AGENDA POLÍTICA

Ciertamente, el Partido Acción Nacional (PAN) tiene cuando menos tres opciones para competir por la presidencia municipal del Mante el próximo año. Independientemente de que el alcalde actual ING. JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA se anime de último momento en ir por la reelección, ya hemos citado aquí otros serios aspirantes a la alcaldía con valores y fortalezas definidas, con trayectoria profesional, política y tácticas y estrategias propias.

¿Quiénes son? – La Dra. BEDA LETICIA GERARDO HERNÁNDEZ, el arquitecto NOÉ RAMOS FERRITIZ y el Ingeniero MATEO VÁZQUEZ ONTIVEROS.

La primera que sin duda alguna ha dado muestras reales de su voluntad y ganas de servir a la gente de la urbe cañera en su función no solamente como dirigente sindical del seguro social sino también como diputada local.

Entre sus fortalezas, la Doctora BEDA LETICIA tiene el profundo conocimiento de las necesidades de la gente de su natal Mante, pero junto a su esposo, el también diputado local Dr. PEDRO LUIS RAMIREZ ha venido trabajando en un tema de suma importancia para el bienestar familiar como es la salud.

Ambos legisladores han venido creando a lo largo de varios meses un liderazgo territorial junto a su eficiente equipo de trabajo que se destacan por apoyar a familias vulnerables.

La capacidad técnica, administrativa y política de la Doctora BEDA LETICIA GERARDO HERNÁNDEZ en estos temas legislativos y de salud, pero además de servicio a la gente que más lo necesita y su visión en la vinculación de los temas locales con los nacionales, estatales y experiencia de trabajo en el sector público, la colocan en la terna de aspirantes con mayores posibilidades de competir en las elecciones de 2018 por el Mante a, en el lado del PAN, si es que el partido decide darle la oportunidad y decide también que en el caso de esta ciudad, su candidata sea mujer. Tiene serias posibilidades de llegar a la casona de Hidalgo y Juárez.

Por otro lado, figura el arquitecto NOÉ RAMOS FERRETIZ como el más joven de los aspirantes a la alcaldía de Mante.

El actual titular de Bienestar Social representa en las formas y en el fondo el liderazgo y la coordinación vertical y transversal del equipo de gobierno estatal.

En las campañas políticas del ahora Gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA y del alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, el también empresario RAMOS FERRETIZ jugó un papel importante, pues con mucho tiempo se dedicó a realizar amarres con líderes políticos, de colonos y campesinos, hombres, mujeres y jóvenes a los que fue convenciendo para que apoyaran al Partido Acción Nacional en el proceso electoral del pasado año.

Ahora, como titular de uno de los programas destinados para la gente de clase humilde y que realmente requiere de las obras y acciones sociales del gobierno se da a la tarea de cumplir compromisos, de cumplir la palabra empeñada y así debe ser si es que quieren que de nueva cuenta dicho partido político salga victorioso en las próximas elecciones.

Pero en el propio Partido Acción Nacional, lo mismo que fuera de ese partido, existen ciudadanos que apoyan el proyecto M del Ingeniero MATEO VÁZQUEZ ONTIVEROS a quien consideran con atributos políticos y virtudes técnico administrativas para gobernar el Mante.

El Ingeniero MATEO fue pieza importante también en el triunfo del PAN, tanto en el estado como en este municipio cañero.

Como responsable del Distrito de Riego 02 Mante, MATEO VÁZQUEZ se ha vinculado fuertemente con el sector industrial y productivo de la zona, donde también ha logrado ejecutar importantes obras para el Mante.

Desde hace tiempo, VÁZQUEZ ONTIVEROS ha venido mostrando su inquietud y ganas de trabajar por la gente de la urbe cañera.

Ha creado también un liderazgo territorial fuerte y sólido que lo mantiene hasta ahora como puntero en las encuestas.

Lo que hay que destacar de este personaje sin duda alguna es su gran madurez, pues en ocasiones ha dicho que si el PAN no le da la oportunidad de participar como candidato a la alcaldía no asumirá una actitud caprichosa de irse a otro partido sino que habrá de apoyar a quien sea el designado y elegido por las bases.

El Ingeniero MATEO, considera que es a través de la unidad que se pueden lograr muchas cosas positivas en beneficio del Mante.

Y tiene mucha razón cuando nos platica que la gente está harta de que las campañas sean de golpeteo y ataques sin sentido, a lo que dice que las cosas deben de cambiar a fin de competir sí, pero con propuestas.

Como se puede observar, en el PAN Mante, la caballada para el 2018 está muy pero muy gorda, ahí están algunos nombres de serios aspirantes a la alcaldía, más lo que se sumen con el paso del tiempo y sin descartar la reelección del alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, quien tiene posibilidades, pero todos tendrán que esperar la decisión final de quien manda y decide sobre el futuro político de Acción Nacional. Así de fácil.

DEL ARCHIVERO…

En columnas anteriores había mencionado que políticamente en nuestra entidad, los trancazos electorales ya empezaron de cara al próximo año electoral, ahora le tocó como quien dice- bailar con la más fea al ex gobernador priista EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES, quien desde el pasado viernes 6 de octubre permanece recluido en el penal de ciudad Victoria.

El ex mandatario, de quien se ha dicho que es buscado por autoridades de Estados Unidos es acusado de peculado y lavado de dinero, de acuerdo a la averiguación previa penal 14/2017.

