AGENDA POLITICA

En estos días crecen los rumores y las versiones en el sentido de que el 27 de noviembre será la fecha en la que se dará a conocer quién será el candidato del Partido Revolucionario Institucional a la Presidencia de la República.

Recientemente, en su gira por Asia, hubo quienes le preguntaron al presidente ENRIQUE PEÑA NIETO sobre la fecha del destape del candidato presidencial de su partido para las elecciones federales del próximo año.

La respuesta de PEÑA NIETO fue la siguiente: Dijo que un 27 de noviembre se había registrado como candidato y que otro 27 de noviembre había sido cuando se reunió con el ex presidente BARACK OBAMA por primera vez, pero si a propósito de esta fecha clave se trata, le agregaríamos que un 27 de noviembre, el presidente PEÑA NIETO contrajo nupcias con ÁNGELICA RIVERA. El 27 de noviembre de 2014 lanzó en un gran evento en Palacio Nacional los 10 puntos que propuso en respuesta a los hechos de Ayotzinapa. Un 27 de noviembre de 2016, PEÑA NIETO encabezó el Consejo Político Nacional del PRI, en el cual lanzó un discurso en el que pidió a los integrantes de su partido a alejarse de visiones derrotistas.

No sabemos si el presidente sea supersticioso, pero la historia política del PRI registra otro hecho también importante a propósito de los 27 de noviembre, pues fue entre ese día y el 28 de ese mismo mes, pero del año 1993 cuando se operó la estrategia del que fue el último destape acorde con lo que el propio presidente llama la liturgia priista: En esas fechas LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA fue designado candidato presidencial por el PRI para los comicios de 1994, año en el que fue asesinado, pero la tragedia que conmovió al país se registró la tarde- noche de un 23 de marzo en la colonia Lomas Taurinas, en Tijuana, Baja California, tras finalizar un acto de campaña.

Por cierto, JOSÉ ANTONIO MEADE está marcado por el número 27, pues aunque no tiene nada que ver con noviembre, el Secretario de Hacienda nació un día 27 pero de febrero del año 1969.

¿Y qué demonios tiene que ver MEADE en todo esto? Pues nada más y nada menos que hoy tanto en el PRI como fuera de este partido, en el sector empresarial y en la cúpula política todos los caminos conducen a él, como el futuro candidato presidencial del tricolor, pero respaldado fuertemente también por gente del PAN, de otros partidos y de muchas más organizaciones y agrupaciones que ven con buenos ojos al aún titular de la Secretaría de Hacienda.

Obviamente, que el propio presidente reconoce y ha mandado claras señales de la existencia de otros aspirantes a la candidatura tricolor para disputar la presidencia de la República el próximo año como: el doctor JOSÉ NARRO, AURELIO NUÑO y MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG, sin embargo como ya lo dijimos antes, todos los caminos rumbo al destape del “encapuchado” conducen a MEADE KURIBREÑA.

Consideran que el licenciado en economía puede ser un candidato muy fuerte para competir ante el tabasqueño ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

Ya lo dijo fuerte y claro don CLAUDIO X. GONZÁLEZ, expresidente del Consejo Mexicano de Negocios (CMN) y presidente de Kimberly Clark México.

MEADE, es uno de los candidatos más fuertes, en la contienda electoral del 2018, así lo expresó, pero además recalcó- “PEPE MEADE nos va a poner la mesa de una manera que va a ser clara de lo que puede ser el gran futuro que tiene nuestro país, porque PEPE sabe hablar de lo que es México y de lo que es su aspiración hacia el futuro. PEPE es alguien que ve hacia el futuro, además es hijo predilecto de SLP, aunque se está volviendo hijo predilecto de otros lados también”.

Pero si de mensaje se trata, mire usted mi estimado lector lo que también ha dicho PEÑA NIETO en el tema del destape.

“El presidente no va a decidir quién va a ser el candidato del PRI a la Presidencia de la República, el presidente siempre tiene siempre, por supuesto una opinión importante en el priismo y el priismo lo sabe”.

Lo que sí es un hecho, es que el Partido Revolucionario Institucional tiene que elegir primero a alguien que pueda ganar el proceso y, posterior a eso, una vez que llegue al gobierno, si es que llega, que sea un buen gobernante. Algo así como si le hubiesen leído la mente a don CLAUDIO X GONZÁLEZ antes de haber dado esa importante opinión respecto al futuro candidato presidencial.

DEL ARCHIVERO…

Muchas y fuertes son las señales que el actual presidente de la CANACO MANTE JULIO PORTALES MARTÍNEZ emitió por todo el municipio, con la intención de que sean interpretadas con los diferentes códigos que la sociedad domina y que, finalmente, mostrará una intención política con miras a la presidencia municipal.

