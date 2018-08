AGENDA POLÍTICA

Por: Juan Antonio Lerma

• Los retos de AMLO; a darle, con todo

• “El Truco” y “El JR”, liderazgos con futuro

• Alcalde y su esposa cumplen a familias de Ocampo

• Presidenta del DIF Mante apoya a niños estudiantes

• Realizará la UAT Foro de Empleabilidad en Reynosa

Cuando fue candidato al Gobierno del Estado, el licenciado FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA junto a sus destacados operadores políticos, entre ellos, el ahora Secretario General de Gobierno, CÉSAR AUGUSTO “EL TRUCO” VERÁSTEGUI OSTOS dejó caer todo su poderío para hacer que su partido, el PAN se llevara casito todo el carro completo en 2016, pues no hay que olvidar que por primera ocasión ganó la gubernatura y sacó al PRI del poder estatal, sino que también acaparó el control absoluto del Congreso Local y logró el triunfo en poco más de la mitad de las alcaldías.

En la elección federal pasada, al PAN no le fue nada bien, pues perdió las dos Senadurías y seis de nueve diputaciones federales, pero incrementó el número de alcaldías.

De tal manera que don “KIKO” ELIZONDO, prácticamente tiene los dos pies fuera de la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional, pues no dio los resultados que tanto presumió, aunque también quedó mal parado el ex secretario de Bienestar Social GERARDO PEÑA FLORES.

Y es que aquí lo que cuenta son los resultados, pues se trata de un partido político que apenas tiene dos años en el poder estatal y no tenía por qué obtener los números tan bajos en votación en el pasado proceso electoral de julio.

Políticamente hablando, quien en cambio dentro del equipo del Gobernador FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA dio resultados y los sigue dando no solamente como operador político azul sino también como funcionario y responsable de la política interna es CÉSAR AUGUSTO VERÁSTEGUI OSTOS.

Los suyos, se convirtieron en alcaldes y diputados federales electos, tan así es que logró sacar adelante como operador político al Dr. XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI, quien tomará protesta como alcalde de Ciudad en Victoria el 1 de octubre.

Ganar la capital del estado para el PAN no le fue nada fácil, pues se enfrentaron al poderío político del alcalde OSCAR ALMARAZ SMER, quien lamentablemente perdió por la herencia corrupta heredada por el ex gobernador EGIDIO TORRE CANTÚ, quien no se cansa de meter mano en el PRI para sepultarlo de una vez por todas.

Los ahora alcaldes electos del PAN en municipios como el Mante, Nuevo Morelos, Antiguo Morelos, Xicoténcatl, González, Ocampo y Tula, identificados por su relación con CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS tras contar con el apoyo y respaldo del Secretario General de Gobierno ahora tendrán una verdadera responsabilidad de sacar adelante a sus respectivos municipios, dar resultados y redoblar el trabajo, lo mismo que otros alcaldes del PAN en municipios del centro, del sur y del norte de Tamaulipas, pues en septiembre, prácticamente dará inicio al otro proceso electoral local, donde se habrá de renovar el Congreso local.

Conforme al nuevo estilo político, ya están desbocadas las ambiciones en pos de las próximas candidaturas para las diputaciones locales.

Hay ánimo y controversia extemporáneos pero todo es confusión y de difícil definición, sobre quiénes serán los candidatos del partido azul en el poder estatal, pues enfrente tendrán a verdaderos rivales de MORENA, organización que se estará fortaleciendo con personajes venidos del PRI como ocurrió en el pasado proceso electoral federal y como sucederá también en lo que será el gabinete presidencial del político tabasqueño ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, donde habrá de todo como en botica.

El próximo duelo político en la entidad por el control del Congreso local, será sin duda alguna entre MORENA y el PAN, pero con el agregado de que los morenos buscarán hacer alianzas con lo que queda del PRI a fin de buscar desestabilizar al partido en el poder y estar en posibilidades de quitarles también la gubernatura más adelante, donde ya se apuntan dos conocidos personajes identificados con los nuevos mandos políticos nacionales: AMÉRICO VILLARREAL ANAYA y JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL mejor conocido como “EL JR”.

En cambio, por el lado del PAN, quienes se han sumado a este grupo en el poder de los vientos de cambio, muchos panistas acomodados en puestos del Gobierno, alcaldes salientes y alcaldes entrantes, así como otros políticos que no son del PAN, pero que simpatizan con este grupo en el poder, ven con buenos ojos y desde hace que el mejor gallo que pueden tener para la próxima gubernatura es sin duda el propio CÉSAR AUGUSTO VERÁSTEGUI OSTOS, no solo por los resultados que dio en 2016, sino también por el poderío de su grupo y estructura, además del poder de convocatoria y liderazgo mostrado en lo largo y ancho del territorio tamaulipeco.