De acuerdo a la información que se ha ventilado al respecto, EUGENIO HERNÁNDEZ, a través de su prestanombres ALBERTO BERLANGA BOLADO y la empresa GMC compró en 2007, un terreno en la ciudad y puerto de Altamira en 16 millones de pesos, que pertenece al patrimonio de la entidad. Estas mil 600 hectáreas, tienen un valor real de mil 584 millones de pesos.

En la operación de compra venta participaron las empresas Materiales y Construcción Villa de Aguayo, propiedad de FERNANDO CANO, presunto prestanombres del también ex gobernador tamaulipeco TOMÁS JESÚS AYRRINGTON RUVALCABA, actualmente preso en Florencia, Italia y GMC, de ALBERTO BERLANGA, quien fue secretario de Obras Públicas y Desarrollo Urbano durante la administración de HERNÁNDEZ FLORES.

Hasta donde sabemos, la Procuraduría General de Justicia inició la investigación del exfuncionario desde el 14 de agosto por lo que posteriormente su defensa presentó un amparo el 17 de ese mismo mes ante el Juzgado XVI de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México.

Según, se sabe este jueves se podría determinar la situación jurídica del ex mandatario tamaulipeco, pero antes su defensa había tratado por todos los medios de sacarlo de penal para ser llevado a una clínica, debido a serias cuestiones de salud de HERNÁNDEZ FLORES, pero fracasaron en el intento, y que se dice que la PGJE no está dispuesta a dejar que el ex gobernador quede en libertad, por lo que también se presionaba a la PGR para coadyuve con el Gobierno de Estado Unidos y facilitar la extradición, ya que es requerido por operaciones con dinero presuntamente desviado del erario y defraudar a cuando menos tres instituciones bancarias del vecino país.

Si EUGENIO HERNÁNDEZ logra salir libre, que se cuiden sus adversarios, pues seguramente no se quedará con los brazos cruzados, pues el mayor pecado que había cometido el ex gobernador antes de ser capturado por agentes ministeriales de la PGJR es haberle jugado al vivo y desafiando indicaciones políticas en el sentido de mantenerse en perfil bajo, pero no hizo caso y ahora ahí están las consecuencias. Bueno. Veremos en qué para todo este rollo, pero por lo pronto, los trancazos políticos ya empezaron en nuestro Tamaulipas lindo y querido y tan así es, que ahora el ex candidato independiente al Gobierno del Estado, FRANCISCO CHAVIRA anda en plena campaña pero de “linchamiento” contra el también ex gobernador priista EGIDIO TORRE CANTÚ, a quien llama “Jefe de Jefes” y “Capo de capos”.

CHAVIRA, quien encabeza el Frente Unido Tamaulipeco demandó juicio político contra el ex gobernador TORRE CANTÚ, a quien señaló como el verdadero responsable de haber dejado la entidad en el caos, en la inseguridad, en manos de las mafias, en desorden político y financiero.

Aseguró que tanto en los casos de corrupción tanto de EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES como de EGIDIO TORRE CANTÚ existen ex funcionarios estatales, ex alcaldes, ex diputados y ex funcionarios municipales, además de empresarios del ramo de la construcción involucrados en todo tipo de ilícitos, ya que sólo se dedicaron a robarse el dinero y no aplicaron en obra pública ni en muchos otros rubros.

CHAVIRA MARTÍNEZ, estuvo en el Mante, donde frente a la presidencia municipal instaló un módulo para recabar firmar de los ciudadanos a fin de que se sumen a esa demanda de enjuiciar al ex mandatario TORRE CANTÚ, mismo sistema de operación que aplicará en todos los municipios tamaulipecos.

Aseguró el ex candidato independiente que ante la Procuraduría General de Justicia del Estado se presentó una denuncia contra TORRE CANTÚ, por lo que dijo tener confianza que así como se está ejerciendo castigo contra el también ex gobernador HERNÁNDEZ FLORES, asís sea llamado a cuentas EGIDO TORRE.

Dijo también tener mucha confianza en el Gobierno panista de FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, quien a través de la Fiscalía Anti-corrupción está dando claras muestras de combate a la corrupción y a la impunidad.

Lo cual de plano nada tiene que ver con el hecho de que el diputado federal por el VI Distrito Electoral, ALEJANDRO GUEVARA COBOS continúe desarrollando intensos trabajos de fortalecimiento con su partido, el Revolucionario Institucional.

GUEVARA COBOS, será pieza clave para que el PRI recupere espacios perdidos en la elección del año pasado, pero por lo pronto, los tricolores del Mante están viendo con buenos ojos que un gallo fuerte a la alcaldía con carisma, presencia electoral y fortalezas sea JULIO PORTALES MARTÍNEZ.

Por último, le comentamos que el Rector Electo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Ingeniero JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ estuvo de manteles largo al celebrar un año más de feliz vida.

JOSÉ SUÁREZ, debe de estar muy feliz. Primero porque recibió innumerables muestras de cariño y de felicitaciones por su onomástico como nunca antes. Segundo porque está a punto de tomar las riendas de la Máxima Casa de Estudios, donde le esperan grandes retos y desafíos. Y Tercero porque una buena acción encaminada es que se comenzará con limpiar de cochambre a la Universidad.