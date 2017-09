AGENDA POLÍTICA

Por: Juan Antonio Lerma

· El 2017, año difícil para Cabeza de Vaca

· ¿Y dónde quedaron los “peces gordos”?

· “Los cambios no nos desestabilizan”: Leal Guerra

El 1 de octubre, FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA cumplirá su Primer Año de Gobierno. La expectativa que levantó el primer servidor público de alto nivel en llegar a la gubernatura cobijado por el Partido Acción Nacional (PAN) fue bastante alta. Si algo caracterizó al político panista fue manejo en redes sociales, siendo muy peculiar aquella frase poderosa dirigida a los políticos del Partido Revolucionario Institucional (PRI)- “De que se van, se van”.

CABEZA DE VACA, de hecho, pasará a la historia por ser el primer gobernador panista que logró sacar al PRI del poder estatal, pero no solamente eso, sino que logró obtener el control absoluto del Congreso Local, y la mayoría de las alcaldías tamaulipecas para su partido político.

Obvio que para lograr todo lo anterior, contó con el apoyo de destacados operadores políticos de su partido, amigos, familiares y aliados como por ejemplo, el ahora titular de la Secretaría General de Gobierno, CÉSAR AUGUSTO “EL TRUCO” VERÁSTEGUI OSTOS, y el titular de la Secretaría de Bienestar Social GERARDO PEÑA FLORES, este último que suena fuerte como serio prospecto de Acción Nacional a una Senaduría, de las que estarán en juego el año entrante, y en donde por cierto, el partido del gobernador va por todas las canicas como ya lo hemos mencionado aquí, en columnas anteriores.

La mayoría de los líderes empresariales, políticos y religiosos, reconocen que ha sido un difícil primer año para el gobernador, FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, debido principalmente al complejo contexto en materia de violencia.

El combate a la delincuencia y la reactivación de la economía en la entidad, al parecer son dos de los temas primordiales que podrían destacarse en el Primer Informe de Gobierno.

Ciertamente, ha sido un año difícil y muy complejo, donde se ha enfrentado el mandatario en situaciones complicadas como por ejemplo los motines en los penales de la entidad que le reforzaron la mala fama a Tamaulipas en materia de seguridad.

Pero la apuesta del mandatario panista ha sido enfrentar algunos de estos temas de forma seria y frontal y sin titubeos.

De hecho, en medios de comunicación y en redes sociales se observa una campaña de difusión que lanzó el gobierno estatal, previo al informe del mandatario que llevará a cabo este 29 de septiembre en la capital tamaulipeca, videos donde se destacan los logros del primer año de gobierno panista, principalmente en materia de seguridad.

En su campaña, CABEZA DE VACA, aseguró que le regresaría la paz y el empleo a los tamaulipecos y se comprometió con la juventud a ampliar el programa de becas y estímulos educativos.

Y es que el mandatario, también reconoce que la sociedad debe de recuperar la confianza en todas las instituciones de gobierno y la certeza del cumplimiento de la ley, situación que ha exigido una nueva lucha para contener el delito, pero sobre todo, combatir las causas.

Seguramente, que en su documento, el mandatario panista también destacará los logros en rubros como desarrollo rural, deporte, educación, cultura, empleo, salud, entre otros.

Lo cierto es, que se trata de un año difícil, de transición y donde seguramente el próximo puede ser el año de consolidación de proyectos y de lo que será su sistema de gobierno diferente al que teníamos los tamaulipecos, donde por cierto siguen las dudas y cuestionamientos en el sentido de que si habrá de ejercer algún tipo de castigo contra ex gobernadores priistas que dejaron el estado en caos, con problemas de inseguridad muy serios y con problemas financieros terribles que han provocado que el propio Gobierno del Estado no tenga recursos suficientes para respaldar y apoyar a los alcaldes, para que estos puedan realizar obras y cumplir todos y cada uno de los compromisos que se hicieron en campaña.

Insistimos, algo que se preguntan los tamaulipecos es que si finalmente, el gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA castigará con cárcel a ex gobernadores y ex funcionarios corruptos que saquearon el estado???.

DEL ARCHIVERO…

A propósito, no solamente el propio gobierno estatal batalla por la falta de recursos sino también la mayoría de los alcaldes.

Son muy pocos los que hicieron gestiones ante la federación para bajar recursos y aplicarlos en obras y acciones que beneficien a sus respectivos municipios.

Los que se fueron hace un año, en su gran mayoría dejaron desorden financiero, deudas, problemas administrativos y vehículos oficiales inservibles.

