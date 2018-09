AGENDA POLITICA

Cuando fue candidato al Gobierno del Estado, el licenciado FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA junto a sus destacados operadores políticos, entre ellos, el ahora Secretario General de Gobierno, CÉSAR AUGUSTO “EL TRUCO” VERÁSTEGUI OSTOS dejó caer todo su poderío para hacer que su partido, el PAN se llevara casi todo el carro completo en 2016, pues no hay que olvidar que por primera ocasión ganó la gubernatura y sacó al PRI del poder estatal, sino que también acaparó el control absoluto del Congreso Local y logró el triunfo en poco más de la mitad de las alcaldías.

En la elección federal pasada, al PAN no le fue nada bien, pues perdió las dos Senadurías y seis de nueve diputaciones federales, pero incrementó el número de alcaldías.

Y es que aquí lo que cuenta son los resultados, pues se trata de un partido político que apenas tiene dos años en el poder estatal y no tenía por qué obtener los números tan bajos en votación en el pasado proceso electoral de julio si tomamos en cuenta que MORENA se quedó con alcaldías, Senadurías y diputaciones federales de suma importancia.

Políticamente hablando, quien en cambio dentro del equipo del Gobernador FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA dio resultados y los sigue dando no solamente como operador político azul sino también como funcionario y responsable de la política interna es CÉSAR AUGUSTO VERÁSTEGUI OSTOS.

Los suyos, se convirtieron en alcaldes y diputados federales electos, tan así es que logró sacar adelante como operador político al Dr. XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI, quien tomará protesta como alcalde de Ciudad en Victoria el 1 de octubre, pero quien ya se reunión con el alcalde saliente OSCAR ALMARAZ a fin de tratar lo relacionado a la transición.

Ganar la capital del estado para el PAN no le fue nada fácil, pues se enfrentaron al poderío político del alcalde OSCAR ALMARAZ SMER, quien lamentablemente perdió por la herencia corrupta del ex gobernador EGIDIO TORRE CANTÚ, quien no se cansa de meter mano en el PRI para sepultarlo de una vez por todas.

Los ahora alcaldes electos del PAN en municipios como el Mante, Nuevo Morelos, Antiguo Morelos, Xicoténcatl, González, Ocampo y Tula, identificados por su relación con CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS tras contar con el apoyo y respaldo del Secretario General de Gobierno ahora tendrán una verdadera responsabilidad de sacar adelante a sus respectivos municipios, dar resultados y redoblar el trabajo, lo mismo que otros alcaldes del PAN en municipios del centro, del sur y del norte de Tamaulipas, pues en este mes que transcurre, pues prácticamente ya inició el otro proceso electoral local, donde se habrá de renovar el Congreso local.

Conforme al nuevo estilo político, ya están desbocadas las ambiciones en pos de las próximas candidaturas para las diputaciones locales.

Hay ánimo y controversia extemporáneos pero todo es confusión y de difícil definición, sobre quiénes serán los candidatos del partido azul en el poder estatal, pues enfrente tendrán a verdaderos rivales de MORENA, organización que se estará fortaleciendo con personajes venidos del PRI como ocurrió en el pasado proceso electoral federal y como sucederá también en lo que será el gabinete presidencial del político tabasqueño ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, donde habrá de todo como en botica.

El próximo duelo político en la entidad por el control del Congreso local, será sin duda alguna entre MORENA y el PAN, pero, con el agregado de que los morenos buscarán hacer alianzas con lo que queda del PRI a fin de buscar desestabilizar al partido en el poder y estar en posibilidades de quitarles también la gubernatura más adelante.

Ciertamente, falta mucho para la elección de gobernador, pero de que en MORENA ya andan más que acelerados como el JR y el Dr. AMÉRICO VILLARREAL ANAYA ni duda cabe. Ya andan con reuniones en algunos municipios de la entidad.

En cambio, en el PAN antes, como lo dijimos, el próximo filtro será la de obtener de nueva cuenta el control absoluto del Congreso local, a fin de tener la certeza de que el jefe político al término de su mandato salga por la puerta grande y sin problema alguno, pero si MORENA y los suyos siguen creciendo el próximo año, entonces la cosa se pondría poner color de hormiga.

Agréguele que los diputados que se irán al próximo año, muchos de ellos, la mayoría brillaron por su ausencia y no dieron cumplimiento a los compromisos de campaña. Los nombres de esos nefastos diputadillos en lo menos.

DEL ARCHIVERO…

Este jueves, en el teatro del seguro social en ciudad Mante, el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA dará a conocer ante invitados especiales y sociedad en general el contenido del Segundo Informe de Gobierno. La ceremonia está programada a efectuarse a las 11:00 horas.

