AGENDA POLÍTICA

Ciertamente, el 1 de julio de 2018, nuestro país vuelve a otra cita sexenal para definir su futuro. La disyuntiva será optar por un rumbo serio y ordenado, frente a la esperanza de lo nuevo.

Por lo pronto, ya conocemos a quienes serán los candidatos de los principales partidos políticos a la Presidencia de la República.

Ya sabemos también que por tercera vez, el tabasqueño ex jefe de Gobierno, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR buscará la Presidencia de la República, por lo que alista su registro ante su partido MORENA para este próximo 12 de diciembre.

Aunque no por muchos puntos arriba del PRI, MORENA y LÓPEZ OBRADOR, se mantienen en primer lugar de preferencias.

Hasta donde sabemos, el método para elegir al candidato presidencial de MORENA sería por medio de una encuesta, pero además cualquier otro militante de ese partido podrá apuntarse como precandidato.

“La tercera es la vencida”, así dice LÓPEZ OBRADOR, de quien hay que recordar la primera vez cuando contendió en 2006 por la presidencia y perdió en una elección muy cuestionada con FELIPE CALDERÓN HINOJOSA. Seis años después volvió a contender y quedó de nuevo en segundo lugar, por detrás del actual mandatario priista ENRIQUE PEÑA NIETO.

El 12 de diciembre es un día “semiferiado” en nuestro país, ya que es día de la Virgen de nuestra señora de Guadalupe.

Por lo pronto, y aunque ya sabemos que para el PRI, el PAN y hasta para el PRD, el enemigo a vencer en esta próxima elección federal es LÓPEZ OBRADOR, quien vuelve a ser blanco de críticas y ataques por directivos y actores de esos partidos políticos tras sus declaraciones polémicas emitidas apenas el fin de semana pasado, cuando planteó ofrecer amnistía a los líderes de los cárteles de la droga, con el supuesto fin de que se termine la violencia y se garantice la paz en el país.

LÓPEZ OBRADOR fue cuestionado sobre el tema y dijo que lo va a plantear y que lo está analizando, con el agregado de todo el menú de opciones que nos ha venido ofreciendo desde años como aspirante a la Presidencia de la República para tener un mejor futuro y acabar de una vez por todas con la llamada mafia del poder.

En cambio, arropado por la cúpula y militancia priista, JOSÉ ANTONIO MEADE KURIBREÑA se registró la tarde del pasado domingo a la candidatura presidencial del tricolor.

En la ceremonia protocolaria que se efectuó en la sede nacional del PRI, y en un discurso de aproximadamente 30 minutos, MEADE KURIBREÑA (quien no milita en el PRI)- prometió continuidad respecto al gobierno de ENRIQUE PEÑANIETO, a quien elogió como “el arquitecto del cambio”, aunque también dijo que su partido debe tener autocrítica.

“Apostamos por la experiencia y no por la ocurrencia, por el conocimiento y no por el enfrentamiento, por la preparación y no por la improvisación, en los programas, no en los caprichos; en las instituciones y en la ley, y no en las profecías. Las revelaciones no pueden sustituir el esfuerzo, la preparación y el trabajo”, así lo dijo MEADE, quien continuó aplaudiendo al presidente PEÑA NIETO, por su “talento y sensibilidad” para transformar al país, en ámbitos como el energético, y crear en su administración más de 3 millones de empleos.

Bueno, así fue el discurso del ex Secretario de Hacienda, porque sobre la realidad actual que vivimos, mi estimado lector la conoce muy bien a la perfección. A Usted le tocará decidir en su momento.

Hay que agregar que el Frente Ciudadano por México está por definir a su candidato presidencial, y ya veremos qué sucede finalmente entre los principales tiradores a esa candidatura: MIGUEL ÁNGEL MANCERA, RICARDO ANAYA y RAFAEL MORENO VALLE.

Veremos también si finalmente JAIME “EL BRONCO” RODRÍGUEZ CALDERÓN le gana la candidatura independiente a MARGARITA ZAVALA DE CALDERÓN.

Todos estos personajes se enfrentarán a una sociedad agraviada, enfurecida con el poder y que ha mostrado su rechazo fuertemente a los políticos en general sean del color que sean.

Una buena mayoría de la sociedad mexicana está hasta el tope de la corrupción, la inseguridad, el saqueo y la impunidad. Una sociedad como bien lo dijera LUIS DONALDO COLOSIO en aquel polémico discurso del 23 de marzo de 1994- Una sociedad con hambre y sed de justicia, de campesinos que aún no tienen las respuestas que merecen, de trabajadores que no encuentran los empleos ni los salarios que demandan, de jóvenes que enfrentan todos los días la difícil realidad de la falta de empleo, que no siempre tienen a su alcance las oportunidades de educación y de preparación, de mujeres que aún no cuentan con las oportunidades que les pertenecen, de empresarios, de la pequeña y la mediana empresa, a veces desalentados por el burocratismo, por el mar de trámites, por la discrecionalidad en las autoridades, una sociedad angustiada por la falta de seguridad, ciudadanos que merecen mejores servicios y gobiernos que les cumplan. Ciudadanos que aún no tienen fincada en el futuro la derrota; son ciudadanos que tienen esperanza y que están dispuestos a sumar su esfuerzo para alcanzar el progreso. Esa sigue siendo una realidad que a diario seguiremos viendo en las calles de nuestro México lindo y querido.

