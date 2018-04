AGENDA POLITICA

Hay políticos que son como los pañales desechables: hay que cambiarlos y por la misma causa. Tan “pobre” es el transitar político del ex alcalde de Mante y ex secretario de salud Dr. HÉCTOR LÓPEZ GONZÁLEZ que absurdamente se ha tirado al piso para agradar a sus paisanos del Mante, dejándonos ver a desesperado personaje con una profunda voracidad y ambición que buscó ser candidato a cualquier costo, inclusive, el de perder su dignidad como ser humano.

Bochornoso espectáculo se registró este miércoles por la mañana, cuando el galeno LÓPEZ GONÁLEZ junto a un reducido grupo de colaboradores del Partido Encuentro Social (PES), así como del Partido del Trabajo (PT), sin incluir a los de MORENA que no lo quieren, recorría un céntrico sector de ciudad Mante, específicamente sobre la calle Pedro José Méndez, donde al visitar el negocio de artículos deportivos de JUANITO JET, fue vergonzosamente corrido por el propio propietario del establecimiento.

HÉCTOR LÓPEZ GONZÁLEZ, quien es candidato a Diputado Federal por este VI Distrito Electoral por la coalición “Juntos Haremos Historia” era acompañado en ese momento por el ex Regidor y dirigente local del Partido del Trabajo, JOSÉ LUIS CAMPOS, quien invitó al famoso JUANITO JET a que los recibiera, siendo la respuesta un rotundo no, “a ese señor ya lo conocemos”.

Más adelante en un negocio de mariscos, también le cerraron la puerta al galeno, pues no quisieron saber nada de sus “propuestas” de campaña.

Uno de sus colaboradores, le sugirió a LÓPEZ GONZÁLEZ visitar las instalaciones del mercado municipal Benito Juárez, a lo que el candidato se negó, pues sabe bien que les quedó mal a los locatarios cuando fue alcalde y le pidieron una serie de apoyos para el mejoramiento del lugar comercial que nunca les cumplió.

JULIO PEÑA, quien es dirigente local del PES, acompañó a LÓPEZ GONZÁLEZ unas cuentas cuadras, pero al ver el rechazo de la sociedad hacia el ex alcalde, mejor optó por retirarse.

El candidato de la coalición PES, MORENA y PT, se quedó acompañado por unas cuentas personas, de las que por cierto, se dice que van incluidos en la planilla de candidatos a Síndicos y Regidores, donde destacan ex panistas y ex priistas como el ex Regidor durante su administración ANSELMO SALAZAR y REYNA EDITH GUEVARA SERVÍN, ex candidata a Regidora por el tricolor.

Más adelante, LÓPEZ GONZÁLEZ se justificó para retirarse de ese lugar, diciendo que traía apretada agenda de proselitismo para otros municipios, pero le quedó claro que al menos en la zona centro de su natal Mante, no se le quiere.

Y es que la gente de la urbe cañera tiene memoria, pues no olvidan los escándalos sexuales del galeno, así como tampoco lo endeudado en que dejó al Mante, además de haber permitido el quebrando a la COMAPA, entre otras tantas fechorías que se cometieron durante la administración 2008- 2010.

Precisamente, por sus pésimos antecedentes como servidor público fue que el dirigente de MORENA en este municipio JORGE SALOMÓN GONZÁLEZ se deslindó de la candidatura de LÓPEZ GONZÁLEZ.

“Los integrantes de MORENA nos deslindamos de este tipo de imposiciones, quien haya tomado la decisión de postular al Dr. HÉCTOR LÓPEZ GONZÁLEZ como candidato a Diputado Federal, sea RENATO o cualquier otra persona, se equivocaron en Mante, háganle su campaña ustedes ya que para nosotros es una vergüenza que no soportaríamos”, siendo lo anterior parte de un comunicado que en días pasados publicó en su cuenta de Facebook JORGE SALOMON GONZÁLEZ.

Pero recientemente, los de MORENA se volvieron a llevar otro duro golpe político cuando designaron a otra Regidora de origen priista como lo es MARTHA PATRICIA CHIO DE LA GARZA candidata de la coalición del PES, MORENA y PT a la Presidencia Municipal.

Lo anterior provocó otra segunda reacción de JORGE SALOMÓN GONZÁLEZ, quien desconoció a la candidata y lamentó que no se haya tomado en cuenta a los integrantes de la organización política que dirige y que por cierto está anunciando la visita de su candidato presidencial ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, quien estará en Mante el próximo 4 de mayo por la mañana en la plaza principal.

