AGENDA POLÍTICA

Por: Juan Antonio Lerma

Cuando el río suena, agua lleva

• El día después de las elecciones

• Mateo Vázquez empieza a cumplir compromisos

• Invitan Alcalde de Mante a “Señorita Turismo 2018”

“Cuando el río suena, agua lleva”, este dicho tiene su origen en la cultura española. Hay también otra versión de este refrán: “Cuando el río suena, piedras trae”, que significa exactamente lo igual.

Este dicho explica que los rumores pueden tener fundamentos y es preciso estar atento. En otras palabras, nos dice que de cualquier indicio se puede deducir un hecho; popularmente significa que cuando se habla de alguien en específico es porque algo hay, no sólo por invención o mito.

Pero existe otra versión al respecto que suele decir que, cuando el río suena, agua lleva. Es decir, que si mucha gente apoya una idea o hay muchos indicios de que una idea es cierta, entonces será cierta.

Las largas filas, a veces con cientos de personas en los centros de votación durante la jornada electoral del pasado 1 de julio, fueron una clara señal de lo que venía.

Ciertamente, pocas veces en nuestro país hay comicios tan concurridos. Aún recuerdo el de 2000, cuando por primera ocasión un supuesto ranchero VICENTE FOX QUESADA, quien abanderó al Partido Acción Nacional conquistó la Presidencia de la República. En ese año el PRI perdió el poder tras 70 años de gobierno, siendo el Dr. ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEÓN el sepultero del tricolor. Fue un momento inédito. Y ahora ocurre otro. Tras 18 años de lucha ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR (AMLO), un político de izquierda ganó la elección y será el priista ENRIQUE PEÑA NIETO quien le entregue el poder en diciembre de este mismo año. El PRI ahora lejos de sobrevivir como segunda o tercera fuerza política nacional, ya es parte de la llamada “chiquillada”, partidos políticos llamados así por su escasa votación y que tienden a desaparecer en cada proceso electoral.

La votación obtenida por LÓPEZ OBRADOR fue altísima, inédita, aplastante e histórico, dejando atolondrados no sólo al sistema tricolor sino también al Partido Acción Nacional, partido político que como en 1939 nació para enfrentar al sistema priista, pero que ahora, limitado, fracturado y dividido, pero con más presencia territorial que el PRI se enfrenta al nuevo PRIMOR (priistas- morenistas) de proporciones inexpugnables. La historia se repite.

Pero el triunfo contundente y aplastador de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR y su MORENA en varios Estados, Distritos Federales y Municipios del país no fue obra de la casualidad o de la ocurrencia, pues aunque en círculos políticos se dice que el triunfo del político tabasqueño fue, gracias a un pacto con el presidente saliente, ENRIQUE PEÑA NIETO, la realidad es que una importante mayoría de mexicanos así lo quisieron y así lo advirtieron hasta que lo lograron.

Por todas partes del país se escuchaba decir tanto a personas de la tercera edad como a jóvenes que su voto ya lo tenían definido a favor de LÓPEZ OBRADOR, y que jugarían sus cartas para seleccionar de acuerdo a la persona, tanto a Senadores, como a diputados federales y a alcaldes.

Días antes de la elección federal, el panorama políticos nacional era el siguiente: hartazgo por la corrupción e impunidad de dos partidos políticos que ya habían tenido la oportunidad de gobernar al país, pero que lejos de demostrar interés por la nación, optaron por la corrupción y el enriquecimiento familiar, es decir que a su paso por cargos públicos y políticos los prianistas se sirvieron con la pala más grande.

Había y fastidio ciertamente entre el electorado, pero también temas que al parecer no olvidaron como los desaparecidos estudiantes de Ayotzinapa, la crisis económica, la casa blanca, así como las propiedades de MIGUEL ÁNGEL OSORIO, de LUIS VIDEGARAY y de muchos otros políticos allegados al actual gobierno federal, además de los casos de los gobernadores rateros y corruptos que ahora están presos. Los abusos de la CFE, y la quiebra de PEMEX, los aumentos a los combustibles, los desaparecidos, la estafa maestra, el desempleo, la incómoda visita en su momento de DONALD TRUMP, los asesinatos de defensores de los derechos humanos, de periodistas y de políticos, así como también los aumentos a los productos de la canasta básica, entre otras muchas situaciones que cansaron a los mexicanos que finalmente optaron por darle la oportunidad supuestamente a un político diferente y además, de izquierda, muy a pesar de la guerra sucia y de la advertencia de que representa un peligro para México.

Después de la elección, la estabilidad se mantiene en todos los aspectos. Hay esperanza en la nueva República amorosa que a partir de diciembre encabezará ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

Hay optimismo y las expectativas están puestas en el nuevo gobierno de izquierda. Se espera que ya no haya más “ninis”, no habrá más marchas callejeras y violentas, tampoco habrá corrupción ni impunidad, pues se castigará todo eso, además de que la delincuencia y el narcotráfico se combatirán sin usar la fuerza pública.

Con el nuevo gobierno todo parece bonito y el propio LÓPEZ OBRADOR empieza con el pie derecho al tranquilizar a los inversionistas nacionales y extranjeros, pero también con la operación cicatriz que tiene como finalidad sumar a los derrotados.

Damas y caballeros, la fiesta apenas comienza, la luna de miel entre el nuevo presidente y la sociedad está por iniciar, y dicen los que saben que nos irá bien, pero como en toda fiesta nunca falta el prietito en el arroz, por lo pronto, don JESÚS ZAMBRANO, coordinador del grupo parlamentario de lo que queda del PRD en la Cámara de Diputados, caracterizado antes por defender a LÓPEZ OBRADOR, ahora asegura que el presidente electo no podrá cumplir el “rosario de promesas” que hizo en campaña. ¿Será?.

