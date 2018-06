ALMA DE ACERO

ARTURO GUERRERO CAMERO

Era una calle hecha de lodo en una colina, su inclinación era tanta que subir por ahí era un reto para cualquier chófer, sin importar el camión que condujera. Era casi medio día y horas antes una intensa lluvia había hecho de las suyas, el reto de llegar a la cima parecía casi imposible. Se escucha el rugir de los motores a diesel y se mezcla con el grito de los chóferes y hombres que trabajan en ese lugar, de uno en uno intentan llegar a la cima, no pueden, avanzan un poco y terminan resbalando por la colina. Llegó mi turno, nadie creía que pudiera lograrlo, a fin de cuentas en ese entonces tenía menos de veinte años y el camión que conducía no era para nada agradable a la vista; la cabina estaba pintada de diferentes colores, algunas partes ni siquiera tenían color y estaban llenas de óxido, por el escape se veía un humo que no se veía en algún otro camión de los que fallaron antes; pero yo sabía algo que ellos no, en la defensa delantera, pintado de color azul el secreto estaba a la vista, con letras disparejas entre sí se leía…”alma de acero”.

La mirada de mi padre irradia una chispa que pareciera nacer en su corazón al contar ese momento de la juventud. Historia que me es contada una y otra vez. Tiene ya la edad de ochenta y cuatro años; andar lento, voz serena pero firme, en él hay una mezcla de amor, ternura, fuerza y añoranza. Recuerda una vez más esa época en la que tenía menos de veinte años y corría ya la lejana década de los cuarenta del siglo pasado. Ese momento en el un grupo de amigos convergen en un taller mecánico en Antiguo Morelos con el fin de ensamblar de poco en poco un camión de carga; transmisión de un viejo D miina, motor marca Ford, para ensamblar la carrocería se usa igual lo que se tiene la mano sin importar marca o color. Lo que meses antes inició como un pasatiempo entre amigos guiados por el maestro Genaro González (quién era dueño del taller) fue rindiendo frutos, en más de una ocasión todo parece venirse abajo, pero no desmayan, su creación va surgiendo. Ha llegado el momento de encenderlo; una nube de humo los envuelve pero la alegría que los embarca no hay forma de opacarla, risas y gritos llenan el ambiente al escuchar el rugir del viejo motor.

Pasan los días y acuden al Naranjo San Luis Potosí, ha llegado el momento de poner a prueba la resistencia del camión, lo cargan de durmientes, lo hacen con cierto temor, no saben a ciencia cierta si saldrá delante de tan dura prueba. Mi padre se llena de orgullo al contar la facilidad con la que el colorido camión sorprende a propios y extraños con su fuerza. Ahí se gana su nombre. Alma de acero.

Había llegado su turno, estaba en esa colina inclinada en la que ningún camión surgió victorioso. Avanzó lentamente, antes de iniciar el ascenso ajustó el espejo retrovisor lateral, con la mano izquierda sujetó el volante con fuerza muestras la mano derecha tocaba con delicadeza la palanca de los cambios. Cuando comenzó a subir nadie gritó, quizá nadie creía que pudiera lograrlo, llegó a la mitad de la travesía y los gritos de ánimo no se hicieron esperar, avanzó y avanzó, la pesada carga de durmientes hacía que las llantas se hundieran en el lodo, nada lo detuvo, llegó a la cima.

Ese momento vivió en la mente de mi padre, lo guardó en el corazón y me lo compartió una y otra vez, nunca me cansé de escuchar la historia del camión alma de acero.

La verdad es que para mí la verdadera alma de acero la tenía él.

