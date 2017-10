AGENDA POLÍTICA

Cuando en octubre del año pasado FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA tomó las riendas del estado como paladín de la justicia sabía de los retos y desafíos que enfrentaría como el nuevo gobernador del cambio.

Su principal compromiso de campaña fue combatir la corrupción y la impunidad, resultados que ahora saltan a la vista.

“El cambiar un sistema político que lleva 86 años en el poder no es tarea fácil, sé que esto no cambia de un día para otro, “pero lo que he pedido a mis colaboradores son acciones que si pueden cambiar a partir del día de mañana” “un cambio de actitud si se nota de un día para otro” pidió un cambio de visión y de actuar del gobierno estatal, un gobierno cercano a la gente, un gobierno honesto, un gobierno responsable, sensible, un gobierno humilde que llegue a cada rincón de Tamaulipas”, eran la palabras del nuevo mandatario estatal.

Fue entonces cuando también presentó lo que se llama Diez compromisos por Tamaulipas, siendo estos: 1 Evaluación continua a los secretarios y sus principales colaboradores, crearán un sistema de seguimiento “el que no cumpla se va”

2 Gobierno Transparente y con Rendición de Cuentas: “Estamos obligados como gobierno a recuperar la confianza de los ciudadanos”

3 Presentación de la declaración Ley 3de3 de todos los funcionarios de gobierno “tenemos obligación de dar certeza a la sociedad sobre nuestros actos”

4 No se toleraran actos de corrupción, ni diezmos, ni cuotas, “ejerceremos nuestros cargos con honradez” “todos los que ocupemos un cargo de gobierno en Tamaulipas estaremos aceptando alejarnos de las practicas del pasado”

5 Modernizar los procesos administrativos para eficientar los servicios

6 Optimizar los recursos de las dependencias “evitaremos los gastos inútiles” esta es una de las críticas más sentidas de los ciudadanos y un aspecto que afecta negativamente el nivel de vida de los ciudadanos, “haremos más con menos”

7 Busca de fuentes de financiamiento alternos actuar acorde a la ley para concretar la captación de recursos que permitan generar proyectos en beneficio de la población.

8 Gobierno Ciudadano “Estableceremos contacto con los ciudadanos en las calles, el funcionario que no vea los problemas de manera directa estará fuera de la realidad”, “necesito un gabinete en las calles”, “seremos un gobierno ciudadano”

9 Atender las quejas de los ciudadanos, “atenderemos de manera oportuna y expedita las quejas presentadas por los ciudadanos

10 Gobierno de todos para todos, “gobernaremos buscando en todo momento la paz y el desarrollo de Tamaulipas” “no gobernaremos con rencores, pero no permitiremos la impunidad, no permitiremos el uso partidista de nuestras acciones” buscaremos el bien común aseguro el gobernador, al enfatizar que gobernaran para todos los hombres y mujeres del estado de Tamaulipas.

No hay que olvidar que en ese instante, el mandatario tamaulipeco presentó a sus colaboradores, donde aseguró que los titulares de la contraloría, así como de la procuraduría y de la Fiscalía Anti-corrupción no eran sus amigos ni cercanos a él, sino que serían personas de sobrada capacidad y compromiso para llevar bien las cosas.

“Normalmente el contralor del estado era una persona muy cercana al gobernador en turno” y esto intervenía con un verdadero ejercicio de transparencia- explicó en ese momento el gobernador CABEZA DE VACA.

Me comprometí con los tamaulipecos que el procurador de justicia dejaría de ser un amigo cercano del gobernador” “les aseguro que quien estará ocupando esta posición es un hombre con experiencia, es un hombre de valor y con valores, es un hombre que viene a coadyuvar con el gobierno del estado a resolver los serios problemas de impunidad que se han vivido durante muchos años en nuestro estado” recalcó también.

Fue entonces también cuando dijo- “Mi gobierno no impulsará sus acciones con base en rencores, pero tampoco va a permitir más impunidad. Vamos a crear una Fiscalía anticorrupción. Puedo anticipar que se acabó la narcopolítica en Tamaulipas”.

Hoy, el Fiscal Anticorrupción JAVIER CASTRO y el Procurador General de Justicia en el Estado IRVING BARRIOS MOJICA, especialistas en tema de combate a la corrupción y a la impunidad están dando resultados, pero independientemente del Caso EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES van por más “Peces Gordos”.

DEL ARCHIVERO…

Entre los nombres que figuran en la lista de los “peces gordos” que serán capturados de un momento a otro por agentes de la PGJE, por estar vinculados al caso GEÑO, pero también por nexos con la delincuencia y vinculados de alguna manera a casos de corrupción figuran RICARDO GAMUNDI ROSAS, ex titular de la Secretaría General de Gobierno y ex dirigente estatal del PRI, además de MANUEL MUÑOZ CANO, ex titular de la Sedesol, hombre muy cercano al ex gobernador tamaulipeco y quien incluso fue promovido como aspirante al Gobierno de Tamaulipas.

Nos comentan que figura también el nombre del ex gobernador EGIDIO TORRE CANTÚ, pero ya veremos el desenlace de estas historias macabras que están por escribirse dentro del gobierno de los vientos de cambio, porque como bien lo ha dicho el mandatario panista FRANCISCOJAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, en Tamaulipas el que la hizo, la paga.

En asuntos locales, le comentamos que este día anduvo por el Mante, el director del Instituto de la Juventud en la entidad, EDMUNDO JOSÉ MARON MANZUR, quien junto al alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, la presidenta del DIF Mante, Profesora JUANITA LARA DE LEAL y directivos del CEBTIS 15 participaron activamente en la conferencia denominada “Si yo puedo tu puedes”, lo cual tiene como finalidad difundir un mensaje positivo a los jóvenes de cómo enfrentar las diferentes situaciones tanto de vida como académicas.

Fue en la explanada del Centro de Bachillerato Tecnológico industrial y de servicio número 15, donde se realizó la conferencia “Si yo puedo, tú puedes” expuesta por el ingeniero GABRIEL NÁJERA MACÍAS destacado conferencista reconocido a nivel mundial.

NÁJERA MACÍAS a través de su mensaje difundió un pensamiento positivo para que los jóvenes formen una idea de lo que es el éxito, al compartir su experiencia de vida, de cómo fue resolviendo cada situación, después de nacer sin manos y brazos y la manera en la que obtuvo sus logros y éxitos.

Tanto el director del Instituto de la Juventud en Tamaulipas, así como el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, su esposa la maestra JUANITA LARA DE LEAL reconocieron el interés del gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA y de la presidenta del DIF estatal MARIANA GOMEZ DE GARCÍA CABEZA DE VACA por impulsar los valores de los jóvenes.

De igual forma, el alcalde LEAL GUERRA al compartir su mensaje con todos los 3000 alumnos reunidos del CBTIS 15, Tecnológico de esta ciudad y UAMM entre otras, exhortó a los jóvenes a aprovechar al máximo las experiencia de vida narrada por el expositor, que pese a las circunstancias que enfrentó, logró desarrollar su potencial y de esta forma construir una vida llena de éxitos en la que si él pudo, afirmó, todos podremos conquistar los sueños que nos propongamos.

Al final de este importante evento, el alcalde y su esposa hicieron entrega de una medalla como símbolo de agradecimiento y reconocimiento al ingeniero GABRIEL NÁJERA MACÍAS a quién le felicitaron por esta labor tan loable de llevar su mensaje de superación constante y de esfuerzo, así mismo se le hizo un reconocimiento por parte del DIF municipal al profesor EDMUNDO JOSÉ MARON MANZUR por su labor en bien de la juventud del estado.