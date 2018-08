AGENDA POLÍTICA

Finalmente llegó el día esperado por millones de mexicanos que le han apostado a un cambio en el Gobierno de nuestro país.

El pasado 1 de julio, la elección federal para presidente de la República la ganó de forma arrolladora el político tabasqueño ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

A partir del pasado miércoles 8 de agosto de 2018 estrenamos nuevo presidente venido ahora de las izquierdas. Una buena mayoría de la sociedad mexicana, ya no quisieron más PRI y ni más PAN con lo mismo. El 1 de diciembre tomará las riendas de la presidencia como defensor de la justicia. Ya nos dijo durante 18 años que anduvo luchando para lograr lo que hoy es, que su primer compromiso sería el combate a la corrupción y a la impunidad.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) calificó y aprobó el cómputo final de la elección presidencial del pasado primero de julio y declaró a LÓPEZ OBRADOR como presidente electo de México.

Por unanimidad, los siete magistrados validaron el resultado de las elecciones y detallaron que el candidato de coalición Juntos Haremos Historia, obtuvo un total de 30 millones 110 mil 327 votos, equivalentes al 53.2 % de la votación total emitida.

El magistrado FELIPE DE LA MATA señaló que a pesar pese de que se presentaron 286 impugnaciones, por primera vez en la historia no se anuló ni una sola casilla de los comicios presidenciales.

“Ganó el licenciado ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, ganó la oposición, ganó la izquierda”, mencionó en su intervención.

Obviamente que los resultados electorales son la mejor carta de presentación del político tabasqueño, quien sin duda alguna tiene el poder absoluto, pues poquito le falta para tener mayoría en el Congreso de la Unión.

Atrás quedaron las campañas como bien lo dijo en ciudad Juárez, Chihuahua durante la inauguración de los Foros para la Pacificación y Reconciliación Nacional.

Son tiempos de unidad nacional y de reconciliación.

Coincido con los que dicen que no hay que olvidar, pero sí estoy a favor del perdón. Respeto mucho a quienes dicen ni perdón, ni olvido. Digo, olvido no, perdón sí. Fueron las palabras de un discurso emotivo del ahora presidente electo de nuestro país.

De hecho, su discurso de este miércoles durante la entrega de constancia también fue interesante y esperanzador.

Pero siempre he insistido en que una cosa son los discursos y otra son las acciones, los hechos.

El compromiso de combate a la corrupción no me queda muy claro cuando observo a personajes de negro historial que formarán parte del próximo gabinetazo presidencial como MANUEL BARTLETT y MARÍA DE LOS DOLORES PADIERNA LUNA sólo por citar a algunos. Al tiempo. Ya veremos.

Pero mire usted mi estimado lector, lectora el gran tamaño de las palabras de LÓPEZ OBRADOR ante los Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y ante miembros de lo que será su próximo gabinete presidencial.

-Ha sido sorprendente y ejemplar lo acontecido el primero de julio, nuestra sociedad manifestó su entereza y su talento, y así lo han reconocido otros pueblos, países y gobiernos del mundo.

Ahora nos corresponde asimilar correctamente los sentimientos expresados por el pueblo al emitir el sufragio y ser ejecutores escrupulosos y fieles de ese mandato. Considero que la gente votó por un gobierno honrado y justo. En mi interpretación la mayoría de los ciudadanos mexicanos están hartos de la prepotencia, del influyentismo, de la deshonestidad, de la ineficiencia y desean con toda el alma poner fin a la corrupción y a la impunidad.

Millones de compatriotas aspiran a vivir en una sociedad mejor, sin la monstruosa desigualdad económica y social que padecemos. Ha sido muy satisfactorio constatar que incluso los sectores de clase media y no pocos de los más acaudalados manifestaran con su voto el deseo de mejorar la situación del prójimo y su acuerdo en el principio de que el gobierno ha de representar a todos, pero que deber dar preferencia a los olvidados y a los más pobres de México.