Para nadie es un secreto que JULIO PORTALES quiere ser alcalde su natal Mante, pues prácticamente su equipo de trabajo, conformado por operadores políticos y gente cercana a la ex diputada federal ROSALBA DE LA CRUZ REQUENA, así como de su yerno, ex gerente de la COMAPA Mante muy cuestionado CARLOS SÁNCHEZ VEGA, ex simpatizantes de RIGOBERTO RODRÍGUEZ RANGEL, de PEPE REYES, del ex alcalde PABLO ALBERTO GONZÁLEZ LEON y hasta del diputado federal ALEJANDRO GUEVARA COBOS lo andan candidateando y placeando por colonias y comunidades rurales de la urbe cañera.

Primero, hay que destacar que el mensaje político de PORTALES al inicio de esta semana fue su imagen que circula en redes sociales con las iniciales de JP, donde según nos comentan tiene mucho que ver el famoso vitalicio ex director de comunicación social en dos administraciones municipales (HUMBERTO FLORES y PABLO ALBERTO GONZÁLEZ), convertido actualmente en empleado de la Jurisdicción Sanitaria N. VI, pero donde realiza también una especie de enlace con medios del titular de esa dependencia doctor ABRAHAM BENAVIDES, nos referimos al colega SANTIAGO HERNÁNDEZ.

De hecho, el buen “CHAGO” acude a cada uno de los eventos políticos de JULIO PORTALES, donde lo asesora y realiza tomas fotográficas y hasta de video que después son compartidas en redes sociales por el presidente de la CANACO.

Pero ahora bien, de que sus posibilidades son reales para llegar a la alcaldía, no hay duda, pero habría que recomendarle a PORTALES MARTÍNEZ que no es bueno que se deje acompañar por auténticos chapulines y simuladores de la política, pues muchos de los que lo acompañan en sus reuniones con los seccionales se caracterizaron por traicionar a quien fue candidato del PRI a la alcaldía del Mante, ahora convertido en líder estatal del Partido Encuentro Social RIGOBERTO RODRÍGUEZ RANGEL.

Ciertamente, RIGO fue víctima de la traición y de la simulación, y ahora muchos de esos nefastos personajes andan pegados con JULIO PORTALES, pero también han sido incrustados en el Comité Directivo Municipal del PRI por la mano poderosa del diputado federal ALEJANDRO GUEVARA COBOS.

De hecho, hay quienes consideran que por un lado la estructura del PRI local viene realizando su trabajo en territorio y otro lado, el equipo de PORTALES MARTINEZ, pero lo curioso es que algunos de los integrantes del CDM forman parte del equipo de campaña del presidente de la CANACO, lo que se considera una estrategia de doble “campaña”, aunque se sabe que PEPE REYES anda exigiendo también la candidatura del tricolor para la presidencia municipal.

Y aunque el propio PORTALES MARTÍNEZ vende la idea de ser un candidato ciudadano que no tiene nada que ver con partidos políticos, la realidad es que difícilmente puede quitarle el fierro del PRI, con el agregado de que le podría ir bien si finalmente el PRI va en alianza por la alcaldía con el partido Verde, PANAL y PES, estos últimos partidos conformados por ex priistas.

Finalmente, le comentamos que a propósito del día 27 de noviembre, tenemos que a partir de ese día, JULIO SHAWER VELA ex secretario particular del ex diputado federal ex líder magisterial en Tamaulipas ENRIQUE MELÉNDEZ PÉREZ tomará las riendas de la escuela preparatoria Mante.

JULIO SHAWER, quien también pertenece a la Universidad Autónoma de Tamaulipas se convertirá en director de la Prepa Mante como parte de la limpia que se estará dando en todo lo que tiene que ver con la máxima Casa de Estudios. Nos comentan que GENARO ENRIQUEZ SOSA actual director de la Prepa seguirá ahí, pero como catedrático.

Otro posible cambio que se pueda dar después del 20 de este mes, será en el Centro Regional de Desarrollo Educativo (CREDE) en Mante, donde aún es titular la maestra ELSA MARÍA MARTÍNEZ CISNEROS, de tal forma que la maestra podría alcanzar cuando menos participar en el desfile del día 20, y después bye, bye. Su sucesora podría ser la maestra MARIBEL PIZAÑA LERMA, identificada con los vientos de cambio y con magnífica relación con el alcalde de Mante, JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA.

De hecho, se vienen algunos cambios en dependencias municipales y estatales, pero nos comentan que iniciando el 2018. Ya varemos.

lerma2002@ hotmail.com