DEL ARCHIVERO…

Apenas el pasado fin de semana la Diputada Federal priista por Nuevo Laredo, Tamaulipas, YAHLEEL ABDALÁ CARMONA rindió su informe de actividades legislativas en la que además de destacar los logros y beneficios sociales para los municipios de su Distrito, habló también de las gestiones ante el Gobierno Federal para apoyar económicamente a las ciudades que están bajo su jurisdicción.

En el evento, se hizo presente el alcalde panista de esa fronteriza ciudad, ENRIQUE RIVAS CUELLAR, diputados federales, alcaldes, empresarios, comerciantes, políticos y sociedad en general, quienes reconocieron y aplaudieron el trabajo legislativo de YAHLEEL, quien también fue señalada como una carta fuerte para el Senado de la República por parte de la Secretaria General del CDE del PRI, AIDA ZULEMA FLORES PEÑA.

“Ahorita las mujeres jugamos un papel muy importante y la compañera YAHLEEL ABDALÁ ha fijado en la Cámara de Diputados una postura, sobre todo en los temas fronterizos que nos permiten tener en ella a una gran aliada, además del gran trabajo legislativo que ha venido realizando en el Distrito 1”, dijo FLORES PEÑA.

Por cierto, también se hizo presente el legislador EDGARDO MELHEM SALINAS, quien es fuerte aspirante a la candidatura del tricolor para el senado, lo mismo que ENRIQUE CÁRDENAS DEL AVELLANO, y el también legislador federal mantense ALEJANDRO GUEVARA COBOS, aunque hay quienes consideran que GUEVARA estaría más interesado en participar como candidato del PRI a la alcaldía de su natal Mante.

De hecho, el legislador continúa realizando intensos trabajos de fortalecimiento con seccionales y estructuras territoriales del tricolor en colonias y comunidades rurales de la urbe cañera.

Pasando a otros temas, le comentamos que el pasado fin de semana, el vecino municipio de Ocampo, estuvo de fiesta con la realización del Festival Internacional de Danza “Bailando por la Huasteca”, donde participaron grupos locales, estatales y extranjeros de países como Colombia y Ecuador, a quienes el presidente municipal PEDRO JAVIER MUÑIZ CAMACHO reconoció y agradeció por llevar alegría, buena música, danza y cultura.

Acompañado por su esposa MARGARITA COMPEAN GARCÍA, miembros del Cabildo y servidores públicos, el alcalde PEDRO JAVIER MUÑIZ CAMACHO al final de la presentación de los diversos grupos que participaron en este festival recibieron un reconocimiento, donde destaco y agradeció que hallan traído hasta su municipio parte de su acervo cultural que fue del agrado de las familias del llamado vergel tamaulipeco.

En temas locales, tenemos que el gobierno del Estado, a cargo de FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, y el gobierno municipal, del Ingeniero JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, así como el Sistema DIF Mante que preside la maestra JUANITA LARA DE LEAL, llevaron a cabo una Brigada más de Servicios Asistenciales “Un gobierno cerca de ti”, gracias a las cuales, se han otorgado gran cantidad de servicios gratuitos y beneficios a cientos de familias de las distintas Colonias y Ejidos de El Mante.

En esta Jornada que se realizó en el campo deportivo del Ejido Triunfo #2 de la Zona Temporalera, se contó con la presencia de las Secretarías de Salud, Bienestar Social, ITEA, Auditoría Fiscal, Servicio Estatal del Empleo, Oficina Fiscal, ITAVU, Jóvenes Tamaulipas, Fondo Tamaulipas, Tec. Mante, Hospital General, Registro Civil, COEPRIS, y Protección Civil, con esta actividad, el Gobierno del Cambio una vez más reitera su compromiso con las familias del Mante.

La inauguración del evento estuvo a cargo del presidente municipal, JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, acompañado por la licenciada LORENA GUADALUPE VERÁSTEGUI OSTOS, Delegada Regional de Bienestar Social, entre otros funcionarios invitados.

Finalmente, les comentamos que en el vecino municipio de Xicoténcatl, la Navidad llegó a ese municipio con el tradicional encendido del árbol navideño.

El Presidente Municipal VICENTE JAVIER VERÁSTEGUI OSTOS, acompañado de su esposa la Presidenta del Sistema DIF Municipal NOEMY GONZÁLEZ DE VERÁSTEGUI, la tarde del pasado viernes llevaron acabó el encendido del tradicional pino navideño, así como la iluminación de toda la plaza principal, con adornos alusivos a la fiestas decembrinas.

Durante este acto emotivo, el alcalde VICENTE VERÁSTEGUI y su esposa NOEMY GONZÁLEZ DE VERÁSTEGUI desearon a los presentes, que durante estas fechas reine en todos los hogares el amor, la paz, armonía y que las familias pasen una excelente navidad y un feliz año nuevo.

“Son fiestas que nos inundan el corazón de alegría y felicidad, momentos únicos, especiales que se vislumbran en el rostro de nuestros niños, ellos como símbolo de armonía, momentos que además se comparten con los amigos, conocidos y desde luego con la familia en el hogar”.