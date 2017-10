AGENDA POLITICA

DEL ARCHIVERO…

En Ocampo, Tamaulipas, el PRI ve en su alcalde PEDRO JAVIER MUÑIZ CAMACHO a su mejor gallo para ir de nueva cuenta por la presidencia municipal.

Es decir, que si en tiempo y forma, el alcalde pide permiso a la gente y a su partido para ir por la reelección, tiene el apoyo y el respaldo de la mayoría de los ciudadanos del llamado vergel tamaulipeco.

Y es que PEDRO JAVIER MUÑIZ CAMACHO ha hecho un buen papel como gobernante, gestionando ante gobierno federal y en el congreso de la unión, programas y apoyos que beneficien a la gente de Ocampo.

Tan sólo para realizar obra pública en ese municipio, fomentar el deporte a través de la construcción de canchas, parques y campos, además de fomentar la cultura, promover y generar empleos, además de impulsar programas sociales y de salud, logró gestionar poco más de 16 millones de pesos que son aplicados en el desarrollo del vergel tamaulipeco.

Ciertamente, el alcalde fue muy respaldado por los legisladores federales priistas, pero de los que más lana recibió fue de ALEJANDRO GUEVARA COBOS y de EDGARDO MELHEM SALINAS.

Recientemente, el alcalde PEDRO JAVIER volvió a viajar a la ciudad de México, donde se entrevistaría con funcionarios federales y legisladores a fin de que incluyan a Ocampo en el programa de apoyos y obras del paquete fiscal del próximo año.

Ha sido sin duda uno de los alcaldes que más recursos logró bajar del Gobierno Federal, y lo seguirá haciendo.

MUÑIZ CAMACHO ha creado un verdadero liderazgo territorial y en su partido no tiene quien le haga sombra y no porque no quieran participar como aspirantes a la alcaldía sino que se dan cuenta que es un gallo muy fuerte.

En cambio, se dice que por el PAN, la candidatura la buscará el ex alcalde VICENTE GUERRERO, lo mismo que JESÚS PUENTE, este último quien parece traer el visto bueno y la línea de quienes políticamente mandan en la región cañera del centro y sur de Tamaulipas.

Por MORENA, figura ENRIQUE NAVA IRACHETA, de quien se dice buscará la candidatura de ese partido para la alcaldía de Ocampo.

En la lista de aspirantes, aunque no se sabe por cuál partido, figuran también los nombres del ex alcalde JUAN ENRIQUE LICEAGA y de su esposa FLOR MARTÍNEZ.

En cambio, otro alcalde priista con posibilidades de la reelección, es el de Nuevo Morelos, TONY RIVERA, quien este día y junto a su esposa MARISELA NÁJERA dieron inicio a las fiestas de octubre con motivo de celebrar el 157 aniversario de la fundación de ese municipio.

El programa de actividades se inició con una cabalgata tradicional, donde también habrá jaripeo, baile y muchas actividades más.

TONY RIVERA, se ha preocupado no solamente por llevar acciones de bienestar a la gente de su pueblo sino que también se destaca por la realización de mucha obra pública, apoyo al deporte, a la cultura y fomento a la salud. Pero existe algo más que todos esos beneficios. Mantiene la paz, la armonía y la unidad familiar en Nuevo Morelos.

Finalmente, concluimos esta columna para comentar de igual manera que durante los próximos días del 25 al 29 de octubre, el Mante estará de manteles largos.

El alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA dio a conocer el programa de actividades a desarrollarse con motivo de la celebración del LXXX aniversario de El Mante, Tamaulipas.

En estas actividades se realizarán conferencias, exposiciones, la inauguración de la Hemeroteca, fototeca y Mapoteca , foros temáticos, una rodada y festivales artísticos, entre otras.

De tal forma, que el alcalde LEAL GUERRA está invitando a la ciudadanía en general a participar en todos los eventos con motivo del LXXX aniversario de la Fundación del Mante.

Tamaulipas en general, también estará de fiesta, pues ya inicia el evento Ferial en la capital del estado. Hay que ir.

