AGENDA POLÍTICA

Por: Juan Antonio Lerma

• Yo no olvido el año viejo

• Investigan “Guerra sucia” en el PAN

• Las candidaturas, a la vuelta de la esquina

Yo no olvido el año viejo porqué me ha dejado cosas muy buenas. Experiencias positivas y negativas que me ayudaron a madurar en la vida- buena (al menos para mí), un año en el que aprendí de mis experiencias, un año en el que aprendí todo lo que pude de mi trabajo y en donde di lo mejor de mí, conocí mucha gente nueva, conocí verdaderamente a mis amigos y a mis NO amigos, lloré y sonreí por amor, extrañé, abracé y besé como nunca. Le dije a los míos cuánto los amaba y lo importantes que son para mí.

Un año viejo donde agradezco a quienes pasaron por mi vida, gracias a ti que me hiciste cambiar y mejorar algo de mí que no estaba bien, de verdad, agradezco a cada una de las personas con las que me topé el 2017, todas me enseñaron algo y a todas las llevo conmigo.

Ciertamente, también extraño las fiestas de diciembre. Pero el tiempo pasa, la vida sigue y hay que darle para adelante en todo lo que venga, siempre de la mano de Dios. Bienvenido sea mi 2018, mi libro en blanco que esperé con ansías escribir 365 nuevas páginas llenas de todo.

Amigos lectores, gracias a Dios estamos de regreso en este espacio llamado Agenda Política. Estamos sin duda en un año de suma importancia, donde se avecinan importantes acontecimientos políticos. Que sus propósitos para este 2018 se basen en ayudar al que menos tiene, en hacer sonreír a alguien, en ser más amable, en agradecer y sobre todo, en ser feliz. Pero mi petición para los políticos es que ya no impulsen guerras sucias ni odios, pero también que no digan mentiras y que no prometan lo que no van a cumplir. ¿Es mucho pedir?.

Como quiera que sea. Les deseo el mejor año de su vida.

Pero ya entrando en materia de grilla, que es lo que nos ocupa, al menos a este escribano, ciertamente arranca un nuevo año y con él, la esperanza de mejorar en muchos aspectos.

¿Fue el 2017 un año positivo para usted? Usted mismo mi estimado lector tiene la respuesta en sus manos.

Para muchos, la inseguridad sigue siendo un verdadero problema existe, aunque para otros se han dado avances positivos, al menos aquí, en nuestra querido Tamaulipas, pero falta mucho por hacer en cuestiones de empleo, de inversiones, de turismo, de infraestructura carretera, y de muchas cosas más que desde décadas han demandado y exigido los tamaulipecos y si a ello se le suma que los tiempos electorales se acercan, pues significa que arranca el reagrupamiento del ajedrez político en esta entidad, con muchas dudas, con incertidumbre, pero siempre con el deseo de muchos de pagar para que los alquilen.

Es muy claro que en el gobierno del estado, así como en el Congreso local y en la mayoría de los municipios a partir de la próxima semana se darán algunos cambios, pues muchos ya no regresarán a sus respectivas chambas debido a que seguramente se irán a competir por las candidaturas para senadores, diputados federales y alcaldes.

En este año 2018 los mexicanos elegiremos nuevas autoridades que sin duda trabajarán con ahínco para mejorar las condiciones de vida de los habitantes identificando y construyendo caminos de acción que nos permitan llevar estabilidad y bienestar a nuestras familias.

El gobierno de ENRIQUE PEÑA NIETO cerró un año sin logros ni aciertos, a pesar de que las circunstancias que enfrenta el país exigen ir hacia adelante y construir los espacios y entornos desde los cuales cada quien puede materializar sus propios sueños.

Nuestro país requiere de una transformación estructural porque su desarrollo depende de instituciones modernas y eficientes, en todos los órdenes y poderes de gobierno: capacidad técnica y profesional, pero también solvencia en términos de legitimidad y credibilidad.

Las próximas elecciones de julio los ciudadanos retomarán las riendas de sus vidas y por medio de su decisión en las urnas intentar jalar las orejas a los partidos políticos y candidatos para que tomen acción e impulsen verdaderamente los cambios urgentes que saquen al país del subdesarrollo, pobreza, desigualdad, exclusión e inequidad social.

Si existe algo que irrite y enoje a la mayoría de la sociedad, son las mentiras, la guerra sucia, las descalificaciones, las payasadas y la incongruencia, además de las falsas promesas.

Tanto se ha dicho que se ha mejorado la situación en nuestro país, cuando vemos la realidad en los descarados aumentos a los artículos de primera necesidad y en los combustibles.

Esto supone que el país necesita, recuperar la economía, equilibrar las cuentas fiscales, mantener el control sobre la inflación, y aumentar la creación de empleos, entre los retos más urgentes que tienen por delante quien encabece el próximo gobierno, ya sea JOSÉ ANTONIO MEADE, RICARDO ANAYA o ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, porque a decir, verdad, la pelea electoral será entre estos tres controvertidos y polémicos personajes.

