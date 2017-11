AGENDA POLÍTICA

Ciertamente no debemos sentirnos sorprendidos de que las gestiones de muchos ex presidentes municipales y actuales alcaldes estén plagadas de abusos en el uso del poder público y en la malversación, desviación e ineficiencia al ejercer recursos públicos.

En columnas anteriores le comentábamos al amable lector que la Auditoría Superior de la Federación iría a la caza de varios ex presidentes municipales tamaulipecos que no cumplieron con la entrega fina de su cuenta pública y tienen inconsistencias en la ejecución de obras.

Le decíamos que se trata de la Fiscalización del Gasto Federalizado que el gobierno mexicano transfirió a esos municipios durante el año pasado y que no han podido comprobar su uso.

Por tal motivo, lo que se sabe es que la Auditoría Superior de la Federación ha citado a los ex presidentes municipales antes mencionados a fin de que rindan informes y explicaciones al respecto.

Y le decimos también en columnas anteriores que la PGJE iría tras los pasos de varios ex presidentes municipales que hicieron mal uso de los recursos públicos y de los cuales pronto podrían darse noticias.

En este sentido, es justo reconocer que el Gobierno del Estado que encabeza FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA da cumplimiento a uno de sus principales compromisos en el sentido de combatir la corrupción y la impunidad como bien lo hizo en el caso del ex gobernador tamaulipeco EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES.

No hay que olvidar que desde que el gobernador FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA tomó posesión de su cargo, declaró que aplicaría la ley contra todos aquellos personajes y funcionarios públicos que no entiendan que llegar a un espacio gubernamental a través del voto popular, “es para trabajar y servir y no para apropiarse de lo que es del pueblo”, haciendo clara referencia a los recursos.

El mandatario panista ha sido muy claro en este planteamiento y de forma contundente como para que se entienda lo anterior: quién la hizo la paga y el que la haga la va a pagar y a Procuraduría de Justicia de Tamaulipas siendo coherente con este señalamiento, está haciendo su trabajo con mucha oportunidad sin que se tenga que decir que son asuntos con tintes políticos por la proximidad de las elecciones de 2018.

Lo comentamos esto porque ya sabrá usted mi estimado lector que el compromiso de crear la Fiscalía Especializada para el Combate a la Corrupción de Tamaulipas (FECCT) no era para tenerla de adorno sino parque de verdad vaya por los “peces gordos” y dé resultados como así se está demostrando en coordinación con la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

Tampoco hay que olvidar que agentes de la PGJE arrestaron no hace mucho a dos sujetos que trabajaban en el Hospital Civil de ciudad Madero, ya que de manera inhumana y criminal no daban las medicinas que les solicitaban los derechohabientes en la farmacia.

También hay que recordar la captura del ex director de Obras Públicas de Tampico durante la administración del ex alcalde priista GUSTAVO TORRES SALINAS, JOSÉ FERNÁNDEZ ESPÍNDOLA y del ex subdirector de Planeación Urbana, EDUARDO CAMACHO OROPEZA, acusados de presuntos delitos de ejercicio indebido de funciones públicas, asentadas en la averiguación previa 181/2016, en el que se les acusa de otorgar permisos de construcción para beneficiar a la empresa “Grupo Velas”, por la construcción de un edificio de departamentos de lujo en los límites de la colonia Águila y las Flores, en donde la obra rebasa los límites de lo permitido en la ley.

Después causó noticia la detención del ex gobernador EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES, y ahora nos topamos con la noticia de que la PGJE capturó al ex presidente municipal de San Carlos, SAMUEL URBINA RODRÍGUEZ, quien está acusado de los delitos de peculado y uso indebido de atribuciones y facultades por un desvío de 1 millón 217 mil 375 pesos.

Según informes, la detención del ex presidente municipal en el periodo 2005- 2007 se realizó este jueves por la mañana.

La orden de captura fue liberada a solicitud de la Fiscalía Especializada para el Combate a la Corrupción de Tamaulipas, por el Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial en el Estado, con fecha 8 de noviembre de 2017, dentro del Proceso Penal 21/2017.

SAMUEL URBINA RODRÍGUEZ fue alcalde de San Carlos durante el primer lapso de la administración de EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES.

De tal forma, que la Fiscalía Especializada para el Combate a la corrupción está dando resultados, gracias a aquella poderosa sentencia que hizo el mandatario tamaulipeco CABEZA DE VACA durante su toma de protesta cuando dijo- “Que quede claro: se acabó la impunidad en Tamaulipas. En mi gobierno el que la hizo la paga y a partir de hoy el que la haga la va a pagar”.

Lo que sigue, es que irán por más ex alcaldes y ex funcionarios pillos, además de una sacudida y limpia que se espera en la Máxima Casa de Estudios, inmediatamente que asuma el control el nuevo Rector. Ya veremos.

DEL ARCHIVERO…

En el vecino municipio de González, el alcalde panista GUILLERMO VERLAGE BERRY no para en dar cumplimiento a las principales peticiones y demandas de la gente.

Es un alcalde que trabaja prácticamente todo el día recorriendo comunidades rurales y colonias, donde lleva beneficios y obras.

