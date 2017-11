AGENDA POLÍTICA

Ciertamente, el nuevo Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ tiene enormes retos enfrente una vez que a partir de este jueves tome las riendas de la Máxima Casa de Estudios.

SUÁREZ, ofrece un modelo de universidad basado en la “docencia de calidad, la potencia investigadora, la proyección internacional, una presencia clave en el entorno cultural y social, así como la formación de útiles y buenos profesionistas.

“De que sirve que egresen tantos jóvenes, titular a tantos jóvenes, tantos programas y tantas maestrías si en el contexto del Tamaulipas que queremos que sea, habrá que preguntar si esto da mejor estabilidad social o aumenta el producto interno bruto de los tamaulipecos, que mejores el empleo o atrae más inversiones extranjeras”, ha comentado en entrevista el nuevo Rector de la UAT a diversos medios de comunicación.

Y reconoce- “El reto es que seamos útiles, que lo que estemos haciendo sea útil, lo que tenemos que hacer como institución es formar buenos profesionistas, los que requiere Tamaulipas, esto va más allá si se estamos en el primer lugar o en el quinto hay que ver si estamos cumpliendo nuestro trabajo, si no lo estamos cumpliendo y si lo estamos cumpliendo hay que ver si lo estamos haciendo bien”.

Sabemos también de la preferencia del Rector JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ para que la UAT sea una universidad más abierta, más participativa y mejor en la que se dignifique la labor del docente y se apoye a todos los grupos de investigación. Eso se lo escuchamos en sus eventos de campaña y es uno de los tantos retos que se ha fijado para el desarrollo y crecimiento del campus.

Mantener que no es poco, incluso mejorar, los datos de empleabilidad de los universitarios tamaulipecos, será otro de los retos que tendrá que marcar el nuevo rector.

La UAT siempre ha presumido del talento que sale de sus aulas y eso lo sabe también el nuevo Rector, por lo que redoblar los esfuerzos en la preparación de los estudiantes para que sean útiles a la sociedad, será uno de los principales objetivos.

De tal forma, que a partir de hoy aún hay mucho por trabajar al interior de la Máxima Casa de Estudios, donde se tiene la certeza de que muchas cosas habrán de cambiar, además de una necesaria limpia que requiere en muchas áreas la Universidad Autónoma de Tamaulipas en cuanto a su personal directivo y docente se refiere.

Por lo pronto, el Rector saliente ETIENNE PÉREZ DEL RÍO rendirá su último informe y posteriormente, el Ingeniero SUÁREZ FERNÁNDEZ rendirá protesta como nuevo Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Los vientos de cambio habrán llegado ya a la Máxima Casa de Estudios.

En este importante evento, se contará con la presencia del Gobernador tamaulipeco FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA y parte de su gabinete.

DEL ARCHIVERO…

Surge de último momento el nombre de ALBERTO ALARCÓN, quien actualmente es dirigente de la CNPR, organización cañera ubicada en Loma Alta, municipio de Gómez Farías como un fuerte prospecto del Partido Acción Nacional (PAN) a la alcaldía de Mante.

ALARCÓN, lo mismo que CÉSAR GARNIER también dirigente de la CNPR, pero en El Mante fueron de los invitados especiales por el Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA a presenciar el desfile del pasado 20 de noviembre.

ALBERTO ALARCÓN, es muy cercano a los hermanos VICENTE y CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS, pero también con excelente relación con el mandatario tamaulipeco.

Interesante, el surgimiento de ALBERTO ALARCÓN como prospecto fuerte y serio del PAN a la alcaldía de Mante, cuando a escasas semanas se definirá al candidato de este instituto político, donde además figura como puntero en las encuestas MATEO VÁZQUEZ ONTIVEROS, y donde de igual forma se encuentran en espera de ser llamados por el partido NOÉ RAMOS, BEDA LETICIA GERARDO y ELOY MARTÍNEZ, sin descartar la posible reelección del actual alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA.

En cambio, nos llega información de último momento en el sentido de que el Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó remover al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral de Tamaulipas, ALFONSO GUADALUPE TORRES CASTILLO por su filiación con el Partido Acción Nacional.