Lo que encontrará LÓPEZ OBRADOR en Mante, será una MORENA dividida y alejada de la coalición “Juntos Haremos Historia” por la imposición que un tal RENATO y RIGOBERTO RODRÍGUEZ RANGEL hicieron en las candidaturas, tanto para la diputación federal como para la alcaldía.

Sin embargo, lo más seguro es que el propio político tabasqueño defenderá a quienes realizaron las imposiciones, destacando que es lo que más conviene por tal de ganar el 1 de julio.

En Mante, no es el único municipio donde se ignora a los de MORENA, donde se impusieron candidatos priistas, donde se dan hasta con la cubeta, y donde la coalición del PES, MORENA y PT, simplemente no funciona.

DEL ARCHIVERO…

Es pregunta: “Tendrá futuro político una persona como HÉCTOR LÓPEZ GONZÁLEZ que ha descendido al nivel del drenaje del poder para tratar de obtener una candidatura hasta cierto punto incómoda donde parte de la sociedad mantense lo repudia y, no importando que el tipo sirva de escupidera de cantina para satisfacer a sus padrinos que ya saborean las mieles del poder en el PES y en MORENA. Ya veremos.

Otro candidato a diputado federal por el Mante, cuya campaña no prende, es el priista TINO SÁENZ COBOS

Emocionado y alucinado con el tema de las redes sociales, el dirigente estatal de la CNC, se ha metido en su cabeza que con que la gente lo vea en el Facebook, automáticamente lo apoyarán el día de la elección.

Su campaña, prácticamente la ha dirigido a las estructuras de su partido, donde se ha encontrado con divisionismo y fracturas como en González, Xicoténcatl, Mante, Gómez Farías, Llera, sólo por citar algunos donde la imposición de candidatos tanto a esas alcaldías como en las planillas de candidatos a Síndicos y Regidores ha provocado también renuncias y desbandadas.

Si a eso se le agrega, que el propio TINO SÁENZ ha buscado realizar su propia campaña, sin apoyarse en su sobrino, el candidato a Senador ALEJANDRO GUEVARA COBOS, pues peor el asunto.

Algunos de sus amigos y familiares, tomaron la decisión de no apoyar a TINO SÁENZ, pero lo más curioso es que respaldan el proyecto del candidato a diputado federal panista VICENTE VERÁSTEGUI OSTOS.

Y otro candidato, que tampoco convence, pero que no pierde su estilo cremoso de ser, es el Dr. JOSÉ ANDRÉS PICASSO SÁNCHEZ, quien busca ser diputado federal por este VI Distrito Electoral.

A estos políticos, ya nadie les cree, y mucho menos cuando tienen el descardo de abordar temas que tienen que ver con la generación de empleos, de salud y de educación, pues realmente ya han tenido la oportunidad de hacer algo por el Mante y la región, y nunca lo han hecho muy a pesar de haber formado parte de la nómina estatal cuando el PRI fue gobierno en Tamaulipas. Así de fácil. Son parte de los famosos payasitos de la política, con respeto que se merecen los verdaderos payasos.

Por cierto, tras las protestas que han manifestado grupos de priistas en Mante por la imposición de candidatos a Síndicos y Regidores, se habla de que habrá cambios importantes en la planilla.

Ojalá y sea cierto, porque de verdad, ahí van personas que no tienen ni siquiera el más mínimo interés de trabajar por el desarrollo y progreso que el Mante se merece.

Ya para finalizar con esta columna, les comentamos que este miércoles el alcalde de Mante, JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA asistió a la escuela secundaria general Moisés Sáenz Garza, del poblado El Limón, donde encabezó el homenaje y develación de placa en honor al señor WONG FOON CHUK como parte del programa de actividades del 97 aniversario del cambio de poderes de Quintero a Villa Juárez- hoy el Mante.

En este importante evento estuvieron presentes familiares del señor WONG FOOG CHUK, autoridades ejidales del poblado El Limón y el director de la casa de la cultura FERNANDO PERALES DELGADO.

Este jueves, el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA asistirá por la mañana a Congregación Quintero a la ceremonia de encendido y traslado de la antorcha, la cual realizará su recorrido hasta la plaza de los fundadores, donde se realizará una ceremonia y guardia de honor.

Al filo de las 12 horas, se hará la presentación del libro del registro del patrimonio cultural, arqueológico, histórico, arquitectónico y monografía del Mante en la biblioteca municipal.