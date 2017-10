AGENDA POLÍTICA

Por: Juan Antonio Lerma

Después de la tormenta, ¿la calma?

Gobernador recorre zonas afectadas por lluvias

Julio Peña, los dinos del PRI lo bloquearon

“Después de la tormenta viene la calma”, reza un dicho popular. Siempre ha sido así, solo que unos la buscan y otros la esperan, y en esa sutil diferencia suele estar la intensidad con que llega.

Que cierta es esa frase, ante la adversidad, lo incomprensible, y lo impredecible siempre cunde el miedo, el estrés, la desesperación que nos ciega sin dejarnos pensar y enfocarnos en lo que realmente importa en el tiempo del momento.

Es muy difícil mantenerse optimista y positivo en medio de la tormenta, porque quien puede sonreír en medio del ojo del huracán cuando todo te ataca y acosa en toda dirección con la fuerza mitológica de dioses griegos que te hacen hincar en sufrimiento y lamento.

De pronto se desató en el mar una tormenta tan grande, que las olas cubrían colonias, ejidos y comunidades rurales no solamente en nuestro Tamaulipas querido sino también en otras entidades del país, donde pareciera que la madre tierra nos está mandando serias señales de que algo anda muy mal.

De pronto vimos temblores que dejaron muertos, caos, daños y desolación, lo mismo que inundaciones en sectores poblacionales, donde incluso jamás llovía.

En la travesía de la vida, en los caminos que recorremos a diario, se nos presentan tormentas, sacudones, temblores y muchos sucesos inexplicables que de pronto nos sacuden también la cabeza y nos ponemos a reflexionar sobre lo que puede que esté sucediendo en nuestro planeta tierra.

Para no ir muy lejos, en día pasados vimos inundaciones en Nuevo Laredo, Reynosa y en otras ciudades de la frontera tamaulipeca.

Después le tocó a ciudad Victoria, ahora en el Mante también hay problemas de inundaciones en zonas bajas y colonias marginadas, así como en ciudades del sur de la entidad, como Tampico, Madero y Altamira, donde las intensas lluvias también causaron daños, pérdidas de viviendas, incluso de vidas humanas, principalmente en accidentes automovilísticos por pésimas condiciones en que se encuentran algunas de nuestras carreteras y vías de comunicación.

En aquí y ahora, donde el reto de la reconstrucción es grande y se necesitan autoridades a la altura de la circunstancia, no solo en el Ejecutivo que ya dio a la terea de acudir de forma personas y acompañado de su equipo de trabajo a las zonas afectadas, sino sobre todo en los gobiernos locales. Es momento de empoderar a los buenos gobernantes.

Ciertamente hemos sido testigos de que el Gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA la ha estado echando muchas ganas en temas prioritarios que requiere nuestra entidad a fin de componer el tejido social y regresare de alguna manera la paz y tranquilidad a todas las familias.

Pero también es cierto que los tamaulipecos ya estamos acostumbrados que a nos pasen todo tipo de tragedias.

Últimamente podemos aplicarnos el dicho “llueve sobre mojado”. No acabamos de apoyar suficientemente a Chiapas, Oaxaca, Puebla a la ciudad México por los terremotos y derrumbes, cuando nos llega una nueva catástrofe natural, afectando ahora a nuestros hermanos de ciudades fronterizas, así como del sur y centro de nuestra entidad que han sido afectados por las lluvias que en estos días se han dejado caer y sentir, aunque también ciertamente dice- la gente del campo y de algunas ciudades que carecen del vital líquido que se trata de bendiciones.

Tras la tormenta viene la calma, dice el dicho. Y así debe de ser.

DEL ARCHIVERO…

Cuando el ex funcionario de desarrollo social y ex titular del ITAVU en el Mante, JULIO CÉSAR PEÑA SEGURA tomó la decisión de abandonar las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), no lo hizo solamente por el ofrecimiento que le hizo RIGOBERTO RODRÍGUEZ RANGEL para dirigir el Partido Encuentro Social (PES) en la ciudad cañera sino que lo hizo consciente de que en el partido tricolor se le habían cerrado las puertas y negado los espacios.