DEL ARCHIVERO…

A propósito, ¿Se acuerdan ustedes de la conflictiva coordinadora del CNTE? Bueno pues resulta que don ELOY LÓPEZ HERNANDEZ, dirigente del sindicato magisterial de la sección 22 en Oaxaca, advirtió que estará muy pero muy atento a que se abrogue la Reforma Educativa, pues recordó que en febrero de este año el magisterio decidió apoyar el proyecto alternativo de nación, impulsado por LÓPEZ OBRADOR, por considera que la reformas promulgadas en el actual gobierno los ha afectado, al igual que a la población.

De tal modo, que estarán muy vigilantes de que LÓPEZ OBRADOR ya como mandatario de la nación, cumpla con esta promesa de campaña de cancelar dicha reforma y apruebe su Plan para la Transformación de la Educación de Oaxaca.

Pero bueno, pasemos a otros asuntos, en cuestiones locales le comentamos que tanto los de MORENA como los del PRI en Tamaulipas no han sabido asimilar sus derrotas, pues traen un impugnadero de las pasadas elecciones por todos lados.

Y el asunto cobró más fuerza con la impugnación que hicieron por las dos Senadurías de la entidad, las cuales finalmente quedaron en manos del Dr. AMÉRICO VILLARREAL ANAYA y GUADALUPE COVARRUBIAS CERVANTES, quienes abanderaron a la coalición Juntos Haremos Historia de MORENA, PES y PT.

Por lo pronto, el INE hizo entrega de las constancias a estos senadores electos, en tanto que en el PAN hubo regaños y muy posiblemente de un momento a otro se anuncie la salida de “KIKO” ELIZONDO.

Y es que el aún dirigente estatal del PAN prometió mucho para la elección federal pasada, pero finalmente perdió las dos senadurías, la mayoría de las 9 diputaciones federales, en tanto que sólo incrementó el número de alcaldías a favor de Acción Nacional.

En cambio, un destacado operador político que demostró tener control absoluto en su región, lo es el Secretario General de Gobierno CÉSAR AUGUSTO “EL TRUCO” VERÁSTEGUI OSTOS, pues la mayoría de sus gallos ganaron casi todas las alcaldías de la región cañera, empezando en Mante, González, Antiguo Morelos, Nuevo Morelos, Ocampo, Tula, Gómez Farías, Aldama, Victoria y otros municipios del VI Distrito Electoral donde se confirmó que la diputación federal quedó en manos de su hermano VICENTE JAVIER VERÁSTEGUI OSTOS.

A propósito del PAN, pero nacional, suenan los nombres de MIGUEL MÁRQUEZ y ROBERTO GIL ZUARTH para sustituir a DAMIÁN ZEPEDA, actual presidente de ese partido político.

Regresando con temas locales, le comentamos que el Gobierno Municipal que preside el ingeniero JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA presentó este día la convocatoria para la etapa Municipal del certamen “Señorita Turismo 2018” así mismo, realizó la invitación al público en general y a las instituciones a participar en este evento.

Dicho evento se realizará este próximo 21 de julio en las instalaciones del country club Mante, correspondió a la séptima regidora y coordinadora del evento, SHEYLA FRIDA PALACIOS JUÁREZ, al director de turismo del municipio licenciado SAÚL SAAVEDRA VERÁSTEGUI y al licenciado ENRIQUE AREGULLÍN MARTÍNEZ en representación del presidente municipal, realizar la presentación de las etapas y requisitos que deberán cumplir las chicas que deseen participar en dicho certamen, de los requisitos que se solicitan son los siguientes: Mujer de nacimiento de entre 18 a 26 años, Soltera (sin hijos ni matrimonios previos), Actitud y cuerpo sanos, Estatura mínima de 1,65 m, Grado mínimo de estudios, bachillerato, Facilidad de palabra y elocuencia para expresarse.

En otro orden de ideas, le comentamos que el alcalde electo de Mante JOSÉ MATEO VÁZQUEZ ONTIVEROS ya empezó a trabajar en lo relacionado al desarrollo de la urbe cañera con el pie derecho, pues dio cumplimiento a un compromiso de campaña con familias de diversas comunidades de la llamada zona cañera.

Con apoyo de las organizaciones cañeras CNPR y CNC a cargo de CÉSAR GARNIER y SONIA MAYORGA, respectivamente, además de la suma del Distrito de Riego 02 Mante, el alcalde electo VÁZQUEZ ONTIVEROS puso en marcha el arreglo del camino que conduce a Congregación La Mora, en donde más de 12 comunidades rurales de la zona cañera se ven beneficiadas con el arreglo de esta importante vía de comunicación.

El propio alcalde electo, dijo que para él, así como para las organizaciones cañeras y el Distrito de Rego era un compromiso que se pactó con familias de la zona cañera durante su campaña política, señalando además que este tipo de obras que solicitan las familias no pueden esperar, ya que además se ven beneficiadas en cuanto al desarrollo social y económico de esta importante región del Mante.

En este sentido, se dijo respetuoso del trabajo que realiza la administración municipal que encabeza el Ingeniero JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, y aclaró que la rehabilitación y arreglo del camino que conduce a La Mora, es solo el cumplimiento de un compromiso de campaña, siendo la primera de muchas otras acciones que se habrán de llevar a cabo una vez que asuma la responsabilidad como alcalde de Mante a partir del próximo 1 de octubre.

Como productor cañero, el alcalde electo JOSÉ MATEO VÁZQUEZ ONTIVEROS aprovechó la ocasión para reconocer y felicitar por el gran trabajo realizado por los líderes cañeros CÉSAR GARNIER y SONIA MAYORGA durante el periodo de zafra 2017-2018, que dieron como resultado un productivo número en el precio del Karbe.

