AGENDA POLÍTICA

Ya lo escribimos anteriormente en esta columna. Aún si no se lo proponen deliberadamente, compiten en imagen y proyección política los dos alcaldes de municipios del sur tamaulipeco: JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, del Mante y GUILLERMO VERLAGE BERRY, de González.

Ciertamente, la carrera del servicio público no es trote sino maratón. LEAL GUERRA ha logrado colocar su imagen como gente de compromisos y de resultados, siempre activo en las trincheras y enfrentando con valentía asuntos tan delicados en momentos de crisis. Así lo demostró cuando fue gerente de los dos ingenios azucareros del Mante y de Xicoténcatl, respectivamente. Faltan aún por verse los resultados trascendentes de la administración municipal 2016-2018 que encabeza y la cual concluye este próximo 1 de octubre cuando tome las riendas del municipio el Ingeniero JOSÉ MATEO VÁZQUEZ ONTIVEROS.

De hecho, LEAL y MATEO se volverán a reunir este lunes, pues así lo acordaron en la primera reunión que ambos sostuvieron en días pasados, con sus respectivos equipos de trabajo y donde se abordaron asuntos de la transición municipal.

Seguramente que la reunión habrá de efectuarse en este mismo sentido, en tanto que el alcalde saliente LEAL GUERRA ya entregó cuentas claras a la sociedad mantense en días pasados, donde a través del Segundo Informe de Gobierno dio a conocer el estado que guarda la administración pública municipal.

Fue en el teatro del seguro social en esta ciudad cañera, donde arropado por su cabildo, familia y colaboradores, y ante la presencia del representante del Gobernador del Estado licenciado FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, el ingeniero GERMÁN PACHECO DÍAZ, director de ITIFE y ante los diversos sectores de la población, y cumpliendo con el código Municipal para el Estado de Tamaulipas, LEAL GUERRA presentó el contenido del documento que plasma el quehacer realizado durante dos años de gobierno.

Resaltó el Alcalde la histórica inversión que se realizó en el renglón de infraestructura educativa y que supera los 65 millones de pesos, todo ello en beneficio de la comunidad estudiantil de ciudad Mante.

Reconoció de igual forma, el decidido e invaluable apoyo que desde el Gobierno del Estado siempre le brindó el licenciado FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA para todas las acciones emprendidas en bien de la comunidad, y resaltó el manejo serio y responsable que se le dio a las finanzas y recursos que se aplicaron durante los dos años de gestión.

Antes y después de su Segundo Informe de Gobierno Municipal, el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA recibió el reconocimiento de maestros por el decidido apoyo que brindó a la educación, a la cultura, al deporte, a la salud y a muchos otros rubros donde ahora se reflejan los avances y resultados de un gobierno comprometido con su gente.

A diferencia del alcalde electo de González, GUILLERMO VERLAGE BERRY, LEAL GUERRA no tuvo la oportunidad de buscar la reelección, pero ambos compiten en buena imagen y proyección política como ya lo dijimos anteriormente. Ambos alcaldes panistas, uno entrante y el otro saliente, son dos fuertes y serios prospectos a la diputación local que abarca los municipios precisamente de Mante y González.

Los números y la percepción externa dirán cuál de estos dos ejemplares servidores públicos merece la oportunidad de abanderar al Partido Acción Nacional en la próxima elección local, aunque a decir verdad son prospectos naturales, pero no se descarta la participación de otros personajes de ese partido político como SONIA MAYORGA, líder cañera en el Mante; CORAL FENTANES MAYORGA, dirigente del sector ganadero también la ciudad más dulce del planeta, en tanto que por el lado masculino figuran; ALBERTO TRUJILLO, NOÉ RAMOS y don ELOY MARTÍNEZ. Pero una realidad es que el PAN no tendrá problema para ganar la diputación local por este Distrito, pues es un territorio bien controlado por la cúpula de los azules.

DEL ARCHIVERO…

A propósito, en González, correspondió al profesor, SERGIO CERVANTES GONZÁLEZ en calidad de alcalde en funciones dar a conocer el contenido del Segundo Informe de Gobierno, obras y acciones que en su gran mayoría fueron realizadas por el alcalde electo GUILLERMO VERLAGE BERRY.

Resaltó el profesor CERVANTES que en las obras realizadas en este municipio se aplicó una inversión superior a los 62 mdp en más de 140 proyectos, y afirmó que es tiempo de seguir volando por la misma ruta del progreso.

“Con honestidad y transparencia en nuestro actuar como gobierno, hemos demostrado que en González sí se pueden hacer bien las cosas y lograr llevar para los ciudadanos obras y acciones que les brinden bienestar y un mejor nivel de vida”, afirmó el alcalde CERVANTES GONZÁLEZ.

