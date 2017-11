AGENDA POLITICA

Por Juan Antonio Lerma

Finalmente, le comentamos que a propósito del día 27 de noviembre, tenemos que a partir de ese día, JULIO SHAWER VELA ex secretario particular del ex diputado federal ex líder magisterial en Tamaulipas ENRIQUE MELÉNDEZ PÉREZ tomará las riendas de la escuela preparatoria Mante.

JULIO SHAWER, quien también pertenece a la Universidad Autónoma de Tamaulipas se convertirá en director de la Prepa Mante como parte de la limpia que se estará dando en todo lo que tiene que ver con la máxima Casa de Estudios. Nos comentan que GENARO ENRIQUEZ SOSA actual director de la Prepa seguirá ahí, pero como catedrático.

Otro posible cambio que se pueda dar después del 20 de este mes, será en el Centro Regional de Desarrollo Educativo (CREDE) en Mante, donde aún es titular la maestra ELSA MARÍA MARTÍNEZ CISNEROS, de tal forma que la maestra podría alcanzar cuando menos participar en el desfile del día 20, y después bye, bye. Su sucesora podría ser la maestra MARIBEL PIZAÑA LERMA, identificada con los vientos de cambio y con magnífica relación con el alcalde de Mante, JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA.

