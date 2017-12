AGENDA POLÍTICA

El Gobernador del Estado, FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA y su esposa MARIANA GÓMEZ DE GARCÍA CABEZA DE VACA, se encuentran listos para iniciar una gira por ocho municipios de la entidad, donde encenderán pinos navideños y donde también pondrán en funcionamiento las pistas de patinaje sobre hielo; una de las novedades de las que podrán disfrutar las familias tamaulipecas.

Con este tipo de acciones, prácticamente dará inicio a la temporada navideña a partir de este jueves 7 de diciembre con la puesta en marcha del programa “¡Viva la Navidad! En Tamaulipas brilla la luz de la esperanza”.

De acuerdo a la agenda del mandatario estatal para la realización de esta gira por ocho municipios de la entidad, el encendido del pino navideño y apertura de la pista de hielo, iniciará en Reynosa, Tamaulipas el día 7 al filo de las 5 de la tarde en el parque cultural, donde además se presentará un programa musical de parte del Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes (IRCA).

La nueva atracción que trae el gobierno de los llamados vientos de cambio es lo de la pista de hielo, siendo un show que se ofrecerá para los asistentes.

El Gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA y su esposa MARIANA GÓMEZ DE GARCÍA CABEZA DE VACA recorrerán en 4 días los 8 municipios para el encendido del pino navideño, primero siendo el municipio a visitar su natal Reynosa y posteriormente a la Ciudad y puerto de Matamoros.

El viernes 8 de Diciembre, el programa dará inicio en los municipios de Altamira, Madero y Tampico, respectivamente a las 4:30, 6:15 y 8:15 de la noche, mientras que el sábado 9 de Diciembre, en Ciudad Mante, la ceremonia comenzará a las 5 de la tarde.

En Mante, el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA dio a conocer que prácticamente ya todo se encuentra listo para recibir de nueva cuenta al mandatario tamaulipeco, así como a su esposa e integrantes de su gabinete que podrían acompañarlos en el encendido del pino navideño y la puesta en marcha de la pista de patinaje sobre hielo, que ya han sido instalados, pero que faltan por concluir algunos detalles.

“Estamos haciendo la invitación a las familias del Mante para que conozcan, participen y disfruten de esta nueva atracción que será la pista de patinaje sobre hielo, además de algunos números musicales que se presentarán durante el encendido del pino navideño”, nos declaró el alcalde LEAL GUERRA.

Cabe señalar que también este próximo sábado, se realizará el encendido del pino y apertura de la pista de hielo en Ciudad Victoria a partir de las 7 de la tarde, siendo en la capital donde el mandatario y su esposa concluirán esta gira “¡Viva la Navidad! En Tamaulipas brilla la luz de la esperanza”.

Este programa tiene como propósito celebrar de una manera armónica y familiar y en un ambiente de paz, las fechas decembrinas de gran significado para las familias tamaulipecas.

DEL ARCHIVERO…

A propósito, durante el desarrollo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, celebrado en la capital del estado, evento que fue encabezado por el Gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA y su esposa, la presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, MARIANA GÓMEZ DE GARCÍA CABEZA DE VACA y donde se presentó el nuevo Modelo Social de Atención para este sector, el cual sustituye al antiguo modelo médico- rehabilitador para dar paso a una estrategia basada en la opinión y necesidades de la población objetivo, se hicieron presentes los alcaldes de esta región sur de la entidad junto a sus respectivas esposas.

El alcalde de González, GUILLERMO VERLAGE BERRY y su esposa INÉS DUARTE DE VERLAGE asistieron a la ceremonia efectuada en el Centro Deportivo Juvenil que encabezó el Ejecutivo Estatal.

VERLAGE BERRY, aseguró que su administración municipal y el DIF González se unieron a la convocatoria del mandatario y su esposa a fin de unir esfuerzos en favor de las personas con algún tipo de discapacidad para que gocen plenamente de sus derechos.

También asistieron el alcalde de Xicoténcatl, VICENTE JAVIER VERÁSTEGUI OSTOS y su esposa NOEMY GONZÁLEZ DE VERÁSTEGUI, lo mismo que el alcalde de Mante JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA y su esposa, la maestra JUANITA LARA DE LEAL.

Por cierto, estas dos parejas de autoridades municipales hicieron entrega de mochilas y útiles escolares del programa “A la escuela con mis útiles escolares”.