Considero que otro de los mandatos de la mayoría es el evitar la violencia atendiendo para ello las causas que la originan, y reformular la política de seguridad hoy centrada, casi exclusivamente en el uso de la fuerza a fin de construir la reconciliación nacional en el bienestar y en la justicia.

Entre las muchas lecciones del primero de julio debo destacar también una que tiene como destinarios a los dirigentes políticos y a los servidores públicos, es decir a nosotros mismos. La gente votó para que exista en México un verdadero estado de derecho, el pueblo quiere legalidad, no la simulación que en la aplicación de la ley ha persistido desde el porfiriato. Los mexicanos votaron también para que se ponga fin a las imposiciones y a los fraudes electorales, quieren castigo por igual para políticos corruptos y para delincuentes comunes y de cuello blanco. La ciudadanía plasmó en su sufragio el anhelo de que los encargados de impartir justicia no actúen por consigna y que tengan el arrojo de sentirse libres para aplicar sin cortapisas ni servilismos el principio de que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie.

En lo que a mi corresponde en mi carácter de titular del Ejecutivo Federal actuaré con rectitud y con respeto a las potestades y la soberanía de los otros poderes legalmente constituidos. Ofrezco a ustedes señores y señoras magistrados así como al resto del poder judicial, a los legisladores y a todos los integrantes de las entidades autónomas del estado que no habré de entrometerme de manera alguna en las resoluciones que únicamente a ustedes competen. En el nuevo gobierno el presidente de la República no tendrá palomas mensajeras ni halcones amenazantes, ninguna autoridad encargada de impartir justicia será objeto de presiones, ni de peticiones ilegitimas cuando estén trabajando en el análisis, elaboración o ejecución de sus dictámenes, y habrá absoluto respeto por sus veredictos. El Ejecutivo no será más el poder de los poderes ni buscará someter a otros poderes, cada quién actuará en el ámbito de su competencia y la suma de los trabajos respetuosos e independientes fortalecerá la República y el Estado de Derecho, el estado democrático de derecho transitará del ideal a la realidad.

No olvidemos nunca que debemos la apertura de estos nuevos horizontes al pueblo, al pueblo soberano que está por encima de individuos, grupos o facciones por poderosos que sean o que parezcan.

En la elección del pasado primero de julio quedó demostrado que así como el autoritarismo y la abyección envilecen y desprestigian a las instituciones la voluntad democrática de la ciudadanía puede renovarlas y fortalecerlas.

De ahora en adelante todo es terreno nuevo para AMLO. Nadie ha llegado a la Presidencia de la República con esos índices de popularidad y de votos.

Los hechos y acciones, independientemente de sus discursos le pondrán marca a su mandato.

DEL ARCHIVERO…

En su momento, apenas llegó a Los Pinos, CARLOS SALINAS DE GORTARI encarceló a don JOAQUÍN “LA QUINA” HERNÁNDEZ GALICIA por un pleito personal, pero también porque así convenía a sus intereses políticos, económicos y sociales.

Don CARLOS SALINAS, conocido como “El Jefe de Jefes” sabía muy bien que “La Quina” sería una piedrita en uno de sus zapatos a la hora de gobernar.

Pero en el sexenio de SALINAS no solamente políticos poderosos fueron encarcelados sino que también cayeron los imperios de poderosos narcotraficantes.

Después, cuando el Dr. ERNESTO ZEDILLO llegó a la Presidencia de la República, el llamado “Hermano Incómodo” de CARLOS SALINAS, es decir RAÚL SALINAS fue encarcelado. Se le atribuyeron muchos delitos, pero más adelante fue puesto en libertad.

En los gobiernos panistas de FOX y de CALDERÓN, pues una buena parte de los mexicanos ya sabemos cómo se las gastaron en ese sentido.

FOX, había prometido combatir la corrupción y a encarcelar “peces gordos”, pero sólo cayeron a la cárcel puros charales. De tal manera que de aquel supuesto político que prometió el cambio por primera ocasión en nuestro país y que se las daba de muy gallo, resultó gallina.

