AGENDA POLÍTICA

A poco más de dos meses de la elección federal, las tres coaliciones que encabezan el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se encuentran con prácticamente todos sus candidatos que habrán de disputar las senadurías y diputaciones federales en pleno movimiento.

De hecho, se registran importantes avances para los candidatos presidenciales, lo mismo que para el Senado de la República y las diputaciones federales.

En las primeras dos semanas de mayo, los candidatos a las 43 alcaldías tamaulipecas habrán de iniciar sus respectivas campañas políticas.

Por lo pronto, los candidatos a las alcaldías, así como sus respectivos candidatos a síndicos y Regidores y sus equipos de campaña, se encuentran prácticamente listos para iniciar la batalla política.

A nivel nacional, se asegura que el PRI quiere mantener el poder cueste lo que cueste, algo así como le hicieron en la elección pasada en el Estado de México y Coahuila. Con JOSÉ ANTONIO MEADE KURIBREÑA, en la coalición “Todos por México” con el Partido Verde y Nueva Alianza, el aparato del gobierno federal encabezado por ENRIQUE PEÑA NIETO moverá hasta lo imposible, incluso lo ilegal, para que el dinosaurio no se extinga y siga dentro de Los Pinos.

Existe una férrea lucha entre MEADE y RICARDO ANAYA por figurar en el segundo lugar en las encuestas habidas y por haber, pero hay quienes dicen que en el debate presidencial, se podría definir a quien finalmente quede como favorito rumbo a la Presidencia de la República.

Con RICARDO ANAYA, el PAN quiere retornar a gobernar el Ejecutivo federal. El joven político queretano se posiciona como el principal competidor del tabasqueño ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR por la presidencia, quien por cierto por tercera ocasión. Tras dos campañas previas, en 2006 y 2012, la ventaja parece estar de su lado, pero el fantasma por un posible fraude electoral en su contra sobrevuela a su organización política nuevamente.

También es cierto, que a pesar de postular en muchas de las candidaturas tanto al Senado como a las diputaciones federales y alcaldías a ex priistas con pésimos antecedentes de corrupción, MORENA y ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR están capitalizando el enojo, el hartazgo y el agravio de una buena mayoría de la sociedad mexicana. Hay demasiado rencor social no solamente contra el PRI y los principales miembros de la cúpula sino también contra el propio candidato y de paso contra los partidos políticos que son sus aliados.

Al final de cuentas en esta próxima elección federal lo que parece venir es que la gente busca no quien se la hizo sino quien se la pague.

Ya no quieren más de lo mismo, y todo parece apuntar a que habrá demasiado voto de castigo contra los partidos políticos y candidatos que ya han ejercido el poder, pero que se han caracterizado y destacado por servirse con la cuchara más grande, sin cumplir sus compromisos y las promesas que le hicieron a la gente.

Una buena parte de la sociedad parece estar enfocada en darles la oportunidad a otros para que prueben las mieles del poder, y ya no sean siempre los mismos.

Pero mientras tanto, hay que esperar un par de semanas a que arranquen sus respectivas campañas los candidatos para las alcaldías y ver cómo se rehacen las preferencias electorales, porque si bien en la mayor parte de las encuestas el PRI ha bajado en la intención del voto, no queda claro cómo esa intención se reconfigura en torno a la coalición de MORENA, PES y PT, que en su mayoría de candidaturas a los diversos cargos de elección popular postula a ex priístas con antecedentes de corrupción, de esos nefastos personajes de los que supuestamente la gente no quiere saber ya nada.

Y aunque aún faltan poco más de dos meses para el 1 de julio, en las encuestas hay un porcentaje alto de personas que aún no han decidido, que no saben y ante eso, hay un margen de acción alto. Aquí, en Tamaulipas se supone que las estructuras del PAN y del PRI tienen un peso importante, no necesariamente la figura de los candidatos es determinante.

Estos dos partidos políticos, el primero que gobierna la entidad y el segundo que pretende recuperar lo perdido en la elección de 2016, cuentan con estructuras fuertes y parece ser que se enfocarán en dar los resultados esperados, apoyándose en sus respectivas estructuras que por cierto ya han mostrado “músculo político” públicamente en los eventos de sus candidatos tanto en los presidenciales como al Senado y a las diputaciones federales. En fin, es la batalla por del poder, el “músculo político” y las encuestas habidas y por haber no serán determinantes el 1 de julio, como tampoco lo que suceda en los debates…¿o sí?.

DEL ARCHIVERO…

FLORENTINO AARÓN SÁENZ COBOS ve cada vez más lejos su triunfo electoral como candidato del PRI a la Diputación Federal por el VI Distrito Electoral, que tiene como cabecera El Mante. Hace unos meses era el favorito en las encuestas y sondeos para llevarse dicha candidatura, pero ahora parece estar peleando por no bajar en las preferencias, pues se le van acercando otros candidatos a ese cargo como el Dr. JOSÉ ANDRÉS PICASSO SÁNCHEZ, del Partido Verde, y el Dr. HÉCTOR LÓPEZ GONZÁLEZ, candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia” de MORENA, PES y PT. Resulta que estos tres candidatos a la diputación federal se estarán disputando el segundo lugar, porque como puntero en las preferencias aparece el ex diputado local y alcalde con licencia de Xicoténcatl, VICENTE JAVIER VERÁSTEGUI OSTOS. ¿Qué ha pasado con TINO y el PRI?.

