AGENDA POLÍTICA

No hay fecha que no se cumpla, plazo que no se venza, ni deuda que no se pague. De tal manera que prácticamente ya comenzó la etapa de destapes políticos para designar candidatos tanto al senado como a las diputaciones federales y 43 alcaldías que estarán en juego en julio de este año por nuestra entidad tamaulipeca.

Nombres van y nombres vienen, pero quienes decidirán las candidaturas tanto en el PAN como en el PRI, sus respectivas alianzas y los demás partidos llamados “chicos” ya tienen los nombres de mujeres y hombres que participarán en la próxima jornada electoral que por cierto será de mucha basura, descalificaciones, de dimes y diretes, pero también de “linchamientos” políticos como sucede ya a nivel nacional, así como en nuestro estado y en los municipios de esta región sur de Tamaulipas, donde aún no hay nada para nadie, pero ya los trancazos, piquete de ojos y zancadillas están a la orden del día.

Por una candidatura azul al senado, tenemos que GERARDO PEÑA FLORES no descartó la posibilidad de participar, en tanto que por equidad de género suena el nombre de OMEHEIRA LÓPEZ REYNA, y por el PRI; BALTAZAR HINOJOSA OCHOA y YAHLEEL ABDALÁ CARMONA, aunque dijo también estar listo para participar en la contienda el diputado federal EDGARDO MELHEM SALINAS, sin descartar la participación del diputado federal por el Mante, ALEJANDRO GUEVARA COBOS, quien ha estado realizando intensas campañas de fortalecimiento de su partido en su natal Mante, pero que a partir de hoy sostiene reuniones con organizaciones políticas y empresarios tanto del norte como del centro y sur del estado.

Su inquietud era harto conocida en la cosa pública, GUEVARA COBOS es uno de los políticos más reconocidos e inquietos del sur del Estado.

Su capital y fundamento político en el que sustenta su aspiración, es precisamente la buena impresión que ha dejado su paso por el Congreso de la Unión, donde ha participado para bajarles recursos y programas sociales a favor de los municipios que representa dentro del VI Distrito Electoral Federal.

Sin embargo, hay otros políticos tamaulipecos, mujeres y hombres, que han manifestado en sus círculos de influencia la misma inquietud y no tardarán en hacerla pública para no quedarse a la zaga y buscar posicionarse para lo que les pueda dejar la elección de julio de este año, además de quienes se sume con capital y fundamento político a la ola de destapes que ya arrancó.

DEL ARCHIVERO…

A propósito, tenemos que en pleno hervidero político realiza una visita a Tamaulipas como precandidato de la coalición por México al Frente, el panista RICARDO ANAYA, quien estará en Tampico en estos próximos días si no hay cambio de planes ni de agenda.

Lo anterior lo dieron a conocer los directivos estatales del PAN, FRANCISCO ELIZONDO SALAZAR e ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA este martes en rueda de prensa efectuada en la sede del PAN estatal.

Tentativamente, hasta donde se sabe, este viernes 12 de enero en la ciudad de Tampico, en un evento a realizarse en punto de las 6:00 de la tarde, se recibirá a RICARDO ANAYA, por lo que la cúpula panista se alista para trasladarse al sur del estado, donde seguramente aprovecharán para reunirse con los aspirantes a las alcaldías de Madero, Tampico, Altamira, Aldama y González, donde ya parecen tener perfiles definidos lo mismo que en el Mante, Xicoténcatl, Gómez Farías, Nuevo Morelos, Antiguo Morelos y Ocampo.

Por cierto, en Ocampo, se da por hecho que MELCHOR BUDARTH será el candidato del PAN a la alcaldía.

BUDARTH es fuertemente apoyado por el grupo político del ex alcalde Vicente Guerrero, quien actualmente es Jefe de la Oficina Fiscal en ese llamado vergel de Tamaulipas, donde le quieren ganar la alcaldía al grupo político del actual alcalde priista PEDRO JAVIER MUÑIZ CAMACHO.

Y cuando se suponía que MUÑIZ CAMACHO buscaría la reelección, pues se dice que el alcalde aún no ha dado señal al respecto, por lo que continúa trabajando intensamente por el bienestar y desarrollo de su municipio.

Como quiera que sea la cosa, el nombre de su esposa MARGARITA COMPEAN GARCÍA figura como una posible carta del PRI de la que se podría echar mano en caso de que se determine por equidad de género, pero también figura el nombre de SHAILA MARIBEL SALAS VERA, así como del actual director de desarrollo rural JUAN GABRIEL VÁZQUEZ ZÚÑIGA.

Nos comentan que tanto el actual alcalde, en caso de reelegirse, su esposa y los otros dos personajes SHAILA y JUAN GABRIEL garantizan el triunfo del PRI en las urnas, pero si es finalmente MELCHOR BUDARTH el candidato del PAN a la alcaldía del vergel tamaulipeco, el escenario se complica. ¿Será?.

Cambiamos de municipio, para comentar que en González, el alcalde panista GUILLERMO VERLAGE, continúa visitando comunidades rurales para llevar diversos apoyos, haciendo entrega de apoyos, además de dulces y rosca de reyes, siendo acompañado por su esposa INÉS DUARTE DE VERLAGE, así como demás integrantes de su equipo de trabajo.

Y es que la administración municipal de MEMO VERLAGE se ha caracterizado por su cercanía con la gente, donde además se han cumplido compromisos y donde de igual manera se ha pactado seguir trabajando para aterrizar más programas y apoyos que generen desarrollo y bienestar familiar.

En este sentido, VERLAGE BERRY se ha comprometido con la gente de González en seguir trabajando como hasta ahora para lograr el desarrollo que las familias anhelan desde hace años.