El anhelo de tener agua potable en la red que tenían los habitantes de la comunidad de Atizapán en el municipio de González por fin se hizo realidad, cuando el gobierno municipal que encabeza el presidente GUILLERMO VERLAGE BERRY, les hizo entrega de infraestructura para llevarles este servicio básico.

El alcalde que desde el inicio de su gobierno se comprometió con llevar el bienestar a las comunidades rurales, cumplió una vez más con la palabra empeñada al hacer entrega de una bomba para suministro de agua en esta comunidad rural.

Acompañado de su equipo de trabajo, síndicos y regidores así como de la gerente general de Comapa, ADA GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN, visitó esta comunidad rural para entregar el equipo de bombeo mediante el cual, harán posible el suministro del vital líquido.

Los habitantes de la zona, reconocieron en VERLAGE BERRY a un alcalde que establece compromisos y los cumple, pues una vez que le manifestaron la carencia que por años enfrentaron, se abocó en resolver esta situación.

Otro alcalde también panista que a diario cumple con su labor, gestionando y aplicando recursos en su municipio con la finalidad de mejorar la infraestructura vial, de salud, de educación, entre otros importantes rubros, es el Ingeniero VICENTE JAVIER VERÁSTEGUI OSTOS, alcalde de Xicoténcatl, cuya esposa también incansable gestora NOEMY GONZÁLEZ DE VERÁSTEGUI recibió en días pasados al Subsecretario de Prevención y Promoción de la Secretaría de Salud Dr. ALEJANDRO GARCIA BARRIENTOS, quienes dieron inicio a la demolición a lo que era la clínica de salud para convertirlo en un nuevo centro de salud que dé atención de calidad y un mejor servicio a las familias de Xicoténcatl como parte de los compromisos, tanto de la administración estatal que encabeza FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA como del gobierno local del ingeniero VICENTE JAVIER VERÁSTEGUI OSTOS.

Por lo pronto, se habilitaron las instalaciones de la Escuela Secundaria Nocturna Dr. Manuel Gómez Garza como el lugar donde darán atención médica en tanto se construye el nuevo centro de salud.

En este sentido, el Doctor GARCÍA BARRIENTOS dijo que el proyecto es entregar en corto tiempo a los habitantes de Xicoténcatl mejores servicios de salud, “Esta obra se realiza derivado de las malas condiciones de infraestructura que presenta el inmueble y fue compromiso del Gobernador con esta ciudad y con esta obra, por lo que se ampliarán los servicios de salud y cobertura de atención en beneficio de esta población”.

Por otro lado, el alcalde VICENTE VERÁSTEGUI OSTOS viene trabajando en la modernización y rehabilitación no sólo de caminos rurales sino también de casi todas las vialidades del municipio.

Por último, le comentamos que en el vecino municipio de Ocampo, sin duda alguna que el lado más amable de la administración municipal que encabeza el licenciado PEDRO JAVIER MUÑIZ CAMACHO lo encontramos en el DIF Municipal que preside su esposa la señora MARGARITA COMPEAN DE MUÑIZ.

Y es que cuando el alcalde viaja a la ciudad México a gestionar programas y recursos para el municipio, la presidenta del DIF lo representa dignamente en cada uno de los eventos, ya sea donde se ponga en marcha alguna obra, se entrega algún beneficio y bien, se conviva con niños, jóvenes y personas de la tercera edad.

En esta ocasión, la presidenta del DIF Ocampo, señora MARGARITA COMPEAN DE MUÑIZ celebró un año más de vida, pero lo hizo trabajando en bien de las familias del llamado vergel tamaulipeco.

Realizó diversas actividades, pero destacamos en esta columna su visita a la biblioteca escolar del Jardín de Niños Leona Vicario, misma que fue reinaugurada y en donde la primera dama hizo una donación de cuentos infantiles, no sin antes constatar las actividades donde se promueve la lectura en la niñez.

Y ahora sí, ya para finalizar con esta columna, le comentamos que en el evento del PRI a realizarse este sábado en el salón Mediterráneo, no contará con la presencia del dirigente estatal SERGIO GUAJARDO, pero en cambio lo representará una conocida dama, cuyo nombre se maneja para una posible candidatura a senadora, con el agregado de que es gente del ex gobernador EGIDIO TORRE CANTÚ.

¿Se acuerdan de la denuncia que interpuso doña LUPITA AVECEDO en su calidad de dirigente local del PRI contra un grupito de funcionarios panistas que andaban presuntamente en actos políticos en horas de trabajo? Pues ahí tiene usted mi estimado lector que no prosperó, que las autoridades electorales no encontraron elementos para sancionar a los funcionarios panistas. Chin….doña LUPITA nada más hizo el ridículo y por lo pronto, el PAN gana su primer round al PRI en vísperas de la batalla política que viene.

Si no ven en el evento tricolor del sábado al contador JULIO PORTALES MARTÍNEZ, es que muy posiblemente tenga un pie fuera de ese instituto político, pues se supo que le insisten en coquetear MORENA y el PAN para el 2018.

lerma2002@hotmail.com