy claro que en el Gobierno del Estado que encabeza FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA pronto habrá cambios; y no sólo el mandatario panista decidirá, sino que CÉSAR AUGUSTO VERÁSTEGUI OSTOS e ISMAEL GARCIA CABEZA DE VACA también serán tomadas en cuenta sus opiniones.

¿Por qué?- Porque todo hace suponer que el mandatario tamaulipeco sabe que ha llegado la hora de mover sus piezas en el ajedrez político, y que por ende resulta necesario la llegada de nuevos elementos bien identificados con los llamados vientos de cambio a fin de prepararse rumbo al proceso electoral del próximo año, donde hay que poner en marcha los trabajos de organización de su partido, aceitar la maquinaria azul y poner en movimiento la estructura con la finalidad de ganar todos los espacios posibles en 2018 en esta entidad.

¿Qué es lo que está en juego? No solamente el futuro político del PAN en la entidad sino también senadurías, diputaciones federales y 43 alcaldías, donde más de 20 están en manos de este partido, pero saben que si no se ponen las pilas a las de ya, pueden perder cuando menos la mitad de ellas.

De tal modo, que en los próximos días es casi seguro que se produzcan algunos cambios no solamente en la estructura del Gobierno panista, sino también en algunos Ayuntamientos azules y en el propio partido.

Para nadie es un secreto que GERARDO PEÑA FLORES el titilar de la Secretaría de Bienestar Social y uno de los pocos cabecistas “químicamente puros”- ha venido trabajando para lograr la candidatura del PAN al Senado de la República; tiene dinero y poder político; pero le ha faltado carisma y mucho contacto con los tamaulipecos; tiene muy poco rose con el sector popular y con el campesino, en pocas palabras le ha faltado mucha penetración con la gente, pero no tiene problema alguno para ganar una elección, puesto que los gallos que suenan por el PRI no le representan una verdadera competencia electoral, además de que los funcionarios estatales, regionales y municipales de Bienestar Social serán pieza clave y de suma importancia para lograr el arribo de este hombre del gobernador al Senado.

Hoy todos los caminos apuntan tanto a CÉSAR VERÁSTEGUI como a PEÑA FLORES. El primero que seguramente se quedará en la Secretaría General de Gobierno con la finalidad de volver a construir y a armar todo el cuadro político para que los gallos del PAN y del propio mandatario no tengan problemas en la próxima elección.

“El Truco” y su forma de hacer política en toda la entidad, es una garantía de que la mayoría de los próximos candidatos panistas tanto al senado como a las diputaciones federales y a las alcaldías saldrán victoriosos como bien lo reconoció en su momento el dirigente nacional de ese instituto político RICARDO ANAYA, quien dijo que el hecho de que si el PAN gobierna Tamaulipas es gracias a la destacada operación política del titular de la Secretaría General de Gobierno.

Se dice, que la otra candidata del PAN al Senado, sería la actual directora del DIF Tamaulipas, OMEHEIRA LOPEZ REYNA.

¿Hay otros funcionarios de primer nivel con “pasaporte sexenal”, es decir, que serán considerados para ir a buscar candidaturas en las próximas semanas? La respuesta es que sí los hay, y que sólo están a la espera de las indicaciones del jefe político y del partido.

Pero antes de que todo eso suceda, lo primero es sacar adelante el Primer Informe de Gobierno de FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA.

El propio mandatario panista ha andado muy movido en estos días precisamente con lo de su Primer Informe, pues sus voceros dieron a conocer que en este sentido sólo habrá un evento, y que los otros dos informes regionales como estaban programados quedaron suspendido hasta los primeros días de octubre por causas del sismo ocurrido en el centro del país.

De tal modo que el primer evento informativo será este próximo 29 de septiembre como lo establece la Ley, para entregar el documento ante el Congreso del Estado.

Acompañarán al mandatario tamaulipeco todos sus integrantes del gabinete en este importante evento.

El mensaje político y las primeras acciones que se han realizado en este primer año de la Alternancia, se darán a conocer en los otros dos eventos, uno programado para Reynosa y el otro en Tampico para los primeros días de octubre.

Posterior a todo eso, habrá que estar muy atentos a los movimientos que se den en el gabinete estatal panista, así como a los “destapes”, movimientos y poses de quienes irán en busca de candidatura para el senado, diputaciones federales y alcaldías, en estas últimas, donde ya se supo que no todos los alcaldes tuvieron el visto bueno ni el apoyo del jefe político para ir por la reelección.

