AQUELLOS TIEMPOS NO VOLVERAN

Se habla bien de aquellos años cuando prendían los cigarros con billetes de a cien pesos.

Aunque años de bonanza que tuvimos especialmente cuando el Ingenio Mante tenía como Gerente General a Don José Ch Ramírez.

No había hambre, no había miseria, no había pobrezas en fin todo ha sido diferente al pasar el Ingenio del Mante a manos a Grupos Sáenz.

Desde luego que a una empresa particular es imposible pedirle estas ayudas porque no está en sus manos del Gerente el asunto sino en manos de Grupo Sáenz que desde México manejan sus negocios.

Ya el Ingenio tiene sus dueños y todo mundo quieto trabajando en la producción de azúcar.

Se acabaron los beneficios de aquellos años cuando era Cooperativa de Ejidatarios y Obreros.

La empresa particular entrega a sus trabajadores lo que justamente les corresponde y anteriormente, los beneficios eran para todo el pueblo a través de escuelas, parques, en fin era el Ingenio de los Cooperativistas y actualmente es privado, ya tiene un dueño.

Sigamos trabajando en unidad y adelante que no desmaye la industria del azúcar.

