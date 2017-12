Aprueba Consejo de Administración De Comapa el informe de gerencia

.- Luego de ampliar y detallar los rubros: técnico operativo, comercial, financiero, de organización y salarial del organismo operador, consejeros avalan el balance trimestral de resultados del encargado del despacho Ing. Marco Antonio Mota Turrubiates.

De la Redacción

Con la finalidad de cumplir de manera puntual con los ordenamientos de la ley que rigen la operación de organismos operadores del vital líquido, el Consejo de administración de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de El Mante, llevó a efecto su VI sesión ordinaria, cuyo objetivo central era el informe trimestral de su gerencia.

El Presidente Municipal y consejero presidente, Ing. Juan Francisco Leal Guerra, reconoció el respaldo y atención que el gobierno del estado ha destinado para cristalizar junto con la federación obras y acciones que mejoren el servicio a la población y exhortó al gerente, a seguir sumando esfuerzos, eficiencia y voluntad de servicio, para cumplir con los lineamientos de atención ciudadana, que inspira e instruye en el estado el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

En esta sesión en donde acompañaron al presidente municipal y consejero presidente, Ing. Juan Francisco Leal Guerra, el representante de la Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas, Ing. Francisco Miranda Reséndez, el de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente Lic. Abraham Ruiz Mendiola y demás consejeros, el encargado del despacho de la gerencia Ing. Marco Mota Turrubiates, dio a conocer las actividades de la COMAPA de los meses de julio a septiembre de este año.

De manera detallada Mota Turrubiates presentó los rubros: técnico operativo, comercial, financiero, de organización y salarial del organismo operador, contando para ello con el respaldo del Sub gerente Técnico Ing. Elías Rivera Castro; del sub gerente comercial Cp. Gabriel Reyna Colunga; del Sub Gerente administrativo Cp. Marco Antonio Martínez Rodríguez y de la Jefa de Recursos Humanos, Cp. Perla Nelly Luna Castillo.

Me gusta: Me gusta Cargando...