En cambio, la sorpresa en cuanto a las Senadurías también la está dando el Dr. AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, quien va subiendo en preferencias, a tal grado que se le anda acercando al candidato panista ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA.

Esto habla también de que la lucha por las Senadurías tamaulipecas se dará entre el PAN, PRI y MORENA.

Lo que veremos a continuación en los próximos días, cuando los candidatos a las alcaldías tamaulipecas inicien sus respectivas campañas políticas, es que se sumen y refuercen las que ya están en marcha durante poco más de 60 días que restan, tanto partidos como expertos en marketing político estarán ocupados en posicionar a través de todos los medios posibles quien es el puntero de las encuestas. Pero lo relevante para los verdaderos actores de este proceso, los electores, es ver quién es constante y una opción real para los miles de ciudadanos que anhelan propuestas y compromisos serios, además de un cambio, porque dicen que-para payasadas, existen otros escenarios.

En cambio, dentro de la lista de candidatos a las alcaldías por las diversas coaliciones y partidos políticos existen perfiles impactantes. Hay candidatos ya conocidos, otros no tanto, pero lo realmente importante es que muchos de esos personajes aún sin arrancar la campaña política se han conectado muy bien con la sociedad.

En El Mante, por ejemplo, ahí tiene usted ciudadanos serios, con antecedentes de honestidad y de servicio público, realmente comprometidos con la gente de la urbe cañera.

Hay verdaderas opciones a elegir el 1 de julio, pero lo que espera ver la sociedad, son las propuestas, los compromisos y los proyectos que se tengan para que el Mante mejore en muchos aspectos.

Figuran las damas KORAL HERRERA, candidata del Partido Verde; MARTHA PATRICIA CHIO DE LA GARZA, candidata de la coalición MORENA, PES y PT; me comentan que otras dos damas representan al PRD y Partido Ciudadano, pero no tengo los nombres por la falta de interés de estos partidos de dar a conocer sus planillas, lo que sí, es que en el caso del PRD figura JUAN MANUEL VÁZQUEZ como candidato a Primer Regidor, es dirigente del sol azteca en el municipio, lo mismo que GERARDO GARCIA GONZÁLEZ, candidato a Primer Regidor por el Partido Verde; JULIO PEÑA SEGURA, candidato a Primer Regidor por la coalición MORENA, PES y PT, la enfermera GUADALUPE AVECEDO, candidata a Regidora también como la número uno del PRI. De tal Manera que cuando menos cuatro dirigentes de partidos políticos en la localidad podrían formar parte del próximo cabildo, donde la pelea por la alcaldía seguramente se dará entre el PAN de MATEO VÁZQUEZ ONTIVEROS, y el PRI que abandera JULIO PORTALES MARTÍNEZ.

A propósito, el pasado viernes PRUDENCIO GUERRERO, en su calidad de representante ante el Consejo Municipal Electoral recibió la constancia que acredita al Ingeniero MATEO VÁZQUEZ ONTIVEROS como candidato oficial del PAN a la alcaldía de Mante.

El Consejo Municipal Electoral a cargo de BRISA NUÑEZ, da legalidad y constancia de registro al candidato del PAN, VÁZQUEZ ONTIVEROS.

PRUDENCIO GUERRERO, aparece en la imagen, donde se le entrega la constancia a MATEO VÁZQUEZ, y ahí aparece también otro de sus destacados operadores políticos ELISEO TREJO, pero también hay que destacar a MIGUEL CAMERO, quienes mantienen ya lista la estructura y maquinaria electoral para dar la batalla el 1 de julio. Se trata de operadores políticos muy experimentados en el tema y con trayectoria de triunfadores.

A estos trabajos de operación política se ha sumado también otro conocido personaje, oriundo de Tula, Tamaulipas como lo es AURELIO CASTILLO.

Por último, comentamos que en la Universidad Autónoma de Tamaulipas se viene trabajando en todos los proyectos y programas que ponen en alto el nombre de la Máxima Casa de Estudios.

“En la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) trabajamos por el reconocimiento de normas y políticas en pro de las personas con discapacidad, pero lo más importante, es que trabajamos con una visión del ser humano, donde lo ético es central y donde toda persona reconozca a las otras como integrantes de la misma comunidad”. Así se expresó el Rector JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ al inaugurar en días pasados en la capital el Quinto Foro Internacional de Discapacidad en la Educación Superior (FIDES 2018) “Hacia una Sociedad Sostenible y Resiliente para todos”.

El Rector dio la bienvenida a los ponentes de diferentes partes de la República Mexicana y del extranjero que participan en las conferencias, paneles y talleres, así como a estudiantes y académicos asistentes al evento, donde también se hizo presente la titular de la Secretaría de Salud en el estado GLORIA MOLINA GAMBOA, y donde se destacó que la UAT se trabaja para difundir la cultura de la equidad y la inclusión entre todos los universitarios y la sociedad.

Por cierto la UAT está invitando a participar en la colecta anual 2018 “Manos Universitarias: responsabilidad, compromiso, ayuda”, organizada por la casa de estudios para recaudar juguetes que serán distribuidos entre la niñez tamaulipeca el próximo 30 de abril.

Para la recepción de juguetes, se han abierto centros de acopio en las facultades, unidades académicas y escuelas de los diferentes campus de la UAT en las zonas norte, centro, sur y Mante.

De tal forma, que la Universidad exhorta a los universitarios y a la sociedad en general a sumar esfuerzos en esta colecta anual de juguetes, fomentando con ello la responsabilidad, compromiso y ayuda en favor de la niñez de escasos recursos económicos.