Su esposa e hijos, amigos y familiares se involucraron en actos de corrupción. CALDERÓN y su michoacanazo, así como la guerra contra el crimen organizado.

Con ENRIQUE PEÑA NIETO, ya sabemos que su enemiga y presa política fue doña ELBA ESTHER GORDILLO MORALES, quien el pasado miércoles quedó en libertad y limpia de toda culpa o delito.

Doña ELBA ESTHER, quien estuvo más de cinco años detenida, emitió una carta en la que dijo que a las 23:30 horas del martes el Tribunal le envió una notificación con el decreto de su “absoluta e inmediata libertad”. El documento fue leído en la madrugada de este miércoles a los medios por MARCO ANTONIO DEL TORO, representante legal de la maestra.

La ex lideresa magisterial, quien estuvo acusada de delincuencia organizada y lavado de dinero, podrá retomar su vida pública, pero será el 20 de agosto cuando ofrecerá una conferencia de prensa, pues dijo que no dará declaraciones en una semana y media debido a que quiere asimilar las emociones derivadas de su detención. La pregunta que surge es- ¿Por qué la liberaron precisamente el día en que don ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR recibió su constancia como presidente electo?, y otra más- ¿Regresará a retomar el poder que le arrebató en su sindicato de maestros PEÑA NIETO?.

Pues, “haiga sido como haiga sido” el chiste es que con la llegada de esta nueva República Amorosa de AMLO, doña ELBA ESTHER GORDILLO MORALES ya está en libertad. Seguramente ahora otros políticos y ex gobernadores presos irán obteniendo su libertad en los próximos meses. Se habla en Tamaulipas de que EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES es el que sigue para ser puesto en libertad. ¿Será?.

En temas regionales, tenemos que muchas son las familias del VI Distrito Electoral que tiene como cabecera El Mante las que han puesto sus esperanzas en el diputado federal electo VICENTE JAVIER VERÁSTEGUI OSTOS.

Y es que han visto el progreso y desarrollo del vecino municipio de Xicoténcatl, donde realmente se han preocupado por el bienestar de las familias en general, además de embellecer el municipio, impulsar el deporte, la educación y la unidad familiar, se impulsa el desarrollo económico que genera progreso.

VICENTE VERÁSTEGUI ha sido alcalde en dos ocasiones, ya fue diputado local y actualmente es también dirigente del sector cañero, donde las familias le han agradecido una y otra vez el interés que siempre demuestra para que vivan mejor.

Este próximo domingo habrá fiesta en Xicoténcatl, pues se desarrollará un jaripeo con música en vivo y buen ambiente.

Las familias de esta región cañeras están segura que a Xicoténcatl le irá mejor con NOEMY GONZÁLEZ DE VERÁSTEGUI como alcaldesa y con VICENTE VERÁSTEGUI como diputado federal, ya que sabrán hacer buen equipo para seguir trabajando por el progreso de las familias de este municipio y del resto del VI Distrito Electoral.

Por último, y para concluir con esta columna, le informamos que el Gobierno Municipal de El Mante que encabeza el ingeniero JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA recibió apoyos del Fondo de Desastres Naturales FONDEN, derivados de la declaratoria de emergencia extraordinaria que realizara la Secretaría de Gobernación el 23 de julio pasado. Acompañado del subdirector regional de protección civil ENRIQUE MURILLO RODRÍGUEZ, el alcalde LEAL GUERRA hizo entrega de los insumos a los diversos comités de protección civil municipales.

El Mante se vio afectado por la onda cálida que superó los 40 grados centígrados y gracias a la gestión realizada por el Alcalde LEAL GUERRA ante el ingeniero PEDRO GRANADOS RAMÍREZ, Coordinador General de Protección Civil en el Estado se logró el apoyo antes mencionado, y que consiste en 987 despensas y 3960 botellas de agua embotellada, mismas que serán repartidas entre los municipios que comprende la región cañera como: Ocampo, Gómez Farías, Xicoténcatl, Antiguo y Nuevo Morelos.

