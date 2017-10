Agenda Politica

JUAN ANTONIO LERMA –

La unidad, la cohesión y estabilidad dentro del PAN es una de las preocupaciones de los directivos del Partido Acción Nacional estatal ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA y FRANCISCO ELIZONDO. En el caso del Mante, RICARDO NOÉ NÁJERA ciertamente ha venido trabajando a favor de Acción Nacional, pero no en lo que se refiere a la unidad entre los diversos grupos políticos que hicieron ganar al ahora mandatario estatal FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA y al alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA.

De hecho, el papel de RICARDO NÁJERA como regidor en el Ayuntamiento local ha sido en diversas ocasiones de oposición, pues cuando el alcalde LEAL GUERRA presenta alguna propuesta de movimiento financiero o de algún beneficio para la urbe cañera, el dirigente del partido al que representó en el proceso electoral es prácticamente el primero en criticarlo y cuestionarlo, lo que ha provocado risa entre regidores priistas y de Morena.

Pero NÁJERA ha estado más interesado en la elaboración de la lista de los próximos candidatos a regidores de su partido que en realizar acciones que unifiquen a los grupos políticos que simpatizan con el PAN.

Sin embargo, existe un personaje clave que influyó en el triunfo del panismo local y que de alguna manera a través del proyecto “M” se ha estado fortaleciendo de cara al próximo proceso electoral. MATEO VÁZQUEZ ONTIVEROS fue uno de los articuladores del triunfo panista en la elección pasada.

Se ha mantenido cerca del CDM del PAN.

A través del proyecto “M”, ha creado un liderazgo territorial fuerte y sólido. Las simpatías no solamente de los azules sino también de tricolores y de tutifruti, además de empresarios y políticos poderosos favorecen por el momento a VÁZQUEZ ONTIVEROS rumbo al 2018.

Mantiene amplio porcentaje en la preferencia electoral, además de que es bien visto por la cúpula panista en el Estado.

Pero tampoco, se pueden descartar para la candidatura del PAN a la alcaldía del Mante, otros personajes con mucho carisma, trabajo y presencia en el territorio cañero como el propio alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, quien puede ir por la reelección, así como el mismo titular de Bienestar social NOÉ RAMOS FERRETIZ, y la Dra. BEDA LETICIA GERARDO HERNÁNDEZ.

Todos estos personajes panistas tienen posibilidades reales de figurar como candidatos a la alcaldía, pero será sin duda alguna, en la capital del estado desde donde venga la decisión y donde seguramente se tomará en cuenta al que esté mejor evaluado, pues de lo contrario, el PAN podría perder la plaza del Mante.

Ya comentamos en anteriores columnas, que tanto ALEJANDRO GUEVARA COBOS y JULIO PORTALES son fuertes cartas del PRI para la presidencia municipal, pero además en el caso del presidente de la CANACO, llama mucho la atención su acercamiento con la gente que manda en el partido azul.

TINO SÁNEZ COBOS y PABLO ALBERTO GONZÁLEZ LEÓN, figuran como prospectos del tricolor a la diputación federal por este VI Distrito Electoral.

Por el PAN, como fuerte candidato a la diputación federal figura el alcalde de Xicoténcatl VICENTE VERÁSTEGUI OSTOS, cuya esposa NOEMY GONZÁLEZ DE VERÁSTEGUI también suena, pero para próxima alcaldesa, agregando además que existe también la posibilidad de que un conocido empresario de la localidad, de apellido GARZA pueda ser considerado por el panismo como fuerte gallo para la alcaldía de Xicoténcatl.

Por último, pero pasando a otro municipio, ya le hemos comentado amable lector que en el vecino municipio de González, los astros parecen estarse alineando en torno al alcalde panista GUILLERMO VERLAGE BERRY, quien es uno de los presidentes municipales mejor evaluados en el estado no solamente por su propio partido político sino también por líderes políticos de otros partidos y por la misma sociedad de su municipio, cuya mayoría lo respalda para que vaya por la reelección.

Hay, como se dice popularmente, un alineamiento de los astros. De él, depende si lo aprovecha o no a su favor de cara al próximo proceso electoral.

Insistimos, a mayoría de los ciudadanos del municipio de González están decidiendo nuevamente otorgarle el respaldo y la confianza a MEMO VERLAGE para que su partido, el PAN le dé la oportunidad de reelegirse en la presidencia municipal con la finalidad de que siga trabajando intensamente, con resultados y con hechos como hasta ahora lo ha venido haciendo.

Pero obvio que no es el único gallo para la alcaldía 2018, puesto que en el mismo PAN suenan nombres como el de VERONICA ESCOBAR y de ENRIQUE ZAVALA.

El PRI González, también quiere recuperarse de la derrotada pasada y alista a sus gallos como RAUL GARCÍA VALLEJO, ANDRÉS NÚÑEZ y OSCAR BERNAL MAYORGA, de quienes nos reportan que ya andan en movimiento.

