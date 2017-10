AGENDA POLÍTICA

El encanto de ser Gobernador de Tamaulipas. Hay tres maneras de pertenecer a la alta socialité tamaulipeca: tener apellido de abolengo que venga desde principios del siglo pasado, pertenecer a familias de empresarios poderosos o estar bajo el cobijo de la nobleza política, compuesta por las familias de los ex gobernadores.

Mientras muchos ciudadanos, particularmente de la clase media y baja- se parten la mandarina en gajos todos los días para salir adelante junto a sus familias, forjando patrimonios económicos a base de mucho esfuerzo y trabajo, los amigos y familiares de los ex mandatarios tamaulipecos han amasado inmensas fortunas económicas y todo tipo de bienes que se ubican no solamente en el estado sino también en otras ciudades del país y del extranjero, alzando el vuelo gracias el erario público.

-Cuántos ex gobernadores de diferentes partidos políticos y de diferentes estados han sido presos, procesado o prófugos.

Vienen a mi mente desde los tiempos del ex presidente ERNESTO ZEDILLO, cuanto fue encarcelado el ex gobernador priista MARIO VILLANUEVA MADRID, de Quintana Roo, más adelante ANDRÉS GRANIER, de Tabasco; JESÚS REYNA, de Michoacán; FLAVIO RÍOS, de Veracruz, y el panista GUILLERMO PADRÉS, de Sonora.

En la larga lista de ex gobernadores corruptos, procesados y encarcelados destacan también: LUIS ARMANDO REYNOSO, RODRIGO MEDINA, de Nuevo, de quien por cierto recuerdo que el Gobierno de JAIME RODRÍGUEZ CALDERÓN”EL BRONCO” más tardó en encarcelarlo que ponerlo en libertad por órdenes directas de Los Pinos.

Figuran también: CÉSAR DUARTE, ROBERTO BORGE, FIDEL HERRERA BELTRAN, JORGE TORRES, GABINO CUÉ, además de JAVIER DUARTE, TOMÁS YARRINGTON RUVALCABA y EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES, estos tres últimos presos.

En todos estos casos, excepto el de EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES, el Gobierno Federal de ENRIQUE PEÑA NIETO ha dado claras muestras de combatir la corrupción y la impunidad.

En el reciente caso de “GEÑO” HERNÁNDEZ, tanto el Gobierno de PEÑA NIETO como la dirigencia nacional y estatal del PRI, se han mantenido a la expectativa y hasta cierto punto, también se han mantenido en silencio.

La Procuraduría General de la República (PGR) no ha dicho nada sobre el caso “GEÑO” HERNÁNDEZ FLORES.

El asunto ese es meramente local y es una clara muestra también del actual Gobernador panista FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA de combatir seriamente la corrupción y la impunidad.

Una buena mayoría de la sociedad tamaulipeca ve con buenos ojos y aplaude este tipo de acciones, pero también demandas al mismo tiempo que la ley de aplique parejo contra otros ex gobernadores como MANUEL CAVAZOS LERMA y EGIDIO TORRE CANTÚ que también cometieron miles de fechorías y actos de corrupción en agravio no solamente del Estado sino también de cientos de familias tamaulipecas.

Ha sido tanto el cinismo, la voracidad y el descaro de estos exmandatarios tamaulipecos que mantienen incrustados en las nóminas federales, estatales y municipales a familiares y amigos.

En las delegaciones federales lo vemos, lo mismo que en puestos de gobierno estatal y municipal, y a varios los hicieron diputados federales y locales, además de poderosos empresarios que de la noche a la mañana hicieron crecer sus fortunas económicas.

CAVAZOS LERMA y TORRE CANTÚ no deben de quedar en la impunidad, hicieron mucho daño a Tamaulipas.

Las familias tamaulipecas confían en la mano justiciera del gobierno de los llamados vientos de cambio, por lo que seguramente vendrán más capturas de políticos y ex funcionarios ligados no solamente al caso “GEÑO” HERNÁNDEZ sino también en el caso de TOMÁS YARRINGTON RUVALCABA.

Definitivamente, aunque se diga que puedan ser cortinas de humo, negociaciones o acuerdos políticos lo que sucede al menos en Tamaulipas, es que se acabaron los tiempos aquellos en que los ex gobernadores priistas se tapaban sus fechorías los unos a los otros.

