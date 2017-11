AGENDA POLITICA

A poco más de un año del arribo del panista FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA a la gubernatura, los nervios crispan a quienes creen tener derecho de estar en la lista de aspirantes tanto al Senado como a las diputaciones federales y alcaldías que estarán en juego el año entrante.

Podemos decir que sus aspiraciones son legítimas y merecen justa recompensa. Lo no aceptable es presionar con un “aquí estoy listo y puesto” o con un “recuérdeme jefe” por todos los medios posibles.

Esos son unos y los hay peores, de ahí a que el propio titular de la Secretaría General de Gobierno CÉSAR AUGUSTO VERÁSTEGUI OSTOS se vio obligado hasta cierto punto aponerle freno a los acelerados políticos, considerando que aún no son los tiempos para andar con ese tipo de calenturas y sueños guajiros.

Y tiene toda la razón porque las decisiones de quienes irán en la lista del PAN a los cargos de elección popular el próximo año aunque bien ya podrían estar analizadas, se darán a conocer a finales de diciembre o bien en enero de 2018.

En este sentido, trascendió que a varios de los alcaldes panistas les dieron permiso para ir en busca de la reelección, pero a otros, les dieron un no como respuesta a sus inquietudes políticas, puesto que andan muy pero muy mal con las cuentas públicas, además de que no cumplieron con la expectativas y la ciudadanía que confió en ellos como parte de opciones de cambio, pues simplemente no dieron el ancho, un cumplieron y les quedó grande el cargo.

Pero el problema no son los dadivosos adelantados, sino los creídos, es decir los que presumen traer la candidatura en su bolsillo, cuando la realidad es que no traen nada en el morral para dar una verdadera en la urnas.

Claro que existen nombres de aspirantes o alucinados para hacerlos trizas, pero no al grado de negarles la participación de ir por una de las candidaturas en juego.

El partido en el gobierno local sacó al PRI del poder tras una serie de promesas, propuestas y estrategias políticas que convencieron a los tamaulipecos a la hora de la elección y aunque existen sondeos y encuestas que consideran que volverán a ganar la mayoría de los cargos de elección popular que estarán en juego el año entrante, la realidad es que en algunos Distritos Federales y municipios se ve difícil que puedan cuando menos dar la batalla.

Se sabe que quieren ir por todo, es decir por las senadurías, diputaciones federales y cuando menos conservar el número de alcaldías que tienen a su poder.

De hecho en el caso del PAN, sus líderes y jefes políticos tendrán la última palabra para conjuntar un buen grupo de hombres y mujeres en las próximas candidaturas. Les lloverán las recomendaciones como lo hacen los llamados hombres del poder económico y políticos nacionales; el problema para quienes mandan en este partido es si fallan, pues la responsabilidad será solamente de ellos, no de los acelerados o de los alucinados que solamente participan en el circo u obra de teatro.

DEL ARCHIVERO…

El lado amable de la política lo encontramos en los programas sociales. Cuando de verdad se trabaja en torno a la familia nunca se acaba el agradecimiento.

Eso lo vemos en varios de los municipios tamaulipecos, pero específicamente en González, donde la presidenta del Sistema DIF González, INÉS DUARTE DE VERLAGE realiza un excelente trabajo en beneficio de las familias que menos tienen y de quienes más lo necesitan.

La señora INÉS se ha convertido en un importante apoyo a las labores que hace también el alcalde GUILLERMO VERLAGE BERRY, pues ambos dan cumplimiento a las demandas más sentidas de la ciudadanía.

Visitan escuelas, colonias y comunidades rurales donde hacen entrega de apoyos tanto a niños como a jóvenes, personas adultas y de la tercera edad, así como también inauguran y ponen en marcha obras de vialidades, de alumbrado, pero también de obras y acciones que benefician al sector salud, a la educación, a la cultura, al desarrollo económico, al deporte, entre otros.

En este primer año de gobierno, en González se ha hecho mucho con tan poco recurso, motivo por el cual una buena mayoría de la gente analiza la posibilidad de otorgarles el apoyo y respaldo para en este caso, el alcalde “MEMO” VERLAGE vaya por la reelección y de esa manera dé continuidad a las obras y proyectos que tiene para que González siga por el rumbo del progreso y desarrollo.

En cambio, ya que andamos por González, le comentamos de nueva cuenta que el diputado federal por este VI Distrito Electoral con cabecera en el Mante, ALEJANDRO GUEVARA COBOS fue objeto de un merecido reconocimiento por su gestión a favor de los productores agrícolas del sur de la entidad.

En un magno evento que se desarrolló la tarde del pasado domingo y que reunió en los terrenos de la Asociación Ganadera Local “El Centauro” a autoridades municipales, líderes campesinos de los municipios del Mante, Altamira, Aldama y González, así como a productores de oleaginosas del sur del Estado tamaulipeco, de San Luis Potosí y Veracruz, el Legislador Federal Guevara Cobos recibió un reconocimiento por su gestión y apoyo por parte del dirigente nacional de los productores de oleaginosas MANUEL GUERRERO SÁNCHEZ y en el cual se sumó el comité municipal campesino de González que dirige ALEJANDRO PÉREZ GUTIÉERREZ.

En tiempo y forma GUEVARA COBOS atendió las peticiones que le plantearon con la finalidad de lograr recursos y programas ante la SAGARPA para tractores, equipo agrícola y para proyectos de infraestructura, lo cual ya es una realidad gracias a la intervención del diputado federal priísta.

El Legislador Federal reiteró el compromiso de seguir gestionando programas y apoyos para los productores agrícolas de Tamaulipas.

Por último, le comentamos que en el Mante, el actual presidente de la CANACO, JULIO PORTALES MARTÍNEZ desató polémicos comentarios al publica este día en cuenta de Facebook la siguiente frase: “Hay que unirse, no para estar juntos, sino para hacer algo junto” de J.D. Cortés, acompañada de un saludo y una imagen con una especie de slogan # JP # El Mante.

Y es que no es ningún secreto que el ex tesorero municipal en la administración municipal de PABLO ALBERTO GONZÁLEZ LEÓN y ex gerente de la COMAPA tenga verdadero interés en participar el próximo año como candidato a la alcaldía local.

El problema es que PORTALES MARTINEZ no ha dicho si irá por el PRI, independiente o por algún otro partido político, ya que ante su ausencia en algunos eventos del tricolor y los colores que maneja en su imagen donde no usa los colores de ese partido, además de la serie de comentarios que circulan en el ámbito político local en el sentido de que MORENA y el PES estarían interesados en lanzar al presidente de la CANACO como candidato a la alcaldía de la urbe cañera.

Pero si bien hay quienes consideran que JULIO PORTALES tiene una mejor imagen como candidato ciudadano y que pueda acaparar mayor votación, la verdad es que quitarse el sello y fierro del PRI es difícil, pues no inició ayer su carrera política sino que data de muchos pero muchos años cuando incursionó en las filas del desaparecido FJR.

Tampoco consideramos que sea un mal ciudadano o un pésimo candidato, no, JULIO PORTALES tiene capital político, tiene carisma y relaciones políticas como lograr ser candidato a la alcaldía, lo único que le hace falta es decir “sí voy”. Sin miedo alguno. ¿Para qué hacerle al tío lolo?.