LEAL GUERRA y su esposa JUANITA LARA DE LEAL encabezaron un evento en la escuela primaria Juan B. Tijerina, donde en presencia de directivos de la institución educativa, maestros, alumnos y padres de familia hicieron entrega de 800 mochilas con sus útiles escolares.

En este sentido, el alcalde de Mante agradeció el respaldo del Gobernador, ya que gracias al interés por apoyar la educación, se han destinado recursos sin precedente de 42 MDP con beneficios a 12 mil alumnos del municipio.

En Xicoténcatl, el alcalde VICENTE VERÁSTEGUI OSTOS, acompañado por funcionarios del sector educativo y en un evento que se desarrolló en el Auditorio Municipal, en presencia de alumnos de diversas instituciones educativas, maestros y alumnos hizo entrega de mochilas y útiles escolares a un promedio de 4 mil 200 alumnos de nivel preescolar, primarias, secundarias, telesecundarias y el centro de atención múltiple de este municipio, los que recibieron su mochila y un paquete didáctico que contenía cuadernos, colores, estuches de geometría y calculadoras.

De igual forma, el alcalde VERÁSTEGUI OSTOS agradeció el respaldo del mandatario al sector educativo de Xicoténcatl, donde se han construido techumbres, aulas, desayunadores, entre otras obras de gran importancia.

En cambio, pasamos a otro municipio, donde todo parece indicar que los enemigos del progreso y desarrollo que está teniendo hoy más que nunca Nuevo Morelos, el alcalde TONY RIVERA es blanco de críticas destructivas y una especie de “guerra sucia” que se ha desatado no solamente contra su persona sino también contra su esposa MARISELA NÁJERA CEDILLO.

Y es que esta pareja presidencial pertenecientes al Partido Revolucionario Institucional han realizado una muy positiva función como autoridades de Nuevo Morelos.

Pero seguramente, los comentarios surgidos contra el alcalde TONY RIVERA son malintencionados, infundados, algunos con dolo y evidentes matices políticos-electorales de manera aviesa, tomando en cuenta que el año próximo es político, y que ya algunos personajes que no quieren aceptar el progreso, avance y desarrollo que está teniendo Nuevo Morelos les pegan a las autoridades a sabiendas de que el propio alcalde tiene posibilidades reales de ir por la reelección y no por capricho o ambición personal sino porque la mayoría de la población reconoce que se tienen avances en educación, en salud, en vivienda, en caminos rurales, en mejores vialidades, en alumbrado, en deporte, en el sector agrícola y en muchos otros rubros, gracias a las gestiones que el alcalde TONY RIVERA ha realizado ante el Gobierno Federal y ante el Congreso de la Unión, lo cual le ha permitido aterrizar programas y recursos para avanzar en todos esos aspectos.

De tal forma, que el alcalde TONY ESPINOSA está más fuerte y sólido que nunca, y que ni la adversidad ni las críticas destructivas detendrán el progreso y el avance que hoy se tiene en el municipio de Nuevo Morelos.

Por último, les comentamos que el que ya dio color respecto a la aspiración por la presidencia municipal del Mante fue JULIO PORTALES MARTÍNEZ.

Resulta que el actual presidente de la CANACO, con excelentes relaciones en esa organización a nivel nacional y estatal, pero también con padrinos políticos poderosos se dejó ver el pasado sábado en la capital del estado durante el desarrollo de la Sesión Extraordinaria del Consejo Político Estatal del PRI durante el registro de JOSÉ ANTONIO MEADE como precandidato presidencial.

JULIO PORTALES, no se había acercado a los eventos del PRI Mante, por lo que durante buen tiempo se manejó la versión de que buscaría ser candidato independiente o bien iría por el PES o por MORENA a la alcaldía para el 2018, pero el ex tesorero municipal y ex gerente de COMAPA Mante ya dio color.

La señal es muy clara, JULIO PORTALES ya se empieza a dar baños de PRI y la cargada tricolor no tardará mucho en darse a favor, de hacerlo suyo para que sea el abanderado a la alcaldía. De tal manera que es claro que los priistas de la urbe cañera podrían ya tener un fuerte gallo a la presidencia municipal y se dejan de payasadas los que andan promoviéndose como los salvadores de ese partido para el futuro como lo son PEPE REYES y JAIME ARIEL TORRES.