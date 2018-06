Aplicarán la ley a implicados en desaparición de 57 neolaredenes

Fotos Adrián López García

NUEVO LAREDO, Tam.- Tanto Rafael Avante. Subsecretario de Derechos Humanos de la ecretaría de Gobernación como Jan Jared, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos en México se reunieron hoy aquí con familiares de 57 personas desaparecidas, presuntamente por elementos de la Marina, Armada de México, y se comprometieron a “la aplicación inmediata de la ley y se actuara con todo el peso de la ley en contra de quien debiendo salvaguardar la seguridad y la integridad de la personas estuviera violando esa confianza pasando por encima de los derechos humanos, de la vida, o de la integridad de nadie”.

“Así que no habrá ninguna consideración, contemplación, tolerancia o distingo en la aplicación de la ley, pero si se hará con absoluta puntualidad diligencia, objetividad profesionalidad y calidad para que las investigaciones se agoten, sin vicios procesales¨, acotó Rafael Avante.

El encuentro de autoridades y familiares se realizó en el Palacio Municipal en la que estuvo presente el Presidente Municipal Interino, Rafael Pedraza Domínguez

En esta reunión no estuvieron presentes ni elementos ni mandos de la Marina, con la finalidad de brindar seguridad a los familiares para que aportaran pruebas.

El representante de SEGOB destacó, entre otros puntos que en este caso de desaparecidos se trabajará en, lo que llamó, cuatro dimensiones:

1.- Búqueda.

2.- Búsqueda con vida.

3.- lnvestigación de todos estos hechos y

4.- Sanción a los responsables, para que no haya impunidad, la protección a las familias, protección a los testigos, porque hemos escuchado que sobre amenazas que han recibido varias familias, garantías de no repetición.

Remarcó que “en este caso la prioridad principal es garantizar el derecho a la verdad y a la justicia, que asiste a los familiares de estas personas para que se conozca absolutamente con claridad los hechos que se registraron y deslindar responsabilidades y pedir que se impongan las sanciones que se en Derecho correspondan”.

También fijó la postura de la Federación al citar:

“A nombre del Gobierno de la Republica lo dijo también con absoluta claridad, de identificarse la participación de elementos de la Marina, ese no será un aspecto que impida la aplicación inmediata de la ley y se actuara con todo el peso de la ley en contra de quien debiendo salvaguardar la seguridad y la integridad de la personas estuviera violando esa confianza, pasando por encima de los derechos humanos, de la vida, o de la integridad de nadie, así que no habrá ninguna consideración, contemplación, tolerancia o distingo en la aplicación de la ley, pero si se hará con absoluta puntualidad diligencia, objetividad profesionalidad y calidad para que las investigaciones se agoten, sin vicios procesales “.

LA DESAPARICION, EL MAS GRANDE RETO EN MEXICO

Por su Parte, Jan Jared destacó que la desaparición es uno de los retos más grandes México hoy por hoy en derechos humanos y que esta ola de desapariciones recientes en Nuevo Laredo es de las mas preocupantes, es un caso emblemático.

Seguiremos cooperando con las autoridades mexicanas, expresar nuestro respaldo al CDHNL encabezado por Raymundo Ramos.

Reiteró lo que menciono Avante: ”quiero saludar el compromiso, saldado por las autoridades presentes y destacar las cuatro dimensiones que necesitan, primero búsqueda, búsqueda con vida, la investigación de todos estos hechos y la sanción a los responsables, para que no haya impunidad, la protección a las familias, protección a los testigos, porque hemos escuchado que sobre amenazas que han recibido varias familias, garantías de no repetición. [Primitivo López/Laredo Press|

Me gusta: Me gusta Cargando...