Una buena cantidad de presidentes municipales prometieron que auditarían a sus antecesores, incluso a las comisiones municipales de agua potable, donde sus ex gerentes también cargaron hasta con el perico a la hora de la retirada.

Las auditorías y las investigaciones realizadas arrojaron tremendo saqueo de recursos y todo tipo de anomalías, pero a pesar de que el propio mandatario tiene conocimiento de todo eso, hasta ahora no ha caído “un pez gordo”, ni siquiera un charal al tambo que paguen por sus fechorías.

Mucho se habló de temas de corrupción, saqueo de recursos y de impunidad, pero llama la atención que nadie ha hecho nada para castigar a los ex servidores públicos que cometieron todo tipo de fechorías con el dinero del pueblo.

Ojalá y que los diputados locales retomen el asunto de las cuentas públicas de los ex presidentes municipales y ex gerentes de las comapas, por que los ilícitos e irregularidades cometidas no deben de quedar en la impunidad.

Lo peor, es que muchos de esos personajes despistadamente se han dejado ver en reuniones y eventos políticos con miras a colarse a un cargo de elección popular en 2018. Es decir, buscan regresar, pero no lo que se llevaron. Como dijera precisamente un afamado político- “ya lo caído, caído”.

Pasando a otras cosas, le comentamos desde las altas esferas del poder político estatal, el Partido Acción Nacional ya opera para el futuro proceso electoral de 2018.

Aunque se desconoce con quién o con quiénes se la jugará el jerarca azul tamaulipeco, algunos de sus operadores políticos vienen sosteniendo reuniones con líderes de grupos políticos con la finalidad de irlos alineando y reagrupando para lo que viene el próximo año.

Como vemos, en el PAN la “caballada está muy gorda”, no así, en el PRI donde suenan regularmente los mismos nombres de siempre, tanto para las senadurías como para las diputaciones federales y alcaldías que estarán en disputa.

En el caso del Mante, la lista de prospectos es amplia, pues figuran como punteros MATEO VAZQUEZ ONTIVEROS, NOÉ RAMOS y BEDA LETICIA GERARDO HERNÁNDEZ.

No se descarta tampoco la posible reelección del alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, quien por cierto tiene una calificación de regular como presidente municipal del Mante en algunas encuestas y sondeos que ya se realizaron.

Una buena mayoría de ciudadanos, dice que ni tan malo, pero tampoco tan bueno ha sido el primer año del Ingeniero LEAL GUERRA, pues optan por calificarlo como regular, lo cual le permite estar en condiciones de competir nuevamente por la alcaldía muy a pesar de que sus rivales políticos como es el caso del ex priista y actual dirigente del Partido Encuentro Social (PES), RIGOBERTO RODRÍGUEZ RANGEL, quien recientemente expresó en un medio de comunicación de la capital del estado su no deseo de que el Ingeniero LEAL GUERRA se reelija. Sus motivos los manifiesta el buen “RIGO”, pero la pregunta obligada es, ¿Con qué calidad moral habla el ex dirigente local del PRI, ex diputado local y ex gerente de la COMAPA?.

Por último, les comentó que finalmente se dieron los nuevos nombramientos dentro del Ayuntamiento del Mante que encabeza el Ingeniero JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, recayendo el cargo de Tesorera Municipal para VIRGINIA GRISELDA SUÁREZ PÉREZ, y para la Contraloría C.P. CHYARA ZACTINE JUÁREZ.

En la Décima Cuarta Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada este miércoles, síndicos y regidores de forma unánime aprobaron los nombramientos de estas dos damas, que ya venían laborando dentro del Ayuntamiento local, la primera como responsable de Contraloría y la segunda responsable del área de Transparencia.

Por su parte, el alcalde LEAL GUERRA aseguró que dicho ajuste de personal, además de otros nombramientos que se dieron en CODUMA, y otras áreas de la administración municipal que no necesitan pasar por la aprobación de cabildo- no desestabilizan la buena marcha de su gobierno, pues consideró que lo que se busca es ofrecer un servicio más eficiente a la sociedad, además de que argumentó gracias a su experiencia en el sector privado, siempre ha sido de la idea de dar oportunidad de crecimiento y que sirva como estímulo al personal que labora en la administración pública para que puedan escalonar en los puestos por su compromiso y capacidad laboral.

Los miembros de cabildo también aprobaron de manera unánime las modificaciones planteadas del programa de obras del FISMUN 2017, el cambio de uso de suelo en 2.5 hectáreas del ejido Villa Juárez y atendieron las necesidades deportivas y de Tránsito Local.

Me gusta: Me gusta Cargando...