Reconoció al presidente electo GUILLERMO VERLAGE BERRY, por ser quien inició el proyecto que llevó a González por una buena ruta en estos dos años de gestión municipal.

“Los resultados de la administración 2016-2018, es el producto de la decisión de un cambio en todos los ciudadanos, que con esperanza buscaron una opción diferente. Hoy los resultados alcanzados, son el fruto de la participación de todos los gonzalenses, pero vienen cosas mejores”, dijo al momento en que el público presente a este importante evento aplaudió la presencia del alcalde electo, así como también el representante del gobernador, funcionarios e invitados especiales y miembros de la sociedad civil.

Hay que destacar que los alcaldes SERGIO y MEMO han formado un excelente equipo de trabajo, donde se incluye la participación de funcionarios municipales que también han puesto su granito de arena en la contribución del desarrollo y progreso de González.

Otros dos alcaldes, pero de origen priista que también han dado fiel cumplimiento a sus respectivas funciones de servidores del pueblo, son TONY RIVERA, de Nuevo Morelos, y PEDRO JAVIER MUÑIZ CAMACHO, de Ocampo.

TONY, rendirá su Segundo Informe de Gobierno, este próximo 13 de septiembre al filo de las 19:00 horas en la cabecera municipal.

PEDRO JAVIER, también rendirá su Segundo Informe de Gobierno el día 13, pero por la mañana, donde seguramente destacará la histórica inversión de recursos que gestionó durante dos años ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y que fueron aplicados en diversas obras en el municipio, sobresaliendo lo invertido en el renglón educativo.

Estos dos alcaldes del tricolor cumplieron excelentemente su función, se van en medio de aplausos y de reconocimientos.

Los dos están muy ligados al campo, aunque en el caso de TONY hay que destacar el invaluable apoyo que ha otorgado a través de obras y acciones al sector productivo de la caña de azúcar, y PEDRO JAVIER muy identificado con la CNC, organización campesina en la que seguramente se seguirá apoyando para bajar beneficios al vergel tamaulipeco de forma personal, pero a través de sus fundaciones y asociaciones.

Y es así que como con gran visión y capacidad de gestión de recursos federales, el alcalde de Ocampo, PEDRO JAVIER MUÑIZ CAMACHO hizo entrega en días pasados en techumbres, tanto en escuelas como en comunidades rurales como son el ejido 20 de noviembre, Librado Rivera, entre otros, además de la pavimentación de concreto hidráulico de la calle Lázaro Cárdenas de la colonia El Vergel, beneficiando a un importante grupo de familias.

Acompañado de su esposa MARGARITA COMPEAN y miembros del cabildo, el alcalde MUÑIZ CAMACHO dio cumplimiento a otro compromiso más con las familias de la colonia Santa María de Guadalupe, donde entregó e inauguró la Casa de Salud, que beneficiará a las familias de ese y otros sectores aledaños, siendo testigos también de esta importante acción, trabajadores del Seguro Social.

El apunte final es para destacar que no solamente en MORENA, ahora que ya muy pronto asumirán el control de la presidencia de la República se observan viejas prácticas al más puro estilo del nuevo “viejo” PRI sino que también actúan muy parecido y hasta en sus filas vemos a tanto político tricolor que se brincaron a la organización política de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR para agenciarse no solamente cargos políticos sino también que van sin tocar baranda a un cargo en el gobierno federal.

Nos comentan que en días pasados en conocido salón de eventos en ciudad Mante, el ex candidato a diputado federal HECTOR LÓPEZ GONZÁLEZ, acompañado por su tocayo HÉCTOR GARZA GONZÁLEZ, conocido como “El Guasón” , encabezaron una encerrona política, donde estuvieron presentes, amigos y colaboradores de LÓPEZ GONZÁLEZ, así como del ex alcalde PEPE MANRIQUE y de ALEJANDRO GUEVARA COBOS, de quien por cierto también nos comentan que formará parte del equipo de AMLO en el área de la secretaría particular del presidente.

Y quienes le entienden a esos asuntos de las traiciones políticas, y vividera de la ubre, nos recomiendan no asombrarnos en los meses y años venideros, pues nos aseguran que ahora el viejo PRI reencarna en MORENA y que juntos harán de la suyas. Será cierto eso de que al final de cuentas todos son gusanos de la misma guayaba.

En esa reunión, donde no hubo verdaderos morenistas, se abordaron temas relacionados a la campaña pasada, así como en los procesos electorales por venir.

El PRIMOR, quiere el Congreso local, y posteriormente la gubernatura tamaulipeca.