En el cargo como encargado de despacho lo sustituye MIGUEL ÁNGEL CHÁVEZ GARCÍA, miembro del Servicio Profesional del INE, quien se desempeñaba en un Consejo Distrital en la entidad.

Recientemente, TORRES CASTILLO había desestimado los señalamientos de los partidos políticos respecto a su militancia partidista y sostuvo no estar impedido para desempeñar el cargo, pero finalmente el INE decidió darle “tronco”.

Cambiamos de tema para pasar al vecino municipio de Ocampo, donde por un lado verdaderos panistas han mostrado inconformidad por el hecho de que el ex alcalde VICENTE GUERRERO haya alcanzado un cargo público cuando la idea era no darle chamba a ex priistas, pero por otro lado llama mucho la atención el crecimiento político que está teniendo MELCHOR BUDARTH BAEZ, quien está siendo respaldado e impulsado por grupos políticos locales, comisariados, campesinos, mujeres y jóvenes para que vaya por la candidatura del Partido Acción Nacional a la Presidencia Municipal.

En el proceso electoral del año pasado, MELCHOR DUDARTH buscó ser candidato del PRI a esa alcaldía del llamado vergel tamaulipeco, pero la suerte no le favoreció y se fue apoyar a los vientos del cambio.

Hoy, busca que la cúpula del PAN le dé la oportunidad de ser candidato a la alcaldía, y es ahí, donde está teniendo buenas respuesta ciudadana, pues es realmente el gallo que puede dar la batalla a la posible reelección del alcalde priista PEDRO JAVIER MUÑIZ CAMACHO. En próxima columna ampliaremos el tema.

En otro municipio cercano como lo es Nuevo Morelos, tenemos que el actual alcalde TONY RIVERA está siendo respaldado por su gente para ir en busca de la reelección, pero lamentablemente nos dicen que el PRI de SERGIO GUAJARDO le está negando la oportunidad de volver a participar, pues se dice que le han hecho saber que la candidatura tricolor podría ser para una mujer o un joven.

Todo parece indicar que el tricolor está dispuesto a entregar esta plaza a los azules, pero no así en González, donde hay dos fuertes contendientes a la alcaldía.

Primero la posible reelección del alcalde GUILLERMO VERLAGE BERRY, o la designación directa de JAVIER CASTILLO, de quien ya hemos comentado aquí, que está teniendo buena respuesta ciudadana a su proyecto político.

En tanto que en el PRI González, donde la próxima semana le darán nombramiento al ex alcalde MANUEL GONZÁLEZ PARREÑO como dirigente local de ese partido, se tendrán que poner de acuerdo entre BETTY NALDOLPH DE ORTEGA, ANDRÉS NUÑEZ RAMOS, OSCAR BERNAL y ALEJANDRO PÉREZ GUTIÉRREZ para sacar candidato único a la presidencia municipal.

En el Mante, donde el diputado federal ALEJANDRO GUEVARA COBOS ha tomado el control absoluto del PRI, es un hecho que dará la batalla electoral, pues gente de su grupo político ya empezó a recuperar la estructura que fue abandonada y olvidada hace un año, cuando el PAN les dio una paliza en las urnas.

ALEJANDRO GUEVARA, es un excelente operador político, no conoce otra cosa en política que la de ganar ganar, por lo que seguramente trabajará para recuperar la plaza, siendo hasta la duda quién pudiera ser el candidato o candidata a la alcaldía, pues de los dos que se mencionan JAIME ARIEL TORRES CASTILLO y PEPE REYES GUEVARA, la militancia tricolor lo ha tomado como auténticas payasadas y chistoretes de muy mal gusto.

Por último, le comentamos que la presidenta del Sistema DIF Xicoténcatl, NOEMY GONZÁLEZ DE VERÁSTEGUI está invitando a la ciudadanía en general o a quien tenga la necesidad de adquirir lentes y realizarse exámenes de la vista con el 50% de descuento.

Los interesados podrán acudir este jueves y viernes con horario de 8:00 am a 03:00 pm, a las instalaciones del DIF Xicoténcatl.