DEL ACHIVERO…

En el caso del PRI, sería lamentable y hasta chusco que el ex gobernador EGIDIO TORRE CANTÚ intentará nuevamente continuar aspirando a una posición política; muchos ciudadanos lo ven como un remedo de payaso que dejó endeudado y con muchos problemas financieros y de inseguridad a Tamaulipas.

Se ha dicho, que el ex mandatario “priista” estaría interesado en ir, o colocar a uno de los suyos no solamente por candidaturas al senado sino también por diputaciones federales y alcaldías. Obvio que la estrategia en caso de ser así, no es para ganar sino para seguirle entregando las plazas al PAN como ya lo hizo en la elección local pasada donde contó con el respaldo del entonces dirigente estatal RAFAEL GONZÁLEZ BENAVIDES, convertido en diputado local que ni suda ni se abochorna ante el difícil panorama que ahora enfrenta el tricolor.

Lo mismo ocurre con SERGIO GUAJARDO, dirigente estatal del PRI, acomodado en ese lugar por obra y gracia del ex mandatario, pero con la finalidad de hacerle al tío lolo. De tal forma que el tricolor no tenga futuro político al menos en el desarrollo de este gobierno panista.

En cambio, mucho se ha hablado que en el caso del Gobierno municipal del Mante que encabeza el Ingeniero JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA se habrá de dar una importante sacudida a su gabinete, situación que ha puesto nerviosos a muchos.

No se saben realmente las causas, pero se dice que al menos cinco directores de área serán dados de baja del Ayuntamiento panista.

La lista la encabezan CARLOS ABRAHAM HERNÁNDEZ ROBLES, quien se ha venido desempeñado como Tesorero Municipal, así como JUAN ISIDRO LÓPEZ ZAVALA, quien ha desempeñado la función de Contralor Municipal.

Otra sacudida se dará en las direcciones de Coduma, turismo y en comunicación social del Ayuntamiento del Mante.

Ciertamente, que por estas fechas son muy normales las sacudidas en los gabinetes, ya sea federal, estatal o municipal, pero los cambios se deben de dar para enfrentar los retos y problemas que aquejan a la sociedad, aunque en el caso local, se puede dar por hecho que todos los movimientos que se den en cuanto a la estructura de gobierno, tienen que ver con lo que viene el próximo año.

En este asunto, pueden llevar mano tanto NOÉ RAMOS como el Ingeniero MATEO VÁZQUEZ ONTIVEROS punteros en la lista de prospectos del PAN para la alcaldía, donde se incluye también el nombre de la Dra. BEDA LETICIA GERARDO HERNÁNDEZ, en caso de que el PAN determine que en el caso del Mante podría ser una mujer la candidata.

Y es que el Partido Acción Nacional tiene estas tres opciones para competir por la alcaldía de Mante. Son tres aspirantes con valores y fortalezas definidas, con trayectoria profesional, política y tácticas y estrategias propias.

La condicionante para los aspirantes del PAN Mante es que se posicionen desde estas fechas para no quedar rezagados ante el posible candidato del PRI que pudiese ser el actual diputado federal por este VI Distrito Electoral ALEJANDRO GUEVARA COBOS, quien cotidianamente se reúne con directivos y miembros de la estructura de su partido, tanto en comunidades rurales como en colonias populares de la urbe cañera.

El activismo de GUEVARA COBOS no deja dudas. Va por la alcaldía de su natal Mante.

Un alcalde panista que parece tener segura su reelección es el de González, GUILLERMO VERLAGE BERRY.

“MEMO” VERLAGE, es de los alcaldes mejor evaluados no solamente por su partido sino también por su propia gente, tanto de la cabecera municipal de González, como de Villa Manuel, donde recientemente y durante los festejos del 97 aniversario de la fundación de esta población recibió el respaldo y reconocimiento de la sociedad, por el gran trabajo que ha venido desarrollando en este primer año de gobierno.

Otros alcaldes seguros rumbo a la reelección son los priistas, PEDRO JAVIER MUÑIZ CAMACHO, de Ocampo, y TONY RIVERA, de Nuevo Morelos.

En el caso del panista Ingeniero VICENTE JAVIER VERÁSTEGUI OSTOS, alcalde de Xicoténcatl, realmente no se sabe si irá por la reelección o por la diputación federal por el VI Distrito Electoral con cabecera en el Mante, pero el plan B, se dice, sería su esposa NOEMY GONZÁLEZ DE VERÁSTEGUI quien sería candidata del PAN a la alcaldía de Xicoténcatl. Ellos dos han trabajado intensamente por ese municipio. Los resultados están a la vista.

Me gusta: Me gusta Cargando...