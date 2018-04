AGENDA POLÍTICA

Ciertamente la “encuestitis electoral” en nuestro país se ha pronunciado después del arranque de las campañas políticas colocando como tres punteros con rumbo a la Presidencia de la República al priísta JOSÉ ANTONIO MEADE KURIBREÑA, al panista RICARDO ANAYA CORTÉS y al dueño de Morena, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, siendo precisamente en nuestro bonito Tamaulipas donde se marca una tendencia favorable para los tricolores, aunque los azules dicen que van arriba.

Son precisamente los actores políticos del momento, además de muchos otros personajes importantes en la arena electoral, quienes constantemente se refieren a las encuestas para resaltar que van adelante o que sus oponentes han caído. Las encuestas juegan papeles informativos y roles estratégicos. No es de extrañar que una encuesta favorable se elogie y una desfavorable se descalifique, independientemente de sus características metodológicas o de quién las hace o pública.

La “encuestitis” se ha convertido en una enfermedad endémica, sobre todo ahora que estamos en época de elecciones.

A nivel nacional vemos como los candidatos a la Presidencia de la República se refieren a las encuestas como si fueran tortillas recién salidas del comal, mismas que las elaboran a su gusto con tal de confundir y de engañar a los electores.

Pero no crean los lectores, que los políticos se satisfacen con los resultados de las únicas tres encuestadoras que pueden hacer públicos sus resultados actualmente. ¡Qué va! Hay todo tipo de encuestadoras patito que están haciendo su agosto en abril.

Ojalá y que los candidatos a todos los cargos de elección popular no abusen de la encuestitis, pues la cosa no va por ahí. No se trata de abusar del desconocimiento de muchos ciudadanos en la elaboración de las encuestas; lo único que provocan es prostituir el trabajo del especialista en opinión pública, otorgando recursos de sus campañas (recursos de los ciudadanos) a mercenarios que colocan y diseñan los estudios de opinión para beneficiar al cliente.

Pero bueno, si eso los hace felices por el momento- entonces que siga la encuestitis. Al final del día de la jornada electoral alguien o varios, se enfrentarán con su cruel realidad.

A propósito de encuestas, tenemos que el candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia” al Senado por Tamaulipas, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, quien inició oficialmente su campaña política en la capital del estado, dio a conocer que solo está dos puntos abajo en las encuestas comparado con los del Partido Acción Nacional, con lo cual quiere decir que la batalla electoral, prácticamente se daría entre él, e ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA y MARIA ELENA FIGUEROA SMITH. ¿Será posible?.

Bueno, el chiste es que el Doctor AMÉRICO, se siente optimista y seguro de dar la batalla, la cual culminará con el triunfo electoral dado que su proyecto va con la marca biológica que heredó de su padre el ex gobernador AMÉRICO VILLARREAL GUERRA- “Porque con voluntad se puede lograr la transformación de México y Tamaulipas, y con la marca política de Morena y ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR por convicción propia.

En cambio, otro candidato al Senado por el PRI, por el cual sus adversarios no dan un cacahuate, ALEJANDRO GUEVARA COBOS, se pronunció a favor de crear leyes que permitan asignar más recursos para las familias que han sido víctimas de la violencia, así como para generar las condiciones que mejoren la seguridad en la entidad.

Reiteró que una de sus principales propuestas de campaña es meter a la cárcel a los corruptos y quitarles el dinero o los bienes obtenidos de manera ilegal, para convertirlo en becas para los jóvenes y más programas sociales.

Otras de las propuestas del candidato al senado por el Partido Revolucionario Institucional, incluyen garantizar la presencia de las Fuerzas Armadas en Tamaulipas hasta que el estado cuente con capacidades propias, fortalecer el tejido social, especialmente en los jóvenes que habitan en zonas vulnerables, además, un programa de apoyo que atraiga nuevas inversiones así como gestionar mayores recursos para salud, educación y tecnología entre otros.

Por cierto, hace días, GUEVARA COBOS lanzó el reto a sus adversarios para realizarse exámenes antidoping, además de presentar la declaración de 3 de 3, entre otras cosas.

Resulta que el candidato tricolor dice poner el ejemplo y por lo pronto ya cumplió en lo personal lo prometido. A través de un video que público en sus cuentas de redes sociales dio a conocer que a acudió a un Hospital privado de la capital del estado donde se practicó examen antidoping de orina cuyos resultados fueron negativos en su totalidad, certificando que el candidato se encuentra limpio del consumo drogas.

Cabe destacar que en los próximos días, ALEJANDRO GUEVARA COBOS habrá de realizarse los exámenes en otras dos modalidades, sangre e iris, pero esta vez en otras ciudades del territorio tamaulipeco.

Por su respectivo lado, el candidato del Frente por México al Senado por Tamaulipas, ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA dejó en claro que un debate con sus adversarios no es una prioridad en su campaña, así como tampoco practicarse el examen antidoping.

En conferencia de prensa, efectuada en la sede estatal del PAN, donde además se dieron avances del inicio de su campaña, así como de la visita este día del candidato presidencial RICARDO ANAYA, el candidato al Senado CABEZA DE VACA dejó en claro que existen otros temas de mayor importancia como darle a conocer a la población sus propuestas principales que tienen que ver con bajar el IVA en la frontera y parar los gasolinazos.