DEL ARCHIVERO…

El Partido Acción Nacional en Tamaulipas a cargo de ISMAEL GARCIA CABEZA DE VACA y de FRANCISCO ELIZONDO dio a conocer en días pasados que a más tardar el 13 de este mes, emitirá la convocatoria “por invitación” para designar a sus candidatos a las 43 alcaldías de la entidad.

Es decir, que la designación de los candidatos azules para las alcaldías, está prácticamente a la vuelta de la esquina, por lo que muy seguramente a estas fechas, el CDE del PAN ya debe de tener todo “planchado” no solamente en cuanto a los hombres y mujeres que los representarán como candidatos a las alcaldías sino también para las senadurías y diputaciones federales.

Y aunque los del PAN ha dicho que van por todo lo que esté en juego en nuestro estado, lo que se ve, es que están más interesados en no perder las alcaldías que desde el año pasado están bajo su control que en ganar diputaciones y senadurías, aunque hay quienes consideran que de esos cargos se podrían repartir sin ningún problema entre el PRI y los azules. Suponen que irían a michas, pero no así, en las alcaldías, donde el partido en el poder quiere tener el control mayoritario.

Esto también quiere decir que una buena cantidad de alcaldes azules tendrían luz verde para ir por la reelección.

Pero no todos, puesto que según lo declarado por KIKO ELIZONDO no hicieron bien su trabajo como gobernantes y por ende no garantizar el triunfo.

Por lo pronto, nombres van, nombres vienen y la realidad que no hay nada oficial hasta que los dirigentes de los respectivos partidos políticos lancen sus gallos al terreno.

“No vamos a postular a alguien que no nos garantice el triunfo electoral”. Así lo dijo don KIKO ELIZONDO, quien trae la encomienda de quien manda en Acción Nacional de ganar todo lo que se pueda.

Obviamente, que el PRI de SERGIO GUAJARDO no se quiere quedar de “brazos cruzados” y considera lanzar jóvenes y damas en las candidaturas, pues dice que así, garantizan el triunfo electoral. ¿Será?.

En cuanto hace a la grilla política de nuestro Mante querido, los analistas políticos consideran que la candidatura del PRI para la alcaldía podría quedar entre el actual diputado federal ALEJANDRO GUEVARA COBOS, quien aseguró que entre el 15 o el 20 decide si participa en lo local o se va en apoyo de MEADE a la capital del país, así como JULIO PORTALES MARTÍNEZ, aunque a este último personaje muchos lo ven como candidato en otros partidos políticos.

En el PAN se habla de la posible reelección del actual alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, pero hasta ahora no ha dado señales claras al respecto.

Sin embargo, un puntero en encuestas y sondeos sigue siendo MATEO VÁZQUEZ ONTIVEROS, a quien le han orquestado campañas sucias y de serios ataques, a sabiendas de que es el fuerte del PAN, pero hasta ahora le han hecho lo que el aire a Juárez.

Todo parece indicar que el líder del proyecto M, será el candidato del PAN a la alcaldía de Mante, aunque tampoco se puede dar por descartado ninguna sorpresa.

Lo que sí, reconocen los azules, es que con MATEO VÁZQUEZ hay garantía de triunfo electoral.

Por cierto, nos comparten información en el sentido de que se ha contratado a especialistas para que se investigue de donde sale la “guerra sucia” y las campañas de desprestigio contra a algunos aspirantes panistas.

Hasta ahora, existen sospechas de “fuego amigo”, sin descartar que uno que otro personaje del tricolor perverso esté metido en ese tipo de sucias estrategias.

Cambiamos de municipio, para comentar que en González, se da por hecho que el actual alcalde panista GUILLERMO VERLAGE BERRY irá por la relección, pues según evaluaciones garantiza el triunfo electoral, gracias a su trabajo de primer año como alcalde.

Sin embargo, mucho se ha hablado de un fuerte y serio aspirante también a la alcaldía como JAVIER CASTILLO, pero lo que no se sabe es si buscará la candidatura panista o si será invitado por el PRI, donde suenan también ANDRÉS NUÑEZ, OSCAR BERNAL, BETTYN NADOLPH y ALEJANDRO PÉREZ GUTIÉRREZ.

En Ocampo y Nuevo Morelos, se da por hecho que los actuales alcaldes priistas PEDRO JAVIER MUÑIZ CAMACHO y TONY RIVERA, respectivamente irán también por la reelección.

En el vergel de Tamaulipas, MELCHOR BUDARTH podría ser el candidato del PAN a la alcaldía.

En Gómez Farías, el PRI parece no tener un gallo fuerte para la competencia, por lo que seguramente el actual alcalde panista PACO LÓPEZ no tendría problema en la relección siempre y cuando no le hagan sombra ni al interior ni afuera de su partido político.

Y finalmente, ya veremos qué sucede en el vecino municipio de Xicoténcatl, donde el trabajador alcalde panista VICENTE VERÁSTEGUI OSTOS sigue sonando fuerte para la diputación federal, pero también suena el nombre de su esposa NOEMY GONZÁLEZ DE VERÁSTEGUI como una fuerte carta del PAN para ganar las elecciones y convertirse en próxima alcaldesa de ese territorio en constante progreso y desarrollo.

Me gusta: Me gusta Cargando...