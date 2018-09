AGENDA POLÍTICA

Por: Juan Antonio Lerma

La transición y el equipo de Mateo Vázquez

Alcalde Leal Guerra listo para el II Informe

La calidad educativa, prioridad del Conafe

Para el alcalde de Mante, JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA llegó la hora de rendir cuentas claras a la sociedad que hace dos años le dio la oportunidad de gobernar este municipio.

Este próximo jueves 6 de septiembre, el Ingeniero LEAL GUERRA dará a conocer las acciones y logros que se hicieron durante su periodo como alcalde de Mante.

El lugar: Teatro del Seguro, hora: 11:00 horas. Senadores, diputados federales, diputados locales, alcaldes salientes y entrantes de la región están invitados a este importante evento, donde el alcalde de la urbe cañera LEAL GUERRA dará cuenta del estado que guarda la administración pública municipal.

Lo que hay que resaltar, es que se trata de un Segundo Informe de Gobierno donde hay un gran trabajo que no solo hizo JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA sino en conjunto con su esposa, la maestra JUANITA LARA DE LEAL al frente del DIF Mante, el personal de esta noble institución, así como del ayuntamiento local, sus directores, demás servidores públicos y la ciudadanía.

El propio alcalde resume se Segundo año de Gobierno como un año donde se dieron importantes avances y resultados, destacando que ha sido el rubro de educación donde más se aplicaron inversiones de recursos, tanto federales como estatales y municipales.

Destacamos también que el compromiso de la administración municipal que llega a su fin el 1 de octubre ha sido desde un inicio ejercer un gobierno eficiente, honesto y transparente, lo que ha permitido contar con la confianza ciudadana y muestra de ello, es la implementación de programas sociales que han beneficiado a niños, jóvenes, hombres y mujeres, madres solteras, adultos, así como también a personas con capacidades diferentes y con alto grado de vulnerabilidad, donde se ha contado con el absoluto respaldo del Gobernador, FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA y de su señora esposa MARIANA GÓMEZ DE GARCÍA CABEZA DE VACA.

De tal modo, que el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA está convocando a los diversos sectores de la población para ser testigos del Segundo Informe en donde se dará cuenta a la ciudadanía de los logros y resultados que se han consolidado en estos dos años del Gobierno Municipal.

Por cierto, este mes LEAL GUERRA aún tiene mucha actividad, pues hará entrega de importantes obras a la ciudadanía, en tanto que también se alista para dar su último Grito de Independencia.

También se alista para entregar de forma transparente todo lo relacionado al Ayuntamiento local, el DIF, la Comapa y las instituciones públicas municipales.

En días pasados, se reunió con el alcalde electo JOSÉ MATEO VÁZQUEZ ONTIVEROS, donde juntos encabezaron una reunión de trabajo en la Sala de Cabildo, con la presencia ambos colaboradores.

Existen perfiles impactantes entre los hombres y mujeres sumados a las listas de aspirantes a ocupar cargos en el gabinete del Ingeniero MATEO VÁZQUEZ. Hemos tenido acceso a varios de ellos, pero en su momento, el propio alcalde podría confirmarlos.

Pero podemos adelantarles de forma no oficial a algunos de esos nombres. Por ejemplo ¿Qué les parece MIGUEL ÁNGEL CAMERO SANDOVAL en Recursos Humanos?.

También figura el nombre del licenciado EDUARDO MORALES ARIAS como posible titular de la Secretaria del Ayuntamiento. A la Contadora ARCENIA MADRIGAL como responsable de Tesorería Municipal. JACINTO CÁRDENAS NAVA, en Obras Públicas. A PABLO HERNÁNDEZ, en Comunicación Social. Figuran también los nombres de IDELFONSO PAZ. ¿A Dónde ira, podría ser desarrollo rural?.

Nos comentan que podría repetir en Bienestar Social al Arquitecto NOÉ RAMOS FERRETIZ.

En la reunión de trabajo, encabezada por los alcaldes LEAL GUERRA y MATEO VÁZQUEZ, vimos también al contador ALFREDO LÓPEZ, ex empleado de la Comapa, quien hace tiempo fue liquidado de la dependencia municipal, pero más adelante “amenazó” con regresar, aunque no dijo qué, o si se hizo referencia a él, mismo.

Puede ser, que aunque ya no es muy bien visto por trabajadores de la Comapa, ALFREDO LÓPEZ ocupe una cartera operativa, en tanto que la gerencia podría quedar en manos de ELISEO TREJO, quien suena fuerte para esa dependencia.

MARTÍN DÍAZ y el contador RAFAEL ARRIAGA, ex tesorero municipal en los tiempos del ex alcalde PEPE MANRIQUE participó en dicha reunión. Ya veremos a qué dependencia van, pero como le dijimos, existen perfiles impactantes, aunque otros no tanto.

El próximo 10 del mes en curso, estos equipos de trabajo se volverán a reunir a fin de seguir tratando lo relacionado a la transición municipal. Ya veremos qué resulta.

Por lo pronto, lo que es un hecho es que una vez que el alcalde electo JOSÉ MATEO VÁZQUEZ ONTIVEROS nombre a su equipo de nuevos funcionarios, es que deberán de tener su temple, pues es obvio que no podrá solo en la difícil tarea de gobernar y servir a la sociedad. Las buenas acciones y la contundencia marcarán su gobierno. Antes y después de la campaña, al Ingeniero MATEO VÁZQUEZ lo han conocido entrón, responsable y chambeador. Así lo quiere ver la ciudadanía, como alcalde. Los hechos y acciones le pondrán el sello a su nueva administración municipal a partir del 1 de octubre de este mismo año.

El Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), en Tamaulipas dota a 40 mil niños con un paquete de útiles escolares a cada uno de ellos, nos comentó el Delegado Federal, PEDRO HUGO MEDINA SALAZAR, quien este lunes participó en una gira de trabajo junto a la esposa del alcalde de Mante, JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, Maestra JUANITA LARA DE LEAL, y ENRIQUE AREGULLÍN, representante del alcalde, así como funcionarios del sector educativo.

La entrega de 2 mil 500 paquetes de útiles escolares a escuelas compensadas correspondió a una comunidad de la zona temporalera, específicamente en la escuela primaria Lázaro Cárdenas donde el delegado federal del CONAFE, aseguró que estos beneficios son para los niños que menos tienen y que más necesitan.

De igual forma, nos explicó que un trabajo coordinado en un esfuerzo conjunto entre el Gobierno Federal, Estatal y Municipal, garantizando con ello el desarrollo y la educación en todos los rincones del Estado.

PEDRO HUGO MEDINA SALAZAR, Delegado de CONAFE en Tamaulipas, continuará por diversas ciudades de la entidad en esta gira de trabajo en la que se entregarán paquetes de útiles escolares. El miércoles estará visitando Matamoros, de acuerdo a su agenda de trabajo, el viernes visitará Nuevo Laredo, en tanto que dicha gira de trabajo estará concluyendo el 25 del mes en curso.

Nos adelantó también que se estarán realizando diversas actividades con motivo de celebrar en este mes de septiembre el 47 aniversario del CONAFE a nivel nacional, en tanto que el día 11 se realizará un importante evento en la capital del país.

Finalmente, el Profesor, MEDINA SALAZAR, destacó los avances del Conafe, y dijo que todas las figuras educativas trabajan en un objetivo común, lo que significa abrir más caminos de oportunidades a miles de niños y jóvenes que merecen recibir una educación de calidad sin importar si su comunidad esté cerca o lejos de alguna de las 43 cabeceras municipales con que cuenta el estado tamaulipeco.