Antes de irse al PES, el buen JULIO PEÑA SEGURA buscó mil formar de entablar un diálogo con doña LUPITA ACEVEDO, quien inexplicablemente no se ha querido ir de ese partido para darle oportunidad a nuevos cuadros y verdaderos líderes de llevar a ese partido a buen puerto en las próximas elecciones, pero no fue escuchado.

JULIO PEÑA traía la intensión de dirigir el PRI Mante o cuando menos de ocupar un liderazgo de algún sector a sabiendas de su capacidad, por lo que habló también con el dirigente estatal SERGIO GUAJARDO, así como con uno de los sepulteros del PRI en el Mante, JOSÉ BENITEZ, pero le dieron atole con el dedo y nunca lo tomaron en cuenta.

Chistosamente, cuando se difundió el rumor de que JULIO PEÑA se iría del PRI para dirigir el PES, recibió invitación para sumarse a un liderazgo local del tricolor, pero ya era demasiado tarde. Ya lo había convencido RIGO RODRIGUEZ en su calidad de dirigente estatal.

¿Y qué más pudiese pedir el buen JULIO PEÑA si ya hasta oficinas tenía, teléfono nuevo y algo de recursos para moverse?.

Ciertamente, las oficinas del PES funcionarán donde fueron las oficinas de gestoría de RIGO RODRIGUEZ, con secretarias y personal auxiliar incluido. Oficinas que se ubican frente a la sede del PRI Mante.

La familia de PEÑA SEGURA lo apoya y está con él, en sus decisiones y nuevas responsabilidades políticas.

Cientos de profesionistas, jóvenes, colonos, empresarios, comerciantes y campesinos que conocen la trayectoria de JULIO PEÑA, pero también su honestidad y su capacidad de liderazgo lo apoyan y se van con él, a sumarse al PES.

JULIO PEÑA, fue uno de los alumnos más destacados en cuestiones políticas y de servicio público del extinto ex alcalde de Mante Dr. HUMBERTO FLORES DEWEY.

Trae respaldo, trae apoyo, tiene carisma, capacidad, liderazgo y no se le descarta incluso para ser candidato de Encuentro Social a la alcaldía de Mante.

Lo lamentable, es que el PRI Mante se sigue desquebrajando y fracturándose, pues así como a JULIO PEÑA le cerraron las puertas y nunca le dieron la oportunidad de algún liderazgo sectorial, así ha sucedido con muchas personas que han decidido irse a MORENA, al PAN y a otros partido en busca de oportunidades políticas.

Por cierto, un personaje muy fortalecido con la suma de mucha gente proveniente de sectores productivos, del PRI y de otros partidos, ha sido sin duda el Ingeniero MATEO VÁZQUEZ ONTIVEROS. Un serio y fuerte aspirante a la alcaldía de Mante que ido sumando cientos de personas a su proyecto M.

En todas las encuestas y sondeos MATEO VAZQUEZ es puntero y figura como favorito de la mayoría de la sociedad del Mante como el próximo inquilino de la casona de Hidalgo y Juárez.

Y aunque el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA tiene posibilidades de la reelección no ha dicho si va o no va.

Este jueves y viernes, hay festejo, pues el alcalde LEAL GUERRA celebra un año más de vida, amigos y funcionarios le han organizado convivios para celebrar su onomástico.

Otros personajes con posibilidades de ser abanderados del PAN a la alcaldía de Mante, ya lo hemos dicho son NOÉ RAMOS y la Dra. BEDA LETICIA GERARDO HERNÁNDEZ.

Por último tenemos que de acuerdo a un comunicado del Gobierno del Estado, la Secretaría de Gobernación emitió este jueves la declaratoria de emergencia por inundaciones en el municipio de Altamira, solicitada por el Gobierno del Estado de Tamaulipas para acceder a los recursos del Fondo Nacional para Desastres Naturales, con los que se llevarán a cabo acciones de reparación y entrega de enseres domésticos a las familias que perdieron parte de su patrimonio tras la contingencia.

El gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA agradeció la inmediata respuesta recibida por parte de la autoridad federal a escasas horas de presentarse la solicitud formal de declaratoria para una decena de asentamientos en el sur del estado.

lerma2002@hotmail.com

