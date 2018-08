Aprieta el paso el Alcalde Francisco Leal para terminar Obras de beneficio social

La PLEGARIA POR LA ZAFRA en la Iglesia de San José

Por Manuel Nuñez

A 45 días de que termine la Administración Municipal 2016-2018, el Presidente Municipal Ing. Juan Francisco Leal Guerra está empeñado a cumplir el compromiso que hizo de entregar todas las obras que programó y lo que es más trascendente, sin dejar deudas pendientes con nadie.

Y como de la vista nace el amor, según reza el dicho, el Presidente Municipal invitó a un grupo de periodistas que lo han acompañado a lo largo de su gobierno a una gira para supervisar las obras en proceso para que concluyan en tiempo y forma.

Dicho recorrido comenzó en las oficinas del DIF donde el Alcalde Leal Guerra en compañía de su esposa la Maestra Juanita Lara de Leal entregaron despensas y aparatos funcionales a niños, adultos y abuelitos en una jornada de asistencia social de gran beneficio sobre todo para los que menos tienen.

CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN LA COL. ARBUTOS

Y si de hacer deporte se trata, los residentes de la colonia Infonavit Arbustos ya no tendrán pretexto para hacer actividad física. En unas semanas más tendrán una cancha de futbol 7 o futbol rápido como se les conoce, con césped sintético, iluminación y demás.

COMEDOR ESCOLAR EN LA ESC. PRIMARIA ENRIQUE RODRIGUEZ CANO Y SECUNDARIA TECNICA No. 2

Sobre todo los ex alumnos presentes en la gira como Pablo Hernández, Rigo Hinojosa y la contadora Lilian Benavides recuerdan como era hace algunos ayeres la escuela primaria “Enrique Rodríguez Cano” con un enorme llano al centro lleno de choy y maleza.

Hoy esa escuela tiene la mayoría de sus aulas climatizadas, una plaza cívica coronada con enorme techumbre, agua potable limpia todo el tiempo y dentro de poco, un comedor escolar con toda la mano.

Forma parte de la inversión de 38 millones de pesos que logró gestionar el Gobierno Municipal en las instancias federales, estatales y con recursos propios. Esos recursos incluyen la construcción de otro comedor escolar en la Escuela Secundaria Técnica No. 2 donde la comitiva fue atendida por el director Jorge García Márquez.

Aquí me llamó la atención dos cosas, el buen estado en que se conservan los murales del Maestro Ramón Cano Manilla en la primera sección que habla de la evolución. Aquí el veracruzano realizó la más importante aportación muralista del siglo pasado en la región cañera.

El otro detalle es un curioso jardín colgante con botellas de plástico de dos litros. Le cortaron por la mitad a lo largo y sembraron plantas de ornato de gran belleza. Este ejemplo debe replicarse en todas las escuelas o en las casas particulares.

AREA CULTURAL FRENTE AL PARQUE ZARAGOZA

Una obra gestionada por el Alcalde Francisco Leal Guerra con apoyo de la Senadora Sandra Luz Garcia Guajardo se está cimentando frente al parque Zaragoza. Es una zona cultural y espacio para que los niños jueguen mientras sus papás hacen deporte en las canchas.

PAVIMENTACION DE LA AV. MANUEL JOSE OTHÓN Y COMO INICIÓ EL COLEGIO MANTE

Efectivamente es una avenida que comunica hasta la carretera cañera (Guillermo Prieto) con una amplia zona escolar y a las colonias Anáhuac No. 2, Nicolás Moreno, Iglesia de San José y demás. Precisamente aquí tuve la oportunidad de releer la laureada PLEGARIA POR LA ZAFRA que redactó el Obispo Emérito Gerardo Alamilla Arteaga, Párroco de esa iglesia en los tiempos de José Ch. Ramírez.

Me contó Don Genaro que Ch. Ramírez era fuerte de carácter y muy poderoso. Un día lo invitó a la Casa #1 a comer y echarse unos tequilas. Monseñor le dijo que no, que no tomaba, Ch Ramírez insistió y hasta se molestó pero respetó la decisión del Padre Alamilla. Luego se hicieron amigos y le encargo la mentada plegaria con motivo de las bodas de oro de la Cooperativa Ingenio Mante.

Esa calle comunica al Colegio Mante (Originalmente Mante Cervantes) según la crónica de la época y la primera piedra la puso ¿quién creen?, José Ch. Ramírez. EL ECO DEL MANTE en su edición del sábado 19 de febrero señala:

El Superintendente del Distrito de Riego Ing. José Cervantes Gudiño (quien construyó la obra material del Ch. Ramírez) dijo que “estamos terminando de comprar los terrenos donde se construirá la escuela y tengo entendido que será el diputado José Ch. Ramírez colocará la primera piedra. La iniciativa privada reunió fuerte suma para costear la construcción de este plantel que contará con primaria, secundaria e internado”.

PAVIMENTACION DE LA CALLE QUINTERO Y LA AV. JUAN DE DIOS VILLARREAL

La calle Quintero de Manuel Cavazos Lerma a Guillermo Prieto es otra vía estratégica para unir a las colonias Anáhuac No. 2 con la Azucarera, Quintanilla y otras. Aquí el Alcalde Francisco Leal se aplicó y consiguió el reencarpetado de esa vital arterial. Pero la gente lo primero que quiere, son topes, porque los carros y motos la van a usar de pista de carreras.

En el Caso de la Av. Juan de Dios Villarreal ya era un clamor interminable de los residentes de ese sector poniente que querían una calle transitable. Está siendo modernizada esta vialidad que lleva el nombre de un empresario muy respetado como fue Juan de Dios Villarreal González.

Recuerdo que el Presidente Municipal Javier Villarreal Salazar contra viento y marea y apoyado por su cabildo consiguió imponerle el nombre de su papá al camino a la aeropista. Tenía méritos de sobra para que la historia le hiciera justicia. En otra ocasión publicaré más sobre la vida y obra de este ameritado Mantense por adaptación.

Y LOS TACOS CON “MARCELINO”…DE PILÓN

Previo al cierre de la gira el Alcalde Francisco Leal Guerra, la contadora Lilian y el Director de Obras Jesús Hernández Baltazar, y Rigo Hinojosa responsable de las relaciones con los chicos de la prensa, nos invitaron unos tacos de barbacoa con Marcelino. Este puesto en Blvd. Cano Manilla esquina con Guerrero cumple 25 años de estar abierto llueva o truene. Son tacos con doble tortilla, recalentados o al natural con pura carne o gordito. Para chuparse los dedos y baratos Luego continuamos.

Me gusta: Me gusta Cargando...