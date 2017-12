AYUDEMOS A NUESTROS NIÑOS

Por: José González Alvarado

71 Años en el Periodismo

Se aproxima la Navidad y principalmente los niños están esperando un regalos.

En algunos hogares será difícil tener a los niños ese regalo que esperan del señor de la barba larga.

Ya viene Santa Clos mencionan muchos y esa esperanza debe mantenerse firme por que los niños no saben de altos costos en las cosas ni tampoco que los padres no tengamos dinero para sus regalos, lo que sencillamente ellos se los pidan a Santa Clos, los padres no tenemos nada que ver en estos obsequios que cada años de los hacen.

Vamos a desprendernos de algo para hacer más felices a los niños llavándole a DIF Mante los juguetes que podemos regalar para que tan gentil señora de Leal Guerra los ponga en manos de tantos niños que se arrimaron para conseguir el juguete navideño.

Ya se habla de algunos comisionados que desean servir más y mejor trabajando con DIF Municipal y ofrecer la colaboración como es necesario reuniendo juguetitos para esos pequeños que en Navidad tienen en sus manos carritos, muñecas, patines y demás.

Hagamos felices a nuestros niños en El Mante, dándoles un regalito esta Navidad.