Ciertamente, han sido dos años en el que todos los recursos legales, humanos, materiales y financieros de los que dispone la administración pública Municipal, fueron enfocados en la búsqueda del bienestar de todos los mantenses.

Lo realizado en materia de obra pública, de infraestructura urbana, educación social, vivienda, alumbrado público, deporte, cultura, entre otros rubros no han sido producto de la casualidad, son resultados surgidos de una estricta disciplina financiera, que permitió al Ayuntamiento local que encabeza el Ingeniero JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA con inteligencia seguir fortaleciendo una estrategia para hacer más con menos.

Lo que hay que destacar también es que en estos dos años de administración municipal no se perdió tiempo en buscar errores ni juzgar culpables del pasado sino que se enfocaron en trabajar a favor de las familias de la urbe cañera de la distintas colonias y comunidades rurales, encausando toda la energía a la articulación de programas, de acciones integrales y la suma de voluntades a través del diálogo.

Y el viernes 7, a las 7 de la tarde- noche, otro alcalde que rendirá también el Segundo Informe de Gobierno, será el Profesor, SERGIO CERVANTES, presidente municipal de González.

Le tocó concluir una administración municipal que inició el capitán piloto aviador GUILLERMO VERLAGE BERRY, pero también ha puesto su propio granito de arena como alcalde en funciones en lo que tiene que ver con el progreso y desarrollo de González.

Pasamos a otros temas de suma importancia como lo son las diversas acciones que se llevan a cabo en la Máxima Casa de Estudios de nuestra entidad.

En días pasados y tras poner en marcha la Segunda Colecta Anual 2018 de la Asociación Civil Voluntad Contra el Cáncer, el Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Ingeniero. M.C. JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ invitó a todos los universitarios para que se unan a esta actividad que busca recaudar fondos de apoyo a los tratamientos de niñas y niños con cáncer.

En el evento celebrado en el Gimnasio Multidisciplinario del Campus Victoria, el Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) presidió la entrega de ánforas para la colecta y exhortó a los estudiantes, maestros, funcionarios y personal de todas las dependencias de la UAT a participar en la noble labor de dar y servir a quien más lo necesita.

“La voluntad humana sin amor no significa nada y no logra nada. Y estoy seguro que en esta colecta, la participación de ustedes la van a hacer con mucho amor, en un compromiso personal y solidario para ayudar a quien está necesitado de una ayuda”, dijo en su mensaje el Rector SUÁREZ FERNÁNDEZ.

El Rector de la UAT inició colecta acompañado por el Presidente de la Asociación Voluntad Contra el Cáncer, Licenciado. MANUEL CORCUERA CANSECO; la Secretaria de Gestión Escolar de la UAT, Dra. TERESA DE JESÚS GUZMÁN ACUÑA; por la Lic. BALBINA PASTOR PAZ y la Lic. ELIZABETH PEÑA RODRÍGUEZ, Presidenta Honoraria y Directora de la Asociación, respectivamente.

Ya por último, y para concluir con la columna, le comentamos que el alcalde de Ocampo, Tamaulipas PEDRO JAVIER MUÑIZ CAMACHO se alista para dar a conocer su Segundo Informe de Gobierno en los próximos días.

Su esposa, MARGARITA COMPEAN GARCÍA ha sido una de sus principales aliadas en el desarrollo y crecimiento que hoy se registra entre las familias del llamado vergel tamaulipeco.

Ambos servidores públicos ejemplares pasarán a la historia del municipio como la administración municipal y DIF que más acciones y obras hicieron para beneficio de todos.

Un desafió y verdadero reto para la próxima administración municipal que inicia funciones el 1 de octubre será superar lo realizado en materia de obra pública, en obras educativas, en acciones a favor del deporte, la salud y la cultura.

Y es que los resultados, que la democracia exige, los resultados que Ocampo demanda, no son resultados cualquiera. No son resultados en tinta o papel, ni pueden ser resultados abstractos, son los resultados de un trabajo intenso, que no tendrían el efecto deseado si no fuese por la ayuda que otorgó a ese municipio el presidente saliente de la República mexicana ENRIQUE PEÑA NIETO y diputados federales salientes que autorizaron recursos económicos importantes para que se aplicaran en obras de gran beneficio, gestión que hoy se traduce en resultados, gracias al alcalde saliente PEDRO JAVIER MUÑIZ CAMACHO, quien a través de la entrega de las obras realizadas, es así como cierra su administración municipal con broche de oro.