“Hay cosas más importantes qué hacer como decirle a la gente sobre nuestras propuestas, lo demás estaremos atentos a lo que nos indique el INE”.

DEL ARCHIVERO…

Este día, el candidato a la Presidencia de la coalición “Por México al Frente”, RICARDO ANAYA CORTÉS podría estar iniciando su arranque de campaña en nuestro estado en al menos dos municipios de suma importancia para su proyecto político.

Si no hay cambios de última hora en la agenda del también candidato presidencial ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, tenemos que de igual forma visitará nuestro estado tamaulipeco.

ANAYA y LÓPEZ OBRADOR podrían coincidir en algún municipio de la entidad.

En otros asuntos, tenemos que tras su arribo a Palacio de Gobierno este lunes, el Gobernador, FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA aseguró que están las condiciones necesarias para que el próximo 1 de julio se lleve a cabo una jornada electoral en paz y tranquila, por lo que además- pidió a los partidos políticos y candidatos que respeten las leyes electorales, deseándoles suerte a los que ya andan en las campañas políticas.

El mandatario tamaulipeco pidió también a los 43 alcaldes, así como a su estructura de gobierno para que no “caigan en la tentación” y utilicen los programas sociales, con fines políticos.

Se dijo satisfecho por el récord de visitantes que se tuvo durante la pasada Semana Santa, lo cual habla bien de la entidad en materia de turismo, donde además dijo que se tienen importantes proyectos que se tienen en este rubro, pero los cuales dijo- se darán a conocer una vez pasado el proceso electoral para no caer en violaciones a la veda electoral.

En otro tema también de suma importancia, tenemos que la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) organiza en su quinta edición el Foro Internacional de Discapacidad en la Educación Superior (FIDES) que en este 2018 abordará como tema central: “Transformación hacia una sociedad sostenible y resiliente para todos”.

El evento se desarrollará los días 18 y 19 del mes en curso en el Gimnasio Multidisciplinario del Centro Universitario Victoria, para lo cual invita a los alumnos, personal académico y administrativo para que se inscriban y presenten sus ponencias a través del sitio http://fides.uat.edu.mx en el que pueden consultar mayores informes.

Este Foro tiene como objetivo crear un espacio de encuentro y reflexión que permita generar aportaciones encaminadas a los servicios que ofrecen las Instituciones de Educación Superior, y que entre otros fines, contribuyan a la inclusión en el sistema educativo.

Este importante evento es organizado por la Secretaría de Gestión Escolar a través de la Dirección de Participación Estudiantil, en coordinación con la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del Campus Victoria.

Lo cual de plano nada tiene que ver con el respaldo que está obteniendo el candidato del PAN a la Diputación Federal por el VI Distrito Electoral con cabecera en Mante, VICENTE JAVIER VERÁSTEGUI OSTOS durante sus giras de proselitismo por los municipios de la región.

En Ocampo y Nuevo Morelos, este lunes, “CHENTE” VERÁSTEGUI recibió innumerables muestras de apoyo tras presentar sus propuestas legislativas que tienen que ver con el fortalecimiento a programas sociales y a los destinados para el campo.

Son cientos de personas los que se suman al proyecto de “CHENTE” VERÁSTEGUI, porque saben que es un hombre comprometido que conoce bien a su municipio y a la región, y que tiene claro lo que hay qué hacer para traer progreso y desarrollo a los ciudadanos del VI Distrito Electoral.

Por cierto, sin duda que “CHENTE” VERÁSTEGUI se llevó un buen concepto tanto del Ingeniero MATEO VÁZQUEZ ONTIVEROS como de su equipo de trabajo, pues durante el arranque de campaña en ciudad Mante, el candidato del PAN a la diputación vio el músculo político, el respaldo ciudadano y una maquinaria aceita y lista para dar los resultados que se esperan.

Por último y para concluir con esta columna, tenemos que merecido fue el reconocimiento que en representación de la sociedad de Ocampo, recibió en días pasados el alcalde del llamado vergel tamaulipeco PEDRO JAVIER MUÑIZ CAMACHO.

Fue el profesor JAIME MARTÍNEZ MOLINA, quien aseguró que PEDRO JAVIER MUÑIZ CAMACHO es sin duda un buen político forjado a base de trabajo y de resultados.

“Quiero decirle presidente que todos los ciudadanos de Ocampo no esperábamos menos de ti, que los que elegimos como gobernante confiamos en que le cumplirías a tu gente, y así ha sido, porque es de todos sabido que tu capacidad de gestión, que tu relación con el gobierno federal y tu conocimiento de la verdadera política de gobierno ha sido determinante para la llegada de recursos y todas estas acciones que nos han traído progreso y desarrollo”.

“Tu pueblo hoy puede decir que sin lugar a equivocarse le has cumplido a la altura de tus compromisos, que hemos visto muy de cerca tu trabajo como alcalde, nada más para comprobar que en realidad has dado el extra a más no poder, porque tu voluntad y el amor por tu tierra así te lo pide, por eso ahora te reconocemos que contra viento y marea se han logrado muchos avances y eso, es de reconocerse”.

