AGENDA POLITICA

Por Juan Antonio Lerma



DEL ARCHIVERO…

Llegar al poder a través de un partido con siglas distintas a las de un partido que gobernó a lo largo de más de 80 años, no es nada fácil.

Tal son los casos de los alcaldes de González, GUILLERMO VERLAGE BERRY, del municipio de González, y JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, de Mante.

Al primero de los mencionados, no le ha sido nada fácil su recorrido en la administración pública y donde a pesar de enfrentar duras campañas de golpeteo mediático y críticas destructivas que nada bueno le aportan al desarrollo y progreso de un municipio, hasta ahora ha tenido suerte.

Y es que si algo sabe muy bien “MEMO” VERLAGE, es que el trabajo mata grilla, y que a pesar de estar limitado de recursos, ha hecho más obra pública que otros gobiernos. Eso lo sabe la gente de su pueblo y por esa razón le respaldan para que vaya por la reelección con la finalidad de que pueda tener más tiempo y pueda concluir sus proyectos y planes de desarrollo que tiene para González.

En cuanto al alcalde de Mante, JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, le comentamos que desde el inicio de su gobierno se ha visto golpeteado hasta por la gente del propio PAN, comenzando con el presidente local de ese partido y regidor RICARDO NÁJERA.

Existen evidencias donde como “representante popular” RICARDO NÁJERA se ha opuesto a algunas propuestas que el alcalde LEAL GUERRA ha presentado en las Sesiones de Cabildo, pero eso no es todo, pues también existen cabezas de grupos políticos locales que le han “pegado” duro y a la cabeza al alcalde de la urbe cañera.

La realidad es que lo han querido desestabilizar, pero hasta ahora no lo han logrado, pues el ex gerente de los ingenios azucareros de Mante y Xicoténcatl ha demostrado habilidad en el manejo del poder, en donde ciertamente a veces las cosas no le salen bien, pero a consecuencia de las sucias campañas de desestabilización que han realizado algunos miembros del partido en el poder municipal.

Es cierto que en el Mante faltan muchas acciones que le corresponden realizar a la administración municipal, pero también es cierto que se tiene muchos avances en varios aspectos y eso el alcalde LEAL GUERRA bien que lo sabe, tan así es que está consciente de que falta la obra pública que la gente quiere ver, pero reconoce que durante el cierre de este año se estará realizando mucha obra pública y acciones que mejorarán el rostro del Mante.

En diversas pláticas que hemos sostenido con el alcalde de la urbe cañera, nos ha comentado que el 2018 será un año de mucho avance y progreso y nos muestra un mapa con zonas marcadas donde se realizan actualmente y donde se construirán importantes obras, muy a pesar de que los enemigos del progreso usan cualquier pretexto para lanzar todo tipo de críticas contra el gobierno municipal.

Pero si algo hay que destacar del gobierno municipal a pesar del golpeteo mediático del que ha sido objeto desde su inicio, es el buen manejo administrativo.

En días pasados, se dio a conocer que sólo uno de los 43 municipios de Tamaulipas cumplió con la entrega del nuevo formato en materia de Ley de Ingresos.

¿Qué significa esto? Que lo anterior habla de un buen manejo administrativo y financiero que tiene el gobierno del Ingeniero LEAL GUERRA.

Así lo reconoció el propio presidente de la Junta de coordinación política del Congreso Local, CARLOS GARCÍA GONZÁLEZ, quien reconoció la importancia del cumplimiento en tiempo y forma del nuevo formato en materia de Ley de Ingresos para cumplir con lo que exige en materia de contabilidad gubernamental y la ley de disciplina financiera.

Obviamente, que existen municipios que no han podido cumplir con esta obligación, por lo cual deberán ser sancionados.

El propio legislador local lamentó también que tres municipios hayan incumplido con la entrega de esta documentación, siendo estos Méndez, Jiménez y Guerrero.

Cambiamos de municipio para dar a conocer que en Ocampo, el alcalde PEDRO JAVIER MUÑIZ CAMACHO sigue impulsando y fomentando fuertemente el deporte.

Tras realizar un recorrido por la cancha de fútbol 7, que se ubica en la unidad deportiva 20 de noviembre el alcalde MUÑIZ CAMACHO confirmó un 90 por ciento de avance en la obra, que será entregada en los próximos días junto con la remodelación iluminación e instalación de gradas.

Explicó el alcalde Muñiz Camacho que el proyecto consiste en la aplicación de pasto artificial, gradas sencillas con techo, entre otros detalles para contar con un espacio deportivo adecuado para jóvenes y adultos.

Explicó que se están realizando varias obras, las cuales deberán concluir en este mismo año para ser entregadas a la población.

De la misma manera, dijo, que ha cumplido con los compromisos que realizó ante los ocampenses y se siente satisfecho durante su labor en la administración pública.

Por último, le comentamos que los prospecto del PAN a la alcaldía de Mante siguen en movimiento, efectuando en su gran mayoría reuniones de amigos donde a conocer sus deseos de lograr la candidatura para pelear por la presidencia municipal.

Por lo pronto, el Ingeniero MATEO VÁZQUEZ ONTIVEROS sigue siendo puntero en las encuestas y sondeos, pero no solamente eso lo importante sino que también aglutina a grupos de profesionistas, mujeres y hombres que se han sumado a su proyecto político.

Otros prospectos que también muestran su corazoncito por la candidatura del PAN a la alcaldía de Mante son Don ELOY MARTÍNEZ y NOÉ RAMOS FERRETIZ.