Pero antes, como lo dijimos, el próximo filtro será la de obtener de nueva cuenta el control absoluto del Congreso local, a fin de tener la certeza de que el jefe político al término de su mandato salga por la puerta grande y sin problema alguno, pero si MORENA y los suyos siguen creciendo el próximo año, entonces la cosa se pondrá color de hormiga.

Agréguele que los diputados que se irán al próximo año, muchos de ellos, la mayoría brillaron por su ausencia.

DEL ARCHIVERO…

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) concluyó este martes la revisión de todos los medios de impugnación presentados contra la elección presidencial y se alista para entregar la constancia de mayoría al político tabasqueño ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, como presidente electo.

Trascendió que luego de determinar que ninguna de las impugnaciones era procedente la magistrada presidente JANINE OTÁLORA MALASSIS citó a sesión solemne este miércoles 8 de agosto a las 10 de la mañana para realizar el dictamen relativo al cómputo de la elección, la declaración de validez y a la entrega de constancia del presidente electo.

De tal modo que este día hay fiesta política nacional, pues la gente que votó por el político tabasqueño habrá de esta alegre y contenta por los supuestos cambios que vienen con el nuevo gobierno de izquierda que se instale el próximo 1 de diciembre.

ANDRES MANUEL LÓPEZ OBRADOR no es un político acostumbrado a los protocolos ni a los rollos, pero es evento de entrega de constancia será su primer evento protocolario donde seguramente se marcará una diferencia.

Los retos y desafíos del nuevo presidente de los mexicanos son enormes si tomamos en cuenta que ha prometido acabar con la corrupción, pero da tristeza ver que muchos personajes que la han fomentado serán parte de su gabinete. Ya veremos.

Cambiamos de municipio para dar a conocer que en Ocampo, se continúa trabajando con la entrega de apoyos sociales, así como con la ejecución de las obras pendientes.

Al respecto, el alcalde PEDRO JAVIER MUÑIZ CAMACHO ha hecho el compromiso de dejarle todo en orden a la próxima administración municipal que encabezará a partir del 1 de octubre de este año el Profesor JESÚS PUENTE.

El alcalde MUÑIZ CAMACHO también trabaja en lo relacionado al Informe de Gobierno, así como en la entrega- recepción a fin de dejar cuentas claras al próximo gobierno.

En estos días ha entregado algunas techumbres, además de estar supervisando obras de pavimentación a fin de entregarlas a tiempo.

Su esposa MARGARITA COMPEAN sigue trabajando arduamente al frente del Sistema DIF Ocampo, donde realiza entrega de despensas y de otros apoyos que le solicitan las personas de escasos recursos y que más lo necesitan.

En temas locales, le comentamos también que el Sistema DIF Mante que preside la maestra JUANITA LARA DE LEAL hizo entrega de beneficios a las personas que más lo necesitan.

En esta ocasión correspondió a los alumnos de la Escuela Primaria Felipe Ángeles del poblado los Aztecas, quienes a través del programa “Ayúdame a llegar” recibieron el beneficio de la entrega de bicicletas. La presidenta del DIF Mante mencionó que este tipo de apoyos se entregan a las personas que más lo necesitan como en este caso en esta comunidad rural donde se busca beneficiar a un gran número de alumnos facilitándoles el traslado a los distintos planteles educativos.

Por su parte el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA hizo mención del gran compromiso que su administración tiene con la educación de los niños y niñas, y es por eso que redoblarán esfuerzos para que este tipo de apoyos sigan llegando a un mayor número de niños y que puedan de esa forma ayudarse en el traslado a sus centros escolares.

Ya por último, y por los rumbos de la máxima casa de estudios de Tamaulipas, es decir por la Universidad Autónoma, tenemos que con la finalidad de dar a conocer a estudiantes y egresados las oportunidades que ofrece el mercado laboral en la zona norte del estado, la UAT realizará el Primer Encuentro de Empleabilidad y Prácticas Profesionales Reynosa 2018.

Este importante evento se llevará a cabo el próximo 23 de agosto de las 9:00 a las 15:00 horas en las instalaciones del Gimnasio Multidisciplinario de la UAT en Reynosa ubicado en Calle Elías Piña esquina con Boulevard Del Maestro, s/n, Colonia Narciso Mendoza, C.P. 88700.

De tal modo que el comité organizador informó que el foro tiene dentro de sus objetivos reunir a los estudiantes de prácticas profesionales y a egresados de las tres Unidades Académicas Multidisciplinarias de la UAT en esta zona: la UAM Reynosa Aztlán, UAM Reynosa Rodhe y la UAM Río Bravo.

Se impartirán conferencias y talleres relacionados con las competencias laborales que demanda el mercado, además los asistentes (egresados de licenciatura y posgrado) tendrán la oportunidad de conocer las diferentes vacantes que se ofertan en el norte del estado.

lerma2002@hotmail.com

Me gusta: Me gusta Cargando...