Batalla electoral será Entre dos: PAN y PRI

Por Juan Antonio Lerma

El PAN quiere de nueva cuenta “carro completo”, pero el PRI ya no quiere perder más espacios en el territorio tamaulipeco.

Durante los registros de los candidatos de Acción Nacional a las alcaldías en juego mostraron su “músculo político”, lo mismo hicieron los tricolores.

Todo apunta a que la del 1 de julio, será una batalla electoral entre el PAN y el PRI, sin minimizar la pelea que puedan dar los candidatos de la coalición Morena, Pes y PT, muy a pesar de que en la mayoría de los cargos de elección popular en juego llevan a ex priistas reciclados, pero con manchas y antecedentes de “pillos”.

Tan no está muerto el PRI, dicen la mayoría de sus candidatos y operadores políticos que traen buen optimismo y aseguran que se “sacarán la espina” y recuperarán lo perdido en la elección local de 2016.

De tal manera que el dinosaurio no está muerto, está más vivo que nunca y echado para adelante, y muestra de ello, se vio durante el registro como ya lo dijimos de los candidatos a las alcaldías.