No ha habido una época que yo recuerde en la que ex gobernadores tamaulipecos tengan procesos judiciales y presos, aunque uno en Italia, y otro en el penal de Tamatán en la capital del estado, lo que establece un antecedente, más que en la lucha contra la corrupción y la impunidad va muy en serio.

DEL ARCHIVERO…

De la gloria al infierno, así es la triste historia hasta ahora del ex gobernador tamaulipeco EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES, quien para su mala suerte su defensa no pudo sacarlo del penal y este jueves el Juez Segundo Penal, Licenciado, JUAN MANUEL HAM CORTES, con sede en Ciudad Victoria, dictó Auto de Formal Prisión en contra del ex mandatario, acusado por la Fiscalía Especializada en combate a la corrupción de Tamaulipas por los delitos de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo al comunicado 003, con fecha 12 de octubre del presente, emitido por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el Juez encontró suficientes pruebas para sujetar a proceso penal al ex mandatario HERNÁNDEZ FLORES a quien este día se le notificó la resolución en el Centro de Ejecuciones de Sanciones (CEDES), de ciudad Victoria, lugar al que fue ingresado el pasado viernes 6 de octubre, luego de ser detenido por agentes ministeriales en la capital del Estado.

De acuerdo a la causa penal 67/2017, HERNÁNDEZ FLORES y otros implicados se apropiaron en 2007 de una superficie territorial de 1, 600 hectáreas que pertenecen al patrimonio estatal, y las cuales hasta donde se sabe ya fueron recuperadas.

El predio se localiza en el Puerto Industrial de Altamira y tiene un valor actual que supera los 1,580 millones de pesos.

En las próximas entregas continuaremos con este escabroso tema, pero por lo pronto hay que estar muy al pendiente del caso, pues se habla de que la PGJE anda tras los pasos de los cómplices del ex mandatario tamaulipeco, entre los destacan ex funcionarios estatales, empresarios, ex diputados locales y familiares.

Pasando a otros temas y a otro municipio, le comentamos que autoridades municipales y educativas de Xicoténcatl encabezaron la ceremonia alusiva al 525 aniversario del descubrimiento de américa o Día de la Raza, recordando que el 12 de octubre de 1492, el genovés Cristóbal Colón descubrió el continente americano.

El acto se llevó a cabo en la explanada de la Presidencia Municipal, donde la síndico municipal la Química EVANGELINA PACHECO en representación del alcalde VICENTE JAVIER VERÁSTEGUI OSTOS acompañada del cabildo, funcionarios municipales y directores de escuelas, presidieron el evento anticipado.

El programa estuvo organizado y guiado por la dirección, personal docente y alumnado de la zona 29 de preescolar a cargo de la profesora NORMA ALICIA AMARO ZUÑIGA.

En cambio, en el vecino municipio de Nuevo Morelos, resulta que la raza ve con buenos ojos el trabajo desarrollado por el alcalde priista TONY RIVERA, por lo que le piden que vaya para la reelección.

La mayoría de los ciudadanos le dan buena calificación a su trabajo, lo apoyan y lo respaldan para que se quede más tiempo como presidente municipal de Nuevo Morelos.

Por último, le comentamos que en un proceso limpio, transparente y democrático, efectuado en la CNPR del Mante, el Ingeniero CÉSAR FERNANDO GARNIER GONZÁLEZ resultó ser el nuevo dirigente electo con una votación a su favor de 556 sufragios contra 196.

GARNIER GONZÁLEZ encabezo la planilla roja, en tanto que el otro contendiente que encabezó la planilla azul ALEJANDRO MORALES, reconoció su derrota y aseguró que junto con su gente respaldarían el trabajo que desarrolle el nuevo dirigente cañero.

También se le reconoció el liderazgo y las acciones de progreso y desarrollo que durante buen tiempo realizó el dirigente saliente JUAN TORRES RODRÍGUEZ.

El Ingeniero GARNIER GONZÁLEZ, hizo el compromiso de buscar mejorar el precio de la caña de azúcar y velar por los intereses de las familias cañeras de la CNPR Mante.