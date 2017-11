Agenda Política

Por Juan Antonio Lerma

DEL ARCHIVERO…

Los sondeos y estadísticas dicen que el PAN tiene una tendencia al alza, sus recientes triunfos en la entidad tamaulipeca suponen cierta solidez, pero el caso es que el PRI casi siempre gana en la mayoría de los Distritos en las elecciones federales. Si bien el PAN ha aumentado sus votos en los municipios que conforman los Distritos V y VI, esa tendencia parece errática y no consolidada. Tendrá que demostrar si su aparente fortaleza, es real en el próximo proceso electoral.

El PRI no quiere perder estos dos Distritos, y consideran que el actual alcalde de la capital del estado OSCAR ALMARAZ puede ser un gallo fuerte para la diputación federal, lo mismo sucede en el Distrito VI, con cabecera en el Mante, donde se pretende lanzar al ex alcalde, ex diputado local y actual dirigente de la CNC en la entidad, FLORENTINO AARÓN SÁENZ COBOS, a quien también le van tamaños para disputar la presidencia municipal del Mante a falta de buenos candidatos.

Y es que a ciencia cierta no se sabe si realmente ALEJANDRO GUEVARA COBOS irá por la candidatura a la alcaldía de su natal Mante o si de plano buscará ser candidato a Senador, que se dice es su proyecto real.

Tampoco es un hecho que el actual presidente de la CANACO, JULIO PORTALES MARTÍNEZ se convierta en el candidato del tricolor a la alcaldía.

Se maneja la especie en círculos políticos locales que JULIO PORTALES iría representando a otro partido político. ¿Será?.

En cambio, en vísperas de que el próximo mes de diciembre será clave en decisiones políticas, tenemos que ya empezó la guerra sucia tradicional con la intensión de bajar de la lucha electoral a conocidos personajes que traen ganas de trabajar por el Mante desde la presidencia municipal.

Un caso concreto es el del Ingeniero MATEO VÁZQUEZ ONTIVEROS, quien figura como puntero por la candidatura del PAN a la alcaldía de Mante en encuestas y sondeos.

Desde hace tiempo, MATEO VÁZQUEZ ha venido creando un liderazgo territorial, cuyo trabajo en el campo lo coloca como el favorito de Acción Nacional para disputar la presidencia municipal en las elecciones del próximo año.

Para colonos, campesinos, jóvenes profesionistas, mujeres, amas de casa, comerciantes y empresarios que lo respaldan en su proyecto, consideran que VÁZQUEZ ONTIVEROS, tiene los atributos políticos y virtudes técnico administrativas para gobernar este municipio cañero.

Obviamente, que la lista de aspirantes ha crecido y en ella, vemos perfiles impactantes también con posibilidades como: NOÉ RAMOS FERRETIZ, ELOY MARTÍNEZ, BEDA LETICIA GERARDO HERNÁNDEZ y ANUAR JOBI DIB.

Sin descartar desde luego la posible reelección del actual presidente municipal, Ingeniero, JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA.

Lo que deben de tomar muy en cuenta los operadores políticos del Ingeniero MATEO VÁZQUEZ es que si le pegan y lo siguen haciendo víctima de la guerra sucia, tan sencillo como reconocer que es por ser puntero en encuestas y sondeos y que tiene posibilidades reales de convertirse en próximo alcalde de Mante, aunque la última palabra respecto a la candidatura la tendrá el Gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA y la decisión final recaerá en los miles de electores que le han apostado al Partido Acción Nacional como opción de cambio.

A propósito, un gallo fuerte de ese partido a la diputación federal por el Distrito del Mante, lo sigue haciendo el vecino alcalde de Xicoténcatl, VICENTE JAVIER VERÁSTEGUI OSTOS, quien continúa trabajando intensamente por el progreso y desarrollo de su municipio sin distraerse en cuestiones políticas.

Lo mismo sucede también con el alcalde panista de González, GUILLERMO VERLAGE BERRY, de quien se dice, trae el sí, para ir por la reelección.

Actualmente, “MEMO” VERLAGE es blanco de ataques y guerra sucia, producto de que le ven posibilidades reales de continuar gobernando González los próximos años.

“MEMO” VERLAGE, es de la idea de que trabajo mata grilla, por lo que no se distrae en los ataques que le propinan sus adversarios políticos.

Y los que ya se andan poniendo las pilas en ese municipio, son los priistas, quien durante la semana pasada parece que ya se pusieron de acuerdo para empezar a trabajar por recuperar la presidencia municipal.

En estos días, se designará al nuevo dirigente del PRI en González, y hasta donde se sabe dicha responsabilidad caerá en la persona del ex alcalde MANUEL GONZÁLEZ PARREÑO.

El ex alcalde llegará a la presidencia del PRI a propuesta de ANDRÉS NUÑEZ RAMOS y respaldada por ex presidentes municipales y aspirantes a la candidatura por la alcaldía como la señora, BETY NADOLPH DE ORTEGA, OSCAR BERNAL MAYORGA y ALEJANDRO PÉREZ GUTIÉRREZ.

Por cierto, el ex alcalde ANDRÉS NUÑEZ también es aspirante a la candidatura del PRI a la alcaldía de González, quien se tendrá que poner de acuerdo con el resto de sus compañeros para sacar candidato o candidata de unidad, pues los tiempos políticos no alcanzan como para ir a una consulta a la base.

Por otro lado, y como nueva opción del PAN a la alcaldía de ese municipio figura también JAVIER CASTILLO, quien en estos días ha hecho crecer su proyecto político.

Ya por último, les comentamos que desde la semana pasada salió humo blanco en el PRI nacional. Se publicó la Convocatoria para la elección y postulación de su candidata o candidato a la Presidencia de la República.

Ahora resulta que son muchos los nombres de personajes de carne y hueso que pudieran abanderar al partido tricolor por conservar Los Pinos.

Pero bueno, de un momento a otro sabremos quién será la buena o el bueno del PRI a la Presidencia de la República, por lo pronto les compartimos la convocatoria para la selección del candidato o candidata.

El 4 de diciembre será el día para dar garantía de audiencia a los participantes, mientras que el 5 de diciembre la Comisión de Procesos Internos, deberá emitir el dictamen de procedencia.

Las precampañas se llevarán a cabo del 14 de diciembre al 11 de febrero y el 18 de febrero se llevaría a cabo la Convención de Delegados que elegiría al candidato o candidata presidencial priista.

Por lo pronto, se supone que ya deben de estar renunciando a sus cargos y levantando la mano quienes van por la candidatura tricolor para disputar Los Pinos el próximo